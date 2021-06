Samsung heeft begin dit jaar een groot aantal nieuwe televisies voor de Nederlandse en Belgische markt gelanceerd. Daar wordt nu een extra serie aan toegevoegd, voor diegenen met een kleiner budget maar wel de wens voor een hoge resolutie en miniled-backlight.

De QN700A-serie bestaat uit modellen van 55-inch tot en met 75-inch, allen voorzien van de 8K Ultra HD-resolutie en miniled-achtergrondverlichting met zone dimming. Deze modellen moeten in tegenstelling tot de QN800A- en QN900A-series doen met een 50Hz-paneel en een minder krachtige processor.

Samsung zet ook de QN700A als Neo QLED-televisie in de markt. Dit geeft aan dat het een QLED-model betreft met miniled-achtergrondverlichting. De achtergrondverlichting bestaat uit minuscule leds die in zones aangestuurd kunnen worden. Volgens Samsung beschikt de QN700A over 1,5 maal meer zones dan conventionele QLED lcd tv’s.

Verder zijn de modellen in de QN700A-serie voorzien van de One Connect Box waar alle randapparatuur op aangesloten kan worden, Tizen 6.0 is het smart tv-platform en de Game Bar is voor de gamers aanwezig. Helaas moeten de QN700A-modellen het doen zonder HDMI 2.1-poorten, inclusief de ondersteuning voor 4K120. Ben je enthousiast gamer en wil je met de nieuwste game consoles aan de slag, dan kun je beter gaan voor een hoger model.

De Samsung QN700A verschijnt inmiddels in een aantal Europese landen voor prijzen van 2.900 euro (55-inch) tot 5.000 euro (75-inch). In Nederland en België zijn we deze nieuwe serie nog niet tegengekomen.