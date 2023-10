Review: Jabra Elite 8 Active – Sportieve oortjes kunnen alles aan

Bediening

Het verbinden van de oortjes met je smartphone is een fluitje van een cent dankzij Google Fast Pair. Open het doosje, haal de oortjes eruit en je smartphone geeft al aan of je verbinding wil maken. Dat is alles. Zoals hierboven al even ter sprake kwam beschikken de oortjes over een fysieke knop onder het rubberen laagje. Je ziet de knop dus niet, maar het zit er wel. En in beide oortjes. Het zijn fijne drukknoppen die lekker stevig klikken. Standaard zijn ze ingesteld voor muziek pauzeren of starten, volgende en vorige nummer (rechts) en wisselen tussen ANC en HearThrough (links). Ben je hier niet tevreden mee? Dan kun je de functies heel gemakkelijk wisselen in de Jabra Sound+-app. Goed om te weten is dat je niet het volume kunt wijzigen op de oortjes zelf, dat zien we toch niet vaak en is eigenlijk wel een beetje jammer. Wellicht was dit een noodzakelijk offer voor de titel ‘World’s toughest earbuds’.

Zoals we ook zien bij veel andere merken heeft ook Jabra een eigen app voor draadloze oordopjes. Waar veel apps nogal karig zijn qua opties, daar is de Jabra Sound+-app lekker uitgebreid. En ook echt van meerwaarde. Vanaf de beginpagina van de app heb je toegang tot Sound Modes (ANC, HearThrough, Off), Dolby Spatial Sound (aan of uit), Music Equalizer (kies uit presets of maak er zelf één) en Soundscapes. En deze laatste is wel aardig, want hiermee wordt het een soort White Noise-speaker. Er staan allemaal geluiden in om je te helpen concentreren, ontspannen, of juist helemaal af te sluiten van de buitenwereld. Kies uit White Noise-geluiden, Nature of Comfort. Iedere categorie heeft verschillende geluiden beschikbaar en dit is wat mij betreft een erg leuke meerwaarde bij deze oortjes.

Bij de instellingen van de app kun je daarnaast erg veel aanpassen. Niet alleen kun je de fysieke knoppen aanpassen van de oortjes, maar ook functies als HearThrough of muziek aan of uit bij een binnenkomend telefoontje, het geluid bij gesprekken, Spotify Tap (twee keer links klikken om direct muziek van Spotify af te spelen zonder de app te openen). Je kunt de hele set naar wens aanpassen zodat de oortjes op iedere situatie reageren zoals jij dat wenst.

En over gesprekken gesproken. Jabra is niet voor niets groot in kantoorheadsets en speakerphones. Dit zijn zeer fijne draadloze oortjes op het gebied van telefoneren en alles komt kraakhelder binnen bij jou en bij je gesprekspartner.