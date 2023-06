Leica kondigt Cine 1 ultra short throw-projector aan

De Leica Cine 1 combineert Leica beeldkwaliteit in 4k op 80-, 100- of 120-inch projectieformaat, afhankelijk van het Cine 1 model, met het Dolby Atmos surround systeem. Centraal staat het projectiesysteem met drievoudige RGB-lasertechnologie, dat een lange levensduur heeft van meer dan 25.000 uur en een laag energieverbruik. Dit wordt gecompleteerd door het optische systeem dat vervaardigd is in overeenstemming met de Leica-normen voor filmervaringen.

Alledrie de modellen hebben een native resolutie van 1.920 bij 1.080 pixels, een contrastverhouding van 1000:1, een kleurbereik van 100% BT.2020 en een helderheid van maximaal 3.000 lumen. Ook zijn er twee hdmi 2.1-poorten, een hdmi 2.0-poort met ARC en twee usb-poorten aanwezig.

De Leica Cine 1 beschikt over alle functies van een klassieke smart tv, zoals een intuïtieve smart tv-interface (gebaseerd op het VIDAA platform) met voice control, een geïntegreerde drievoudige tuner, Apple AirPlay en directe toegang tot streaming platforms. Voor een optimale weergave worden Dolby Vision, HDR10+ en de Filmmaker Mode ondersteund. Voor de best mogelijke projectie adviseert Leica hoogcontrast schermen met ALR (ambient light rejection), die plat op de muur gemonteerd worden en nauwkeurig op de Leica Cine 1 zijn afgestemd. Wie meer flexibiliteit wenst, kan kiezen voor gemotoriseerde oprolbare ALR schermen voor ultra-short-throw projectie. Deze schermen zijn geschikt om onzichtbaar in een meubel geïntegreerd te worden.

Advertentie

Vanaf juni 2023 zal de Leica Cine 1 in Nederland beschikbaar zijn bij de Leica Store Amsterdam, Leica Store Lisse en gespecialiseerde TV- en Hifi- Leica Home Cinema dealers in drie verschillende uitvoeringen; 80-, 100- en 120-inch. De adviesverkoopprijs van de Leica Cine 1 bedraagt € 6.995,- voor het 80-inch model, € 8.495,- voor het 100-inch model en € 8.995,- voor het 120-inch model.