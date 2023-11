Athom brengt Homey Insights uit voor de iOS- en Android-app

Als je een Homey Pro smarthomehub of een Homey Premium-abonnement hebt dan was het al mogelijk om via de webbrowser toegang te krijgen tot de data van je apparaten en sensoren. Denk hierbij aan stroomverbruik, luchtvochtigheid of temperatuur. Binnen de apps van Homey was deze data nog niet beschikbaar maar dat is sinds gisteren veranderd.

Homey Insights, de plek waar al deze data verzameld wordt, is sinds gisteren beschikbaar binnen de Android- en iOS-apps van Homey. Je kunt de data inzien, filteren en de geschiedenis van specifieke momenten of perioden terugkijken.

Overigens hebben wij inmiddels een alpha-release voor de Homey Pro 2023 draaien waarmee de veelbesproken Z-Wave-problemen opgelost lijken te worden, wat wederom goed nieuws is voor gebruikers van de nieuwste Homey Pro.