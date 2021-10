Welke LG-tv past het best bij mij? (ADV)

V: Hoe kies ik de beste technologie? Kijk ik naar de prijs? Het schermformaat? En is mijn kijkgedrag ook belangrijk?

“Dat hangt af van meerdere aspecten. Ben je met een groot gezin of veel vrienden die vaak sport of films kijkt, is een grote kijkhoek heel belangrijk en zal OLED of OLED Evo een perfecte oplossing voor je zijn. Maar over het algemeen kan prijs ook een belangrijke factor zijn. De eerder genoemde typen televisies lopen namelijk in prijsklasse op. En hier kan een sterke wens naar schermformaat natuurlijk ook bepalend zijn. De prijs van een 55 inch OLED kan gelijk zijn aan een 65 inch NanoCell en als de klant het schermformaat belangrijker vindt dan contrast, kijkhoek of andere voordelen van OLED, verkiest deze klant misschien een NanoCell.”

V: Wat zijn de grootste voordelen van OLED? Voor wie is dat belangrijk?

“Daarvoor hebben we een simpel Engels ezelsbruggetje: A, B, C, D.

– Perfect Angle, een perfecte kijkhoek van 180 graden.

– Perfect Black, dankzij de zelfoplichtende pixels is zwart ook echt zwart.

– Perfect Color, door de perfecte zwartwaarde en het hoge contrast zullen de kleuren veel sterker lijken.

– Perfect Design, OLED is ontzettend dun en uit zichzelf flexibel. Dit zorgt ervoor dat wij televisies kunnen ontwerpen die voorheen niet mogelijk waren.”

V: Is OLED nog steeds enkel in 55 en 65 inch verkrijgbaar?

“Nee, sterker nog, dit jaar is OLED in de maten 48, 55, 65, 77, 83 en 88 inch beschikbaar. Waarvan 88 inch op dit moment het grootste formaat is dat nu überhaupt voor OLED verkrijgbaar is op de markt.”