Review: Atomos Ninja V+ – Voor de beste RAW-opnames

Veel moderne hybridecamera en box-camcorders exporteren hoogwaardige ProRes en in verschillende resoluties onder RAW als je daar een externe recorder op aansluit. Het zou gewoon zonde zijn om deze extra beeldkwaliteit niet te gebruiken door simpel weg te schrijven naar interne geheugenkaarten. Dat kan eenvoudig via HDMI naar de Ninja V+. Daarmee sla je ook nog eens twee vliegen in een klap want de Ninja V+ is een slimme combinatie van een HDR Monitor en (RAW) recorder. Dat is een 5.2 inch 10 bit HDR scherm met een lichtkracht van 1000 nits. Andere belangrijke voordelen bij het continu kunnen doorfilmen zijn een veel grotere opslagcapaciteit op geheugenkaarten en het niet warmlopen van de opnemende camerabody.