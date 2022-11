MMD brengt Philips 27B1U7903 monitor met miniled uit

De Philips 27B1U7903 is een premium monitor, voorzien van een ips-paneel dat een resolutie van 3.840 bij 2.160 pixels en een refreshrate van 60Hz biedt. Daarnaast voorziet het scherm in een gtg-responstijd van 4ms.

Dankzij de miniled-technniek met full-array local dimming moet een hoog contrast en een hoge helderheid behaald worden. MMD belooft 1000cd/m² bij SDR-content en en tot 1.400cd/m² bij HDR-content. Verder biedt het scherm 99,2 procent van de Adobe RGB-kleurruimte en het volledige sRGB-kleurenspectrum, aldus MMD.

Op het gebied van aansluitingen zien we een DisplayPort 1.4, twee HDMI 2.0-poorten, een Thunderbolt 4-aansluiting, vier USB-A-poorten, een USB-C-aansluiting, een RJ45-connector voor gigabitethernet en een 3,5mm-jack voor audio-output terug. De voet van het scherm is verstelbaar, en het scherm zelf is te kantelen.

De Philips 27B1U7903 krijgt een adviesprijs van 1.299 euro mee.