Review: Klipsch Flexus Core 300, SURR 100 en SUB 100 – Groot en flexibel

De Klipsch Flexus Core 300 is de grote broer voor de eerder verschenen Flexus Core 200-soundbar. En ‘groot’ is hier echt wel een toepasselijk woord, want dit is een heuse megabar ontworpen voor schermen van 65-inch of groter. Bij soundbars ‘size does matter’… maar heeft deze Klipsch ook andere troeven?
Het was lang wachten op deze nieuwe soundbar van Klipsch. Al in het najaar van 2024 werd er gefluisterd dat de Amerikaanse hifi-legende van plan was een echt topmodel met een aantal indrukwekkende eigenschappen uit te brengen. Het heeft even geduurd, maar wat Klipsch nu effectief uitbrengt lijkt die vroege beloftes wel waar te maken.
Wat vooral opvalt is dat dit een grote soundbar is. Neen, deze Klipsch cijfert zichzelf allesbehalve weg. Al helemaal niet in de lichtgrijze uitvoering met een bovenkant deels uit walnoothout. De zwarte uitvoering is wel een stuk minimalistischer. Dankzij z’n formaat is het een echte thuisbioscoop-soundbar, in staat om 5.1.2 Dolby Atmos-geluid te produceren. Ook muziek moet er goed op klinken, met dank aan de assistentie van het Japanse hifi-merk Onkyo die Klipsch erbij haalde.
Het Core-etiket staat er ook niet zomaar. Dat label identificeert de soundbar zelf en geeft aan dat je hem kunt uitbreiden met extra speakers. Op dit vlak heeft de Klipsch-soundbar bijzondere zaken te bieden. Je kunt aan de Flexus Core 300 een of twee draadloze SUB 100-subwoofers (349 euro per stuk) toevoegen bijvoorbeeld. Een duo van subs? Dat kan verder nog enkel met de Sonos Arc Ultra, wat echter geen goedkope optie is.
Een paar draadloze speakers bijhalen is bij deze Klipsch eveneens mogelijk. Dat kan een set SURR 100’s zijn (299 euro per paar), kleine speakers met één kanaal die we al eerder voor het testen van de Flexus Core 200 ontvingen. Eind dit jaar moet er de grotere SURR 200 verschijnen, draadloze speakers die zowel een surround- als een hoogtekanaal ondersteunen. Tegelijkertijd duikt er dan nog een forsere SUB 200 op, met een 12-inch woofer.
Het is waarschijnlijk wel duidelijk dat de Klipsch Flexus Core 300 een soundbar uit het hoogste segment is. Daar hoort een prijskaartje van 1.199 euro bij, maar een ding is zeker: voor die prijs krijg je wel héél veel soundbar.
Optionele draadloze subwoofer en draadloze speakers, Dirac-kamerkalibratie, sub-uitgang
Afmetingen
7,8 x 111,2 x 12,6 cm (soundbar)
Gewicht
8,5 kg
Afmetingen
34 x 33,4 x 34,9 cm (SUB 100 subwoofer)
Gewicht
9,4 kg
Afmetingen
17,1 x 10,5 x 11 cm (SURR 100 achterspeaker)
Gewicht
1,13 kg
Een sterke troef
En dan is er nog iets uniek aan deze Klipsch: het is de eerste soundbar dat kan werken met de Dirac-kamerkalibratiesoftware. Best apart, want Dirac is langs de ene kant zonder twijfel de beste oplossing op de markt om geluid te optimaliseren in een kamer. Daarom dat je het vindt op talloze AV-receivers in het mid- en hoog segment, het wordt stilaan algemeen gezien als dé referentie. Langs de andere kant is Dirac een professionele oplossing die wel wat tijd en kennis vereist om te kunnen gebruiken. Je moet bijvoorbeeld de meegeleverde puck-microfoon vrij nauwgezet positioneren voor elke meting. Gelukkig levert Dirac met de soundbar een licentie mee zodat je de software echt kunt gebruiken. Je hebt wel eens audioapparatuur die enkel Dirac-klaar zijn, en dan moet je nog meer dan 200 euro uitgeven om er echt mee aan de slag te gaan. Dat is bij de Flexus Core 300 niet het geval. Er is een Limited Bandwidth-licentie meegeleverd waarmee je akoestische problemen tot 500 Hz aanpakt (en dat zijn de meeste), wie meer wil moet 99 dollar uitgeven voor een volledige licentie. Het is natuurlijk ook zo dat je de Dirac-functie op deze soundbar helemaal niet hoeft gebruiken.
