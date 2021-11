Pannde PD-6 is de nieuwste high-end Ultra HD Blu-rayspeler

Eerder zagen we al high-end Ultra HD Blu-rayspelers van onder meer Oppo (inmiddels gestopt) en Reavon op de markt verschijnen, beiden uitgebreid door ons getest. Nu is het de beurt aan het nog onbekende Pannde, dat de PD-6 op de markt brengt. Dit model ondersteunt HDR10 en Dolby Vision, komt met twee HDMI-uitgangen en kan zowel DVD-Audio als SACD afspelen.

Pannde is een Chinees bedrijf, maar dat zegt wellicht niets over de kwaliteiten van de speler. Het apparaat ondersteunt de 4K-resolutie, Dolby Atmos, DTS:X, HDR, 3D Blu-ray, DVD, CD en het afspelen van media via usb of je eigen netwerk. Onder de motorkap zien we een MediaTek MT8581-processor terug. Pannde geeft aan dat de PD-6 is voorzien van een dual operating system’ dat gebaseerd is op de Oppo UDP-205 en Pioneer LX800. Wat dat precies inhoudt is vooralsnog onduidelijk.

Verder komt de speler met twee HDMI-uitgangen zodat audio en beeld gescheiden kunnen worden, een Profi-DAC CS9038PRO, een High-precision Sony disc loader, RS-232 controle, twee analoge XLR-uitgangen, twee RCA-uitgangen en een – volgens het bedrijf zelf – premium behuizing. Het apparaat kan middels een app voor Android en iOS bediend worden, maar komt vanzelfsprekend ook met een afstandsbediening.

In Europa wordt de PD-6 later dit jaar via een klein aantal retailers verkocht. De prijs is nog niet bekendgemaakt maar zal waarschijnlijk tussen de 1.500 en 2.000 euro liggen.