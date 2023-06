Nikon lanceert NIKKOR Z 70-180MM F/2.8 en NIKKOR Z 180-600MM F/5.6-6.3 VR

De NIKKOR Z 70-180mm f/2.8 is een multifunctioneel telezoomobjectief dat verbluffende opnamen maakt, zowel dichtbij als op afstand. Dankzij het grote en vaste diafragma van f/2.8 is het ideaal voor het fotograferen en filmen van personen, evenementen, sport, natuur, landschappen, stadsgezichten en meer, zelfs bij weinig licht. De korte scherpstelafstand zorgt voor scherpe opnamen van dichtbij en gebruikers kunnen ook macro-opnamen maken in combinatie met de Z TELECONVERTER TC-2.0x, die de reproductieverhouding van het objectief verdubbelt tot een bijna levensgrote vergroting van 0,96x.

De NIKKOR Z 180-600mm f/5.6-6.3 VR-supertelezoom komt nog verder en dekt met gemak de populairste brandpuntsafstanden voor wildlife, vogels en vliegtuigen en met voldoende flexibiliteit voor sport en landschappen. Krachtige vibratiereductie in het objectief houdt opnamen stabiel en ook de interne zoom zorgt voor een goede balans bij het maken van opnamen uit de hand: in- of uitzoomen en pannen of kantelen zijn allemaal mogelijk zonder statief. Bevestig de Z TELECONVERTER TC-2.0x op dit objectief en je krijgt een enorm bereik van 1200 mm terwijl je nog steeds opnamen uit de hand kunt maken.

Beide objectieven hebben een lichtgewicht constructie en weerbestendige afdichting. Dit maakt ze tot de meest reisvriendelijke telezooms die er zijn. De NIKKOR Z 70-180mm f/2.8 weegt slechts 795 gram en is met een lengte van 151 mm ook compact. Het NIKKOR Z 180-600mm f/5.6-6.3 VR-superteleobjectief weegt 1955 gram.

De NIKKOR Z 70-180mm f/2.8 is vanaf midden juli 2023 verkrijgbaar voor een adviesprijs van EUR 1499,-. De NIKKOR Z 180-600mm f/5.6-6.3 VR is vanaf augustus 2023 verkrijgbaar voor een adviesprijs van EUR 1999,-