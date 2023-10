Ajax Systems voegt camera’s en NVR toe aan assortiment

Ajax Systems begon 8 jaar geleden met het veroveren van de wereldwijde beveiligingsmarkt en breidt nu horizontaal uit door nieuwe productlijnen aan zijn portfolio toe te voegen. Ajax Systems heeft nieuwe CCTV-producten geïntroduceerd die privacy op een andere manier benaderen.

Ajax camera’s

De nieuwe camera’s zijn de TurretCam, BulletCam en DomeCam Mini. Elk cameramodel heeft één van de vier mogelijke configuraties: een lens met een kijkhoek van 85 of 110 graden en een resolutie van 3K of 4K. Allemaal zijn ze via een ethernetkabel te koppelen. Elke Ajax-camera past zich eenvoudig aan veranderend licht aan met de True WDR-technologie. Deze slimme technologie met hardware en software herstelt ongelijkmatige belichting in complexe zones, frame voor frame, in realtime. Bovendien zijn alle Ajax-camera’s uitgerust met een digitale microfoon. Deze maakt gebruik van een ruisonderdrukkingssysteem. De camera’s voldoen ook aan de IP65-beschermingklasse en zijn dus bestand tegen zware weersomstandigheden.

De camera’s maken gebruik van de Ajax Cloud voor het verzenden van systeemgebeurtenissen. De bedrijfseigen JetSparrow-technologie zorgt voor een snelle peer-to-peer overdracht van videogegevens. Met de AI-analysefuncties kunnen deze camera’s verschillende soorten objecten detecteren en herkennen, zoals mensen, voertuigen en huisdieren. Hierdoor neemt het bewakingssysteem alleen relevante gebeurtenissen op, waardoor opslagruimte wordt bespaard.

Optimaliseer het videoarchief door de bewegingsdetectie voor pixels in te stellen. Definieer specifieke zones om ervoor te zorgen dat opnames alleen worden geactiveerd wanneer er beweging plaatsvindt in het geselecteerde gebied. Om de bewaking precies selectief te maken, is het mogelijk om camera’s alleen in te schakelen wanneer het systeem is ingeschakeld.

Ajax NVR

De Ajax NVR (netwerkvideorecorder) brengt synergie tussen Ajax-systemen en videobewaking. Het integreert het videomanagementsysteem (VMS) van Ajax, wat naadloze synchronisatie met het gehele Ajax-ecosysteem gegarandeerd, en is compatibel met de meeste IP-camera’s. De NVR is verkrijgbaar in versies met 8 en 16 kanalen en biedt onmiddellijke toegang tot de videoarchieven via de JetSparrow-streamingtechnologie dat versleuteld is met TLS.

Traditioneel gezien vertegenwoordigde de Ajax-hub een heel systeem en elk Ajax-systeem begon met een hub. Het bedrijf wilde echter camera’s in het Ajax-systeem integreren. Daarom heeft Ajax Systems een virtuele entiteit ontwikkeld met de naam ‘Space.’ Gebruikers kunnen een ‘Space’ aanmaken in de Ajax-app, benodigde apparaten toevoegen, en deze beheren. Space kan functioneren als een beveiligingssysteem, CCTV of als allebei. Het behoudt de vertrouwde interface van de Ajax-hub, inclusief het bedieningstabblad, ruimtes, en snelle toegang tot automatiseringsapparaten. Het bedrijf zet tegen het einde van 2023 alle Ajax-hubs om naar Spaces.

Integratie met Yale

Ajax Systems heeft ook de integratie met Yale aangekondigd, maker van onder meer slimme sloten. Gebruikers kunnen nu een Yale slim slot rechtstreeks vanuit de Ajax-app beheren en automatiseren. Deze functionaliteit wordt mogelijk gemaakt door een directe Cloud-to-Cloud verbinding via de Yale Home API, wat zorgt voor een soepele en veilige communicatie met elk Ajax-systeem.

De populairste modellen van Yale worden als eerste geïntegreerd met Ajax:

Yale Linus

Yale Doorman V2N / Classic

Yale Doorman L3S

Binnenkort zal Ajax Systems de Yale-integratie lanceren in Noorwegen, Zweden, Italië en Spanje, en is van plan om dit binnenkort uit te breiden naar de VS, Canada, en meer landen.