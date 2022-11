8K camera’s

Camera’s die pretenderen ook echt in 8K op te nemen zijn al redelijk beschikbaar. Zelfs in de vorm van actioncams en smartphones. Dat er 8K of UHD op de smartphone staat geeft echter alleen aan dat er videomateriaal met een resolutie van 8.000 pixels wordt aangemaakt. En daarbij is het zeer de vraag of de kleine beeldsensor wel direct in UltraHD opneemt. Regelmatig is er sprake van oprekenen (extrapoleren) vanuit een lager aantal pixels. Een andere beperking vormt de vaak korte opnameduur.

Als voorbeeld van een smartphone die in 8K kan videofilmen pakken we de Samsung Galaxy 20. Die biedt UHD 8K (7680 x 4320) bij 24 fps. De opnametijd bedraagt maximaal vijf minuten met een bestandsgrootte van 600 MB/1 minuut video. De gedetailleerde beeldkwaliteit met meer dan 33 miljoen pixels. Er is een goede stabiele OIS-modus. De video-indeling/opslag is alleen in HEVC.

Bij actioncams is het doorgaans al wat beter gesteld. Als voorbeeld pakken wij de Insta 360Pro. Die biedt echt 8K op 30P bij een opnamehoek van 360 graden. En met zo’n grote beeldhoek kan de videofilmer best veel K aan resolutie gebruiken. Niet goedkoop doch wel van een behoorlijke goede videokwaliteit met een behoorlijk geluid

Allemaal best aardig maar pas echt goed 8K-opnamen krijg je bij videofilmende hybridecamera’s of camcorders met een 35 mm (film) sensor of groter. Wie echt de optimale 8K UltraHD-prestaties wil, ontkomt gewoon niet aan een geschikte hybride/systeemcamera of camcorder.