Uitbreiden met meerdere subs
Het is bijzonder (maar ook niet ongezien) dat je bij het uitbreiden van een soundbar meerdere opties krijgt. Meer keuze is altijd beter, vinden we toch, want zo kun je een surroundoplossing samenstellen die past bij jouw budget en kamer. Uit de doos levert de Flexus Core 300 5.1.2-geluid. Er zit dus in de soundbar zelf een woofergedeelte dat al aardig wat bassen kan produceren. De SUB 100 levert echter een significante verbetering qua laagweergave, je maakt die middelste ‘1’ gewoon meer impactvol. Met de subwoofer erbij duikt het systeem heel wat dieper en is het stukken krachtiger. Twee subwoofers kan zoals gezegd ook, dan krijg je een 5.2.2-systeem.
Voeg je een paar SURR 100-speakers toe, dan eindig je met een systeem dat 7.1.2 (of 7.2.2 als je twee subwoofers gebruikt) biedt. Wanneer we dit schrijven zijn de SURR 200’s er nog niet, maar eens dat die speakers beschikbaar zijn kun je de Flexus 300 naar 7.1.4-weergave tillen. Of met twee subs zelfs naar 7.2.4, wat een uitgebreide Atmos-configuratie is dat je nagenoeg nooit bij soundbars tegenkomt.
Een vleugje retro
Klipsch is een oer-Amerikaans merk dat bekend staat voor grote Heritage-luidsprekers die teruggrijpen naar het verleden en voor luidsprekers met hoorndrivers die populair zijn voor surroundopstellingen. Dat stukje geschiedenis zie je terugkomen in het design van de Flexus Core 300. De bovenkant uit hout en de metalen elementen (incluis Klipsch-logo) zorgen voor een lichte vintage-uitstraling die helemaal bij het merk past. Zoals gezegd kun je kiezen uit een zwarte uitvoering of eentje waarbij een lichtgrijze stof rondom de soundbar bedekt, met een combinatie van walnoothout en metalen roosters voor de twee hoogtespeakers aan de bovenkant. Het levert iets heel origineels op, al vermoeden we dat de meesten toch voor de conventionelere zwarte uitvoering zullen opteren. Bovenaan de soundbar vind je trouwens een smalle strook met touchcontrols. Aangezien niemand uit de sofa rolt om het volume of een ingang te veranderen als er toch een remote of app is, zal je deze wellicht nooit gebruiken.
De SURR 100-speakers die bij onze testsample werd geleverd zijn kleine dingen die qua design vlot bij passen. Amper 11 x 11 x 19 cm groot zijn ze, moeilijk is het niet om ze ergens te plaatsen. Zelfs op een vensterbank of een smalle leuning van een bank kan. Verrassend genoeg zal de SURR 200 met extra naar boven gerichte driver nauwelijks groter zijn, afgaande op de gepubliceerde specificaties. De SUB 100, waarvan er twee stuks bij ons werden afgezet, is een kubusvormige subwoofer met een 10-inch woofer. De voetafdruk is niet zo heel bescheiden, door de afgeronde hoeken heeft het toestel wel een zachter profiel. Het is een zwaar ding dat qua bouwkwaliteit en afwerking veel vertrouwen opwekt.
