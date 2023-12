Streamingtips #50 – Barbie, Chicken Run en Indiana Jones

Indiana Jones and the Dial of Destiny (Disney+)

Het is misschien niet een film die we zouden aanraden als je zou vragen: moet ik ervoor naar de bios? Maar de Indiana Jones-films weten wel altijd de avonturier in ons wakker te maken. In deze nieuwe film is Jones bezig met zijn avonturen en archeologische vondsten, terwijl ondertussen de ruimterace gaande is. Het is het jaar 1969 en hij maakt zich zorgen over de strijd tussen de VS en de Sovjets. En dat is waarschijnlijk wel terecht, aangezien er een ex-Nazi is die de wereld wil veroveren.