Apple ProRes: Een veelzijdige tussenliggende CODEC

Andere ProRes-typen

Momenteel zijn er zes verschillende Apple ProRes-typen. Wij noemen in het kort de belangrijkste. Het hoogste in type bij de beeldkwaliteit is Apple ProRes 4444 XQ. Geschikt voor de ultieme eisen bij broadcast en cine in 4:4:4. Per beeldkanaal verwerking in 12 bits en voor alfa (de extra 4 en A) in 16 bits. Alle opgenomen informatie betreffende het dynamische bereik, scherpte, kleurenpalet (RGBA) en alfakanalen blijft in de originele kwaliteit bewaard. Ook bij latere bewerking met extreme beeldeffecten in de nabewerking. De datasnelheid bedraagt maximaal 550 Mbps.

Een tikje lager scoort ProRes 4444 eveneens 4:4:4 plus Alfa. Deze CODEC bewaart het volledige opnameformaat, RGBA-kleur, verlies vrije alfakanalen (16 bits) en een datasnelheid van 330 Mbps. Deze versie is heel geschikt voor compositing.

Bij ProRes 422 zijn er nog twee extra varianten. HQ voor vrijwel verliesvrije opslag en de lagere maar een stuk compactere kwaliteit LT (Proxy).

ProRes Raw is het onbewerkte (niet tot nauwelijks gecomprimeerde) originele videobeeld. Dit type is echt bedoeld voor high-end camcorders en systeemcamera’s met externe SSD-recorders. De uiteindelijke bestandsgrootte valt behoorlijk mee.