Klaar voor Dolby Atmos en DTS:X
Een troef van een high-end soundbar is dat elk kanaal in een Dolby Atmos-mix echt door een aparte speaker wordt afgehandeld. Hierdoor krijg je zo’n complexe Atmos-mix correcter aangeleverd, met geluidseffecten die veel beter gepositioneerd zijn dan bij soundbars die minder driver en software inzetten.
Deze Klipsch-soundbar zit in elk geval propvol drivers, incluis vier 4-inch woofers die voor bassen zorgen als je geen losse subwoofer toevoegt. Vooraan en aan de zijkanten zijn er in totaal vijf 2,25-inch midrange-drivers voorzien, met een extra hoorntweeter voor het cruciale middenkanaal. Twee grote drivers bovenaan zorgen dat de 3D-ervaring van Dolby Atmos- of DTS:X-soundtracks wordt overgebracht.
Zoals bij alle soundbars met drivers die naar alle richtingen wijzen parkeer je de Flexus Core 300 best 10-20 cm voor je scherm. Je zorgt er ook best voor dat de speakers aan de zijkant vrij blijven, zodat het geluid van die kanalen zich goed kan verspreiden in de woonkamer. Deze soundbar ophangen kan, met een optionele muurbeugel.
De USB-stick is de zender
De Flexus Core 300 verbind je via HDMI-eARC met de televisie. Er is een HDMI-ingang voor een mediaspeler of console. Misschien heb je dat niet nodig, maar het is wel handig. Verder is er nog een optische ingang en een uitgang om een subwoofer bekabeld aan te sluiten. Als je nog verder kijkt, zie je een USB-poort met daarnaast een Connect-knop. Dit is iets apart aan de Flexus-soundbars. Als je een draadloze subwoofer of extra speakers wil verbinden, dan moet je hier eerst een USB-zender in steken. Zo’n zender vind je in elke doos met een subwoofer of extra speakers.
Als het gaat om streaming, heb je zowel mogelijkheden via WiFi (een ethernetkabel kan ook) of via Bluetooth. Klipsch kiest ervoor om geen streamingopties in de eigen app te stoppen, maar dat is ook niet echt nodig. AirPlay en Chromecast dekken al veel gebruiksscenario’s af, daarnaast kun je ook vanuit de Spotify- en Tidal-apps rechtstreeks de soundbar van muziek voorzien. De Flexus Core 300 is bovendien DNLA/UPnP-compatibel, waardoor je hem kunt aansturen vanuit een app als BubbleUPnP of MConnect.
Krachtige app met heldere keuzes
Aan de slag gaan met de Klipsch Connect Plus-app (niet te verwarren met Klipsch Connect) is een positieve ervaring. Bij het instellen en daarna krijg je bijvoorbeeld de nodige heldere uitleg. Muziekopties vind je niet in de app, maar het biedt wel heel veel instellingen om de soundbar tot in de puntjes af te regelen. Die worden op zo’n heldere manier gepresenteerd dat je niet overweldigd raakt. Toch zijn er ook gevorderde instellingen die het fijn afregelen mogelijk maken. De mogelijkheid om het volumeniveau van elk kanaal afzonderlijk in te stellen in het bijzonder is bijvoorbeeld een zeer nuttige optie. Je kunt op deze manier een draadloze speaker die voor praktische redenen wat verder weg staan luider zetten dan het toestel dat iets dichterbij staat.
Veel soundbars overvallen je met een pak geluidsmodi. Klipsch houdt het op twee: Music en Movie. Duidelijk is dat wel. Misschien is het nog handiger dat er een Dialog Mode is met drie standen, en een nachtmodus. Ten slotte is er nog de equalizer voor wie graag het geluid zelf tunet, al heb je maar beperkte mogelijkheden op dat vlak. Dat is niet zo erg; bij een draadloze hoofdtelefoon wordt een equalizer vaker gebruikt, bij een soundbar is enkele frequentiebanden veranderen minder nuttig.
