Het model combineert optische topprestaties, mechanische precisie en een zeer speciaal ontwerp. Deze Leica verrekijker is met de hand gemaakt van een bijzonder fijne mix van bruin kalfsleer en een behuizing met titanium afwerking.

Unieke kenmerken

Contrastrijke en briljante optiek met hoge prestaties

Helder, duidelijk beeld, zelfs bij weinig licht

Nauwkeurige en robuuste mechanica

Licht en praktisch

Gemakkelijk te gebruiken, dankzij de gecombineerde instelknop

Extravagant, elegant ontwerp

Beperkte oplage van slechts 150 kijkers

Koffiebruin leren bekleding

Titaniumkleurige buizing

Individueel verstelbaar voor bij gebruik met een bril

Prijs en verkrijgbaarheid

De Leica Ultravid 8×32 HD-Plus Special Edition is binnenkort verkrijgbaar in de Leica Store Amsterdam, Leica Store Lisse en geautoriseerde Leica Sport Optic dealers in Nederland. De verkoopprijs voor deze unieke Leica kijker bedraagt € 2.300 inclusief BTW.