Magnetar lanceert vlaggenschip UDP900 UHD Blu-ray speler

Afgelopen december introduceerde Magnetar met de UDP800 zijn eerste UHD Blu-rayspeler. De nieuwe UDP900 is weer een stapje hoger, voor diegenen die het maximale uit hun speler willen halen. Het apparaat kan nagenoeg alle video- en audioschijfjes afspelen en beschikt over analoge 7.1-kanaals RCA inputs. HDMI, optische en coaxiale aansluitingen zijn ook aanwezig.

Ook beschikt de UDP900 over een USB DAC voor muziek, een verbeterde dubbele voeding en een nieuw zeslaags moederbord. Verder ondersteunt de UDP900 Dolby Vision en HDR10+, beschikt het apparaat over een verstevigde aluminium behuizing en is er een MediaTek MT8581 chip ingebouwd. USB harddisks tot 16TB kunnen aangesloten worden voor het weergeven van lokale media.

De Magnetar UDP900 krijgt een prijskaartje van maar liefst 2.500 euro mee en het apparaat moet binnenkort bij de eerste high-end retailers te verkrijgen zijn.