Mocht je Dirac gebruiken met deze soundbar, dan kun je via de app schakelen tussen tot tien filters die je met de software creëert. Dat gaat heel vlot, wat precies is wat je wil als je filters wil vergelijken. Je zou trouwens dergelijke filters ook kunnen gebruiken om de weergave aan te passen in functie van verschillende zitposities.
Aan de slag met Dirac
Dirac Live helemaal uit de doeken doen zou ons te ver leiden van de essentie van deze review. En vooraleer je de indruk krijgt dat het onmogelijk moeilijk te gebruiken is – dat klopt ook weer niet. Ja, het is een complexere oplossing, maar die je in een eenvoudigere vorm via een mobiele app kunt gebruiken. Daar kun je al goede resultaten mee bekomen. Alle mogelijkheden benutten doe je echter het best door Dirac Live op een laptop te installeren. Je kunt dan kiezen om de meegeleverde microfoon – een puck met meters kabel – achteraan bij de Flexus Core 300 in te steken of aan de slag te gaan met een eigen USB-meetmicrofoon. Voor deze review laten we onze UMIK-1 in de kast liggen en gaan we aan de slag met het exemplaar dat Klipsch voorziet; dat is ook hoe de meesten het zullen doen.
Dirac werkt door testtonen die per kanaal worden afgespeeld te registreren. En dat in tot 11 posities, met als centraal punt je zitplaats. Dit meetproces duurt wel even, zeker bij deze soundbar met z’n vele kanalen. Tijdens het instellen geef je aan of je een meting met meer focus wil (bijvoorbeeld omdat je alleen of met twee tv kijkt) of ruimer met het gezin. Naargelang wat je hier kiest, moet je de microfoon per meting verder uit elkaar plaatsen. Het is vooral belangrijk dat de afstand tussen elke meting ongeveer hetzelfde is.
Je hoeft niet elke positie te meten, maar hoe meer data je vergaart, hoe accurater het resultaat. Bij deze test hield ik het op zeven posities. In de volgende fase toont Dirac per kanaalpaar of apart kanaal (bijvoorbeeld L en R is één, het midden is een ander) wat het meet en een doelcurve die het gebruikt om te corrigeren. Je kunt op dit punt heel veel aanpassen, of gewoon meteen filter creëren. Deze upload je via Dirac naar de soundbar, en dan ben je klaar. Zoals gezegd kun je in de Klipsch Connect Plus-app een Dirac-filter activeren. Zelf kozen we om de standaard doelcurve te gebruiken en een eigen filter te creëren die iets meer de eigenschappen van de drivers volgde.
Wat een geweldige soundstage
Het grote formaat van de Flexus Core 300 betekent dat de drivers verder uit elkaar liggen dan bij een kleinere soundbar. Dit levert een veel breder geluidsbeeld op dan je meestal van zo’n toestel krijgt, ook in de hoogte. Hierdoor sloot wat er te horen viel perfect aan op het beeld van de 65-inch OLED die in de woonkamer aan de muur hangt. Een heel mooi resultaat, zeker in combinatie met het heldere middenkanaal. Zowel bij dagelijks tv-voer, zoals het nieuws en praatprogramma’s, als bij dialooggedreven films was verstaanbaarheid excellent. De Dialog Mode had ik nooit nodig, ook niet bij drukke actiescènes met spraak (zoals in de 2018-versie van ‘The Predator’).
