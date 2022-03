Wat is het verschil tussen dure en goedkope Blu-ray spelers?

Beeldkwaliteit

Niet alleen op het gebied van audio zijn belangrijke verschillen te vinden, ook op het gebied van beeld is er verschil tussen goedkope en dure spelers, alleen valt dit niet direct op. De betere en dus duurdere spelers zijn vaak uitgerust met een hoogwaardige beeldprocessor die vergezeld wordt door geavanceerde beeldverwerkingstechnieken. Deze technieken moeten zorgen voor onder meer minimale ruis en maximale scherpte van details. Hoe groter het scherm waarop de content bekeken wordt, des te meer een niet optimale verwerking van deze elementen opvalt. Op een scherm van 65-inch zie je het dus eerder wanneer details wat wazig worden weergegeven of er ruis in het beeld voorkomt. Een speler met de betere technieken zorgt er in de meeste gevallen voor dat je ook op groot scherm een optimale beeldkwaliteit voorgeschoteld krijgt. Let overigens wel dat in veel gevallen de processor in de tv net zo goed of zelfs beter is en je dus de beeldverwerking van de Blu-ray speler nauwelijks tot niet zult gebruiken.

Daarnaast is het belangrijk te melden dat de betere Blu-ray spelers vaak minder moeite hebben met lagere resolutie content, niet alleen door de betere processor die de lage resolutie content omzet in hoge resolutie content maar ook door bijvoorbeeld het gebruik van interlaced content. Het weergeven van dergelijk materiaal vereist technieken en hardware, en daarin zitten belangrijke verschillen.