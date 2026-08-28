Review: TCL 65C7L (C7-serie) lcd led tv

TCL 65C7L – Beeldkwaliteit

De 65C7L komt met een ander paneel dan de C8L, namelijk een HVA 2.0 Pro paneel. Dat heeft een minder goede kijkhoek dan het paneel van de C8L. Wie te ver uit het centrum zit, ziet het contrast duidelijk dalen, en kleuren verliezen dan aan intensiteit. Het glossy scherm reduceert het effect van reflecties wat, maar ze blijven wel zichtbaar, vaak wat breder uitgesmeerd en soms met een regenboog-effect.

Het paneel heeft een eigen ANSI-contrast van 6175:1, een uitstekend resultaat. De C7L verbetert dat verder met local dimming, daarvoor is de achtergrondverlichting onderverdeeld in 48 x 24 (1152) zones. Dat is een lichte verbetering tegenover het vorige model, de C7K, die 1008 zones had. Het ANSI-contrast stijgt daarmee tot 15.315:1, ook dat is een goed resultaat, maar het verschilt nauwelijks van de voorganger. Met ongeveer 10% extra zones is dat niet onverwacht. In de onze filmtesten zie je wel dat TCL met die ruim 1000 zones mooie resultaten kan leveren. Net als de C8L profiteert hij van een nauwkeurigere 26-bit aansturing, zodat zoneovergangen uitstekend vermeden worden. De dimming is snel en gaat nooit in de fout. Het lagere aantal zones (de C8L telt er meer dan 2000) maakt wel wat toegevingen noodzakelijk. In onze testscènes uit Gravity en Alien Romulus zien we dat de felle lichtaccenten meer invloed hebben op het duister van de ruimte. Ondertitels kunnen een gelijkaardig effect hebben. Maar algemeen is het contrast erg goed en bewaart hij prima diepte in het beeld. Enkel de erg donkere House of The Dragon strandscène zag er vaag uit, detail verdween en het beeld kreeg een wat uitgeveegd effect.

De Filmmaker mode is degelijk gekalibreerd, maar zeker niet perfect. De grijsschaal is neutraal maar te koel, wittinten neigen lichtjes naar blauw. De gammawaarde gaat meer richting 2,2 in plaats van het meer filmische 2,4. Dat maakt het beeld wat te helder. Er is veel zwartdetail zichtbaar, soms zelfs iets te veel al helpt dat uiteraard wel bij meer omgevingslicht. De kleurweergave is over het algemeen goed. Beelden ogen natuurlijk en correct, een kalibratie zou net dat beetje extra beeldkwaliteit opleveren.