Hoewel er samen met de Flexus Core 300 twee SUB 100’s en een paar SURR 100-speakers ontvingen, begon de testperiode zonder die extra’s toe te voegen. De Flexus Core 300 is immers al op z’n eigen een compleet product dat velen als een aanzienlijke investering zullen ervaren. Met een van de vaste testfragmenten, de race uit ‘Ready Player One’, kwam de Klipsch heel sterk binnen. Niet helemaal een verrassing, want de vaste demofilmpjes van Dolby en DTS die altijd eerst de revue passeren gaven al aan dat Klipsch het processen van surroundformaten goed onder de knie had. Bij RPO is de uitdaging om de vele geluidseffecten – er zijn er tientallen – een eigen identiteit te geven. Dat lukte de Flexus Core 300 prima. Zelfs bij het vuurwerk dat het startschot is van de wedstrijd, kreeg ik de indruk dat de vuurpijl hoog in de lucht hing en daalde. Dat klonk beloftevol, want niet elke soundbar slaagt er in dit effect correct te positioneren. De soundbar wist ook goed de hectiek van de race over te brengen. De vele explosies, aanrijdingen en heftige effecten bleven discreet en onderscheiden, zonder in veel wollig lawaai te vallen. Dat gaf me meer een verfijnd dan bombastisch gevoel, wat vaak een troef is om meer soorten films en series goed te doen klinken. Uit de doos dus heel sterk, maar na een Dirac-meting was het nog indrukwekkender. Dan kwamen kleinere details beter uit de mix en met iets betere plaatsing, zoals de muntstukken die worden opgepikt als een racer crasht. De Klipsch-soundbar heeft een helderheid en controle die muziek authentiek overbrengt. En dat is wel een plus bij de vele series op streamingdiensten die heel graag bekende en minder bekende hits gebruiken om een bepaalde sfeer op te roepen. Denk maar aan de recente ‘Alien: Earth’, ‘Wednesday’ of ‘Killing Eve’ – je kunt hier gerust tientallen andere reeksnamen invullen. De goede integratie tussen de verschillende kanalen en hun volle weergave, samen met de brede soundstage leverde een heel Immersieve, zowel horizontaal als verticaal grote geluidsmuur rond de televisie.
De extra’s erbij
Ondanks de uitstekende soloprestaties, maakte ik vrij vlug de stap naar de extra speakers. Dat komt omdat ik vaker soundbars en surroundopstellingen test en dus weet wat de meerwaarde is van speakers die naast en net achter de bank staan. Het is gewoonweg een heel stuk meer omhulling.
Vergeleken met sommige rivalen, zoals Samsungs HW-Q990F, moet je niet heel precies de SURR 100-speakers plaatsen. Als ze min of meer op een goede plaats staan, komt het wel in orde qua sfeervorming. Het baat wel om even met de plaatsing te experimenteren. Als je ze goed plaatst, krijg je meteen een ervaring waarbij je veel meer in het midden van de actie zit. De SURR 100’s zijn kleine speakers – wat beperkingen meebrengt – maar ze leveren geluidseffecten wel helder aan. Opnieuw naar ‘Ready Player One’, waar de extra speakers de sensatie van veel voertuigen die naast elkaar wedijveren sterk overbrengt. Het zijn geen ultieme rear-speakers, maar ze doen gegeven hun grootte het echt heel goed. Neem wel de tijd om in de app die geluidsniveaus van die speakers naar smaak af te regelen, liefst met een filmfragment waarin subtielere effecten en sfeervol geluid zit. De intro in Mexico-stad uit ‘Spectre’ bijvoorbeeld, waarbij het Klipsch-systeem geslaagd de sensatie overbracht van 007 die door de feestende mensenmassa wandelt, met een zeker afstandelijkheid. Dit is ook een fragment waarbij de meerwaarde van een SUB100 duidelijk wordt. Zelfs zonder aparte subwoofer produceert deze soundbar al aardig wat lage frequenties, maar de diepe percussie heeft nu ook niet de grote slam of impact die het verdient. Dit is wel een smaakding, en daarom is het geen slecht idee om de Flexus Core 300 eerst solo uit te proberen. De sub kun je altijd achteraf toevoegen. Maar een subwoofer of twee erbij levert zeker iets op. Bij het fragment uit ‘Spectre’ wordt de percussie meteen stuk tastbaarder, bijna fysiek. Dat is wel belangrijk, want in dit fragment (en veel films, zoals de recente ‘Sinners’) stuwt de onderliggende percussie of beat de actie echt voort. Zonder ben je heel wat minder met het verhaal betrokken.
