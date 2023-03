Onlangs hebben we een uitgebreid achtergrondartikel geschreven over de nieuwe regels voor energieverbruik van televisies, waar vanaf deze maand aan voldaan moet worden. Tv’s moeten dan aan een strengere norm voldoen om nog op de Europese markt te mogen verschijnen. Dat is een uitdaging voor vrijwel alle fabrikanten, maar vooral voor Samsung. De Zuid-Koreaanse fabrikant heeft namelijk verschillende grote 8K-televisies in het assortiment die flink wat energie verbruiken.

Met de nieuwe regels voor energieverbruik zouden diverse 8K-televisies van Samsung niet meer op de Europese markt mogen verschijnen wegens een te hoog energieverbruik, maar Samsung geeft zich niet zomaar gewonnen en heeft een manier gevonden om de regels te omzeilen. Of eigenlijk is het geen omzeilen, maar juist een slimme toevoeging van een nieuwe beeldmodus.

Samsung introduceert op de nieuwe modellen namelijk de Eco-beeldmodus. Deze beeldmodus is vanuit de doos standaard geactiveerd en wordt dan ook gebruikt om te zien of de televisies voldoen aan de nieuwe regels. De Eco-beeldmodus zet de helderheid naar een laag niveau en op sommige modellen is de local dimming-setting naar minimaal teruggezet. Deze instellingen zijn binnen de Eco-beeldmodus niet aan te passen. Puur met deze modus voldoet de televisie aan de nieuwe richtlijnen en mag deze verkocht worden.

Als consument is het belangrijk om te weten dat deze beeldmodus simpelweg veranderd kan worden. Na installatie kun je kiezen voor de levendige modus, de bioscoopmodus of een van de andere modi. Maar, weet wel dat het energieverbruik dan drastisch omhoog gaat. Dat wordt middels een pop-up ook vermeld, zodra je van modus verandert. We raden aan om de beeldmodus sowieso te veranderen om niet teveel aan beeldkwaliteit in te leveren.

