Review: Mill WiFi 1200 – Slimme elektrische kachel met app

In gebruik

Laten we eerlijk zijn, in ons land is een elektrische en vrijstaande convectorkachel niet de eerste keuze bij veel mensen om het huis te verwarmen. Het is een extraatje om specifieke kamers te verwarmen en tijdens een strenge winter met hoge energieprijzen is het de ideale manier om alleen de kamer waar jij bent lekker warm te maken. Ook mensen die al volledig van het gas af zijn kiezen niet snel voor een vrijstaand convectorkacheltje, dan is een vast paneel aan de wand wellicht een beter idee. En ja, die heeft Mill ook in het assortiment. Dankzij ondersteuning voor Homey en Home Assistant is daarnaast dan ook een verdere integratie binnen het huis mogelijk te maken, dus voor een vaste plek in huis is dat een goed alternatief voor een vrijstaande convectorkachel. Ben je liever toch wat meer flexibel? Dan is de Mill WiFi 1200 de betere keuze, want dan neem je de kachel in de winter gewoon mee naar de kamer waar je zelf bent. De vraag is in hoeverre je in ons land daadwerkelijk met een volledig weekschema in combinatie met deze kachel aan de slag gaat? Handmatig bedienen met de knoppen of via de app zal bij de meeste mensen daardoor de voorkeur hebben. Je gebruikt het vooral als bijverwarming en niet als hoofdverwarming. Stroom heeft natuurlijk wel de toekomst ten opzichte van gas, dus wat dat betreft zit je qua toekomstbestendigheid wel goed. In een vakantiewoning is het wellicht een ander verhaal.

De afgelopen weken heb ik de kachel voornamelijk thuis op kantoor gebruikt. Een klein kamertje van 9 m2. Werden de vingers te koud om te typen, dan zetten we even de Mill WiFi 1200 aan en binnen een mum van tijd is het aangenaam qua temperatuur. Is de temperatuur bereikt? Dan slaat de kachel weer uit. Loopt de temperatuur toch weer te ver terug? Dan zal het weer even inschakelen om te verwarmen, afhankelijk van de ingestelde temperatuur. Hierbij wordt het vermogen aangepast, zodat het energieverbruik daadwerkelijk minder is dan bij andere soortgelijke elektrische kacheltjes om dezelfde temperatuur te bereiken. We hebben er even een losse thermometer naast gelegd en het werkt perfect, precies op de juiste momenten met (heel belangrijk) een temperatuur die precies klopt. De Mill WiFi 1200 is geschikt voor ruimtes tussen de 14 m2 en 18 m2 en dat is meer dan voldoende voor het kantoor thuis. In hoeverre kunstmatige intelligentie nu meehelpt om het verwarmingsproces zo efficiënt mogelijk te maken is overigens een raadsel. Je kunt deze functie genaamd ‘Predictive Heating’ via de Mill Norway-app in- of uitschakelen, maar in hoeverre het werkt hebben we geen inzicht in. De kamer wordt wel lekker snel warm, dat wel.

Via de app heb je ook een tabblad genaamd statistieken. Hier kun je precies terugzien hoeveel kWh je verbruikt hebt en welke temperatuur het geweest is. Dit kun je per dag, maand of zelfs jaar bekijken. Hierbij moet wel gezegd worden dat de kachel even wat langer dan een kwartiertje aan moet staan. Mijn kantoor is dan al lekker warm en de temperatuur zal direct in het grafiekje verschijnen, maar voor het energieverbruik is het te kort, zo blijkt. Dat is toch jammer dat we daar dan geen goed inzicht in krijgen. Hopelijk kan dit met een update verbeterd worden. In het eerste kwartaal van 2024 verschijnt de ondersteuning voor Google Assistant, Amazon Alexa en Apple HomeKit, dus dat hebben we nu nog niet kunnen testen.