Soundbars evenaren zelden twee goede losse stereospeakers. Maar een heel grote soundbar zoals deze kan in de buurt komen. ‘Candide: Paris Waltz’ van op de Maestro-soundtrack uitgegeven door Deutsche Grammophon, had een heerlijk live-gevoel op de Flexus Core 300, terwijl bij het volgende ‘Bernstein: Facsimile’ de windblazers authentiek overkomen. Dit gestreamd via Tidal Connect, wat vlot werkte. Ook bij wat ruiger gitaarwerk van Frank Turner dat we wat luider afspelen houdt de Klipsch de teugels goed in handen. De typische gebreken aan het audiodesign van een soundbar, zoals een resonerende kast of overdreven compressie als je luid luistert, zijn hier niet aanwezig.
Conclusie
De Flexus Core 300 is een high-end soundbar die overtuigend surroundgeluid in de woonkamer neerzet. Zelfs zonder optionele subwoofer levert het actierijke scènes intens aan, maar kan het ook veel sfeer creëren door kleine details in spannende reeksen ruim rond de tv te plaatsen. Ook voor muziek is deze Klipsch bijzonder geschikt.
Dat je de Flexus Core 300 kunt uitbreiden met speakers en sub én daarbij meerdere keuzes hebt, is een mooie troef. Voor die extra toestellen moet je ook geen extreme prijzen betalen, vergeleken met sommige rivalen. Maar het blijft wel een investering, natuurlijk. Het lijkt ons wel de moeite om de SURR 200-speakers te overwegen in plaats van de SURR 100’s die wij getest hebben. Ze voegen hoogtekanalen achteraan toe, wat niet even cruciaal is als hoogtekanalen vooraan (aanwezig in de soundbar). Maar stilletjes vermoeden we dat het een merkbare verbetering zal opleveren.
De aanwezigheid van Dirac is zeker niet voor iedereen even belangrijk. Maar het is wel een slimme en vooral heel effectieve toevoeging die deze soundbar nog beter laat presteren. Dit alles maakt de Klipsch Flexus Core 300 een van de beste soundbars van het moment.
9.5
Beoordeling Klipsch Flexus Core 300
Pluspunten
Dirac Live aan boord (tot 500 Hz)
Zeer brede en hoge soundstage
Uitstekende soloprestaties van de soundbar zelf
Goede optionele subwoofer
Uitbreidbaar tot surroundopstelling
Extra speakers zijn geen dure upgrade
Minpunten
Dirac vereist wel wat tijd en kennis
Wachten op SURR 200 voor beste Atmos-prestaties
Beoordeling Klipsch Flexus Core 300
De Flexus Core 300 is een high-end soundbar die overtuigend surroundgeluid in de woonkamer neerzet. Zelfs zonder optionele subwoofer levert het actierijke scènes intens aan, maar kan het ook veel sfeer creëren door kleine details in spannende reeksen ruim rond de tv te plaatsen. Ook voor muziek is deze Klipsch bijzonder geschikt.
Dat je de Flexus Core 300 kunt uitbreiden met speakers en sub én daarbij meerdere keuzes hebt, is een mooie troef. Voor die extra toestellen moet je ook geen extreme prijzen betalen, vergeleken met sommige rivalen. Maar het blijft wel een investering, natuurlijk. Het lijkt ons wel de moeite om de SURR 200-speakers te overwegen in plaats van de SURR 100’s die wij getest hebben. Ze voegen hoogtekanalen achteraan toe, wat niet even cruciaal is als hoogtekanalen vooraan (aanwezig in de soundbar). Maar stilletjes vermoeden we dat het een merkbare verbetering zal opleveren.
De aanwezigheid van Dirac is zeker niet voor iedereen even belangrijk. Maar het is wel een slimme en vooral heel effectieve toevoeging die deze soundbar nog beter laat presteren. Dit alles maakt de Klipsch Flexus Core 300 een van de beste soundbars van het moment.
Reacties (0)