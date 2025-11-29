Review: Klipsch Flexus Core 300, SURR 100 en SUB 100 – Groot en flexibel

Het was lang wachten op deze nieuwe soundbar van Klipsch. Al in het najaar van 2024 werd er gefluisterd dat de Amerikaanse hifi-legende van plan was een echt topmodel met een aantal indrukwekkende eigenschappen uit te brengen. Het heeft even geduurd, maar wat Klipsch nu effectief uitbrengt lijkt die vroege beloftes wel waar te maken.

Wat vooral opvalt is dat dit een grote soundbar is. Neen, deze Klipsch cijfert zichzelf allesbehalve weg. Al helemaal niet in de lichtgrijze uitvoering met een bovenkant deels uit walnoothout. De zwarte uitvoering is wel een stuk minimalistischer. Dankzij z’n formaat is het een echte thuisbioscoop-soundbar, in staat om 5.1.2 Dolby Atmos-geluid te produceren. Ook muziek moet er goed op klinken, met dank aan de assistentie van het Japanse hifi-merk Onkyo die Klipsch erbij haalde.

Het Core-etiket staat er ook niet zomaar. Dat label identificeert de soundbar zelf en geeft aan dat je hem kunt uitbreiden met extra speakers. Op dit vlak heeft de Klipsch-soundbar bijzondere zaken te bieden. Je kunt aan de Flexus Core 300 een of twee draadloze SUB 100-subwoofers (349 euro per stuk) toevoegen bijvoorbeeld. Een duo van subs? Dat kan verder nog enkel met de Sonos Arc Ultra, wat echter geen goedkope optie is.

Een paar draadloze speakers bijhalen is bij deze Klipsch eveneens mogelijk. Dat kan een set SURR 100’s zijn (299 euro per paar), kleine speakers met één kanaal die we al eerder voor het testen van de Flexus Core 200 ontvingen. Eind dit jaar moet er de grotere SURR 200 verschijnen, draadloze speakers die zowel een surround- als een hoogtekanaal ondersteunen. Tegelijkertijd duikt er dan nog een forsere SUB 200 op, met een 12-inch woofer.

Het is waarschijnlijk wel duidelijk dat de Klipsch Flexus Core 300 een soundbar uit het hoogste segment is. Daar hoort een prijskaartje van 1.199 euro bij, maar een ding is zeker: voor die prijs krijg je wel héél veel soundbar.