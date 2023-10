Leica Camera AG toont opnieuw een pioniersgeest en creëert een nieuwe mijlpaal in de geschiedenis van de fotografie met de introductie van de Leica M11-P. Het is ’s werelds eerste camera die metadata opslaat door Content Credentials toe te voegen op het punt van de opname om de authenticiteit van digitale beelden te beschermen. Content Credentials zijn het digitale voedingslabel en de meest algemeen geaccepteerde industriestandaard voor allerlei soorten content, en de basis voor meer vertrouwen en transparantie online. Met de M11-P erkent Leica het onschatbare werk van alle fotografen en behoudt het vertrouwen en transparantie in digitale inhoud en de bronnen ervan.

De M11-P is een pionier in het gebruik van beveiligde metadata in overeenstemming met de open-source CAI-standaard (Content Authenticity Initiative). Deze functie biedt een extra transparantielaag bij het ontwerpen en wijzigen van een afbeelding. Hiermee kan informatie zoals namen, data, gemaakte wijzigingen en gebruikte tools veilig worden toegevoegd, waardoor de herkomst van het bestand duidelijk wordt. Met Content Credentials krijgt elk vastgelegd Leica M11-P beeld een digitale handtekening ondersteund door een CAI-conform certificaat. De authenticiteit van afbeeldingen kan op elk moment eenvoudig worden geverifieerd met behulp van een vrij verkrijgbare, open-source CAI-tool of door een bezoek te brengen aan de website van Content Credentials.

Leica’s Content Credentials technologie garandeert de authenticiteit van de foto door middel van speciale hardware in de camera. Het bevat een speciale chipset voor het opslaan van digitale certificaten van de Duitse federale drukkerij. Deze state of the art integratie garandeert volledige controleerbaarheid van de oorsprong van een afbeelding. Daarom stelt Leica een nieuwe norm voor de bescherming van digitale inhoud in samenwerking met Adobe en de wereldwijde gemeenschap van bijna 2.000 leden, waaronder media- en technologiebedrijven, NGO’s, academici en meer om de adoptie en implementatie van Content Credentials te bevorderen.

Als de “Leica Content Credentials”-functie geactiveerd is in het cameramenu, is het Content Credential-logo zichtbaar in het display en wordt elk beeld dat is gemaakt door de Leica M11-P betrouwbaar ondertekend met behulp van een speciaal algoritme. De opname krijgt zo een onveranderlijk en controleerbaar bewijs van het cameramodel, de fabrikant en de beeldkenmerken. De echtheid van deze certificaten kan op elk moment worden geverifieerd en onderzocht met behulp van gratis CAI open-source tools. Ze bewijzen of een afbeelding beschikbaar is in het origineel of in een bewerkte versie en in het laatste geval geven ze inzicht in de geschiedenis van de inhoudsveranderingen. Fotografen kunnen dus de authenticiteit van hun foto’s aantonen vanaf het moment dat ze worden genomen tot het moment dat ze worden gepubliceerd.

Andere kenmerken van de Leica M11-P

Verdere onderscheidende kenmerken van de Leica M11-P perfectioneren het traditionele M understatement en breiden het toepassingsgebied van de Leica M11-P nog verder uit. De opzettelijke weglating van de rode Leica-stip op de voorkant van de camera maakt het bijvoorbeeld mogelijk om nog discreter te fotograferen. In plaats daarvan is er een subtiel Leica opschrift op de bovenplaat gegraveerd. Deze plaat en de onderplaat zijn gefreesd uit aluminium in de matzwarte Leica M11-P en uit messing blokken in de zilver chrome versie van de camera. Samen met de volledig metalen behuizing van een zeer solide magnesiumlegering is het binnenwerk van de camera zorgvuldig beschermd. Het LCD-scherm van saffierkristalglas met antireflecterende beschermlaag maakt een optimale evaluatie van de foto’s in alle lichtomstandigheden mogelijk. De Leica M11-P, met zijn 60 MP BSI CMOS-sensor en Triple Resolution Technology en de krachtige Maestro-III processor, combineert state of the art cameratechnologie met een maximum aan flexibiliteit. Tot slot maakt het grote interne geheugen van 256 GB de camera tot een betrouwbaar en functioneel precisie-instrument “Made in Germany” dat altijd klaar is voor gebruik. Er zijn trouwens ook twee nieuwe zwart leren accessoires voor het M-Systeem. De M-Systeem beschermtas en de draagriem benadrukken nogmaals de strakke lijnen in het ontwerp van de nieuwe Leica M11-P.

Prijs en beschikbaarheid

Een zwarte en een zilveren versie van de Leica M11-P zijn vanaf nu verkrijgbaar bij de Leica Store Amsterdam, Leica Store Lisse en de geautoriseerde Leica M dealers in Nederland. De adviesverkoopprijs bedraagt 8.950 euro.

