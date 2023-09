Nikon kondigt full-frame FX-formaat systeemcamera Z f aan

De nieuwe Nikon Z f beschikt over een retro-ontwerp dat is geïnspireerd op de Nikon FM2 uit 1982. Dit kun je zien aan de instelschijven, de ontspanknop en het jaren 70-logo van Nikon op de camera. Dit model is echter uitgerust met moderne technologieën, zoals de EXPEED 7-beeldverwerkingsengine van de Nikon Z 9. Ook zijn er twee nieuwe Picture Controls, namelijk vlak monochroom en monochroom met diepe tonen. Ook de pixel-shift-opnamefunctie is aanwezig.

De camera heeft verbeterde videoprestaties en kan 10-bits H.265-opnames mogelijk maken. Je kunt tot 125 minuten in 4K UHD opnemen.

Kenmerken Nikon Z f

De eerste Nikon camera die video-opnamen in de stand sluitertijdvoorkeuze ondersteunt. Als deze stand is geselecteerd, kiest de gebruiker de sluitertijd en past de camera het diafragma aan

3D-tracking (alleen fotostand) en AF met continue scherpstelling (alleen videostand) zijn toegevoegd aan opties voor de AF-veldstand

Gevoeligere AF pixels, waardoor het gemakkelijker wordt om scherp te stellen op het beoogde onderwerp, zelfs als dat onderwerp afsteekt tegen tegenlicht, weinig licht heeft of donker is

Het dekkingsgebied en het aantal scherpstelpunten die worden gebruikt in de stand automatisch veld-AF zijn vergroot voor betere prestaties bij het scherpstellen op verafgelegen of bewegende onderwerpen

De beschikbare opties voor de aangepaste breedveld-AF-modus zijn uitgebreid, waardoor de precisie voor beelden met meerdere onderwerpen is verbeterd

Het gebruik van de EXPEED 7-beeldverwerkingsengine vermindert ruis in platte delen van onderwerpen en verhoogt de beeldkwaliteit

De eerste full-frame camera uit de Z-serie die is uitgerust met een draaibaar en kantelbaar scherm

Verticaal georiënteerde beeldweergave en <i> menuweergave tijdens weergave bieden efficiënte ondersteuning voor verticale opnamen

De eerste camera uit de Z-serie die aanraak-Fn ondersteunt voor het aanpassen van het focuspunt terwijl je foto’s kadreert in de zoeker

De krachtige EXPEED 7-beeldverwerkingsengine maakt snelle beeldvastlegging+ (C30) mogelijk, waarmee continu-opnamen op hoge snelheid tot 30 bps kunnen worden gehaald

Uitgerust met een functie voor voor-ontspan-opnamen die beelden kan vastleggen die tot één seconde worden gebufferd voordat de ontspanknop volledig wordt ingedrukt

Biedt een functie voor het verzachten van de huid en een functie voor het balanceren van huidtinten in portretten, zodat gebruikers nog beter hun beoogde portretten kunnen maken

Biedt een Picture Control voor portretten met een rijke toon die de details van de tint van het onderwerp beter vastlegt

Maakt gebruik van deep learning-technologie om het onderwerp te identificeren bij het vastleggen van foto’s in de automatische opnamestand, waardoor een optimale belichtingsregeling wordt gerealiseerd voor het onderwerp

Superieure stofbestendigheid en druipwaterdichtheid maken zorgeloos fotograferen mogelijk, zelfs onder extreme omstandigheden

Voorzien van twee geheugenkaartsleuven, de één ondersteunt SD-kaarten en de ander micro SD-kaarten

Er is een dubbele coating gebruikt om de beeldsensor te beschermen tegen stof

NEF (RAW)-afbeeldingen die zijn gemaakt in de pixel-shift-opname stand kunnen worden bewerkt en samengevoegd in NX Studio versie 1.5.0.

Prijs en beschikbaarheid

De Nikon Z f is vanaf oktober 2023 verkrijgbaar voor 2.499 euro.