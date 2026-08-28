Review: TCL 65C7L (C7-serie) lcd led tv

Zelfs de TCL 65C7L, de iconische middenklasser van het merk, krijgt dit jaar een upgrade naar Super Quantum Dots. Maar een andere upgrade die de C8L wel kreeg, ontbreekt op dit toestel. Is de nieuwe achtergrondverlichting voldoende verbetering? Of is dit eerder een kleine stap vooruit?
Design: De C7L zit in een degelijk afgewerkt stijlvol ontwerp. Met zijn 56 mm profiel is hij niet de slankste, maar de afgeschuinde zijdes doen hem er wat slanker uitzien. De metaalkleurige rand rondom is vooraan enkel zichtbaar als een accentlijn. Het beeld loopt helemaal tot aan die rand, zonder de typische 5mm zwarte schermrand. De C7L staat op dezelfde centrale voet als de C8L, die is te monteren op twee verschillende hoogtes. De laagste positie zet het scherm hoog genoeg boven het meubel voor het geval je een soundbar wilt.
Gaming: De C7L ondersteunt 4K120 en voor pc-gamers tot 4K144 en 2K288. De input-lag bedraagt 12,8ms in 4K60 en 8,3 ms in 2K120, gemeten in de Game-beeldmode. De VRR-ondersteuning omvat AMD FreeSync, maar ook NVIDIA G-Sync Compatible al vind je dat laatste niet in de specificaties. In tegenstelling tot de C8L zijn slechts twee van de vier poorten volwaardige HDMI 2.1-poorten, waarvan een ARC/eARC biedt. Wie een soundbar aansluit, houdt op dit model maar een high end gamingpoort over.
Smarttv: De Mediatek Pentonic 700 chipset zorgt voor een redelijk vlotte gebruikservaring. Google TV biedt een bijzonder ruim aanbod apps, waarin je zo goed als alle internationale maar ook lokale streamingdiensten vindt. Vanop je smartphone kan je Apple Airplay2 of Google Cast gebruiken, of screen mirroring. Content staat centraal op het Google TV-platform, aanbevelingen zijn gerangschikt per categorie zoals oorlogsfilms, populaire films, romantische films enzovoort. Welke categorieën je ziet, hang af van je kijkgedrag. De zoekfunctie, momenteel nog via Google Assistant, maar met wat geluk in het najaar via Gemini (de AI van Google), levert prima resultaten. Met T-exhibition kan je de tv als kunstkader gebruiken, de app geeft toegang tot een beperkte kunstselectie. TCL heeft de beeldinstellingen prima georganiseerd, maar voor velen zal het volstaan om de Quick instellingen te gebruiken.
Afstandsbediening: De C7L moet het stellen zonder de wat meer luxueus en modern aanvoelende remote van de C8L. Hij krijgt een relatief eenvoudige en klassieke afstandsbediening. Het is een lange, zwarte rechthoek heeft numerieke toetsen, met onderaan zes sneltoetsen voor apps (Netflix, Prime Video, YouTube, Disney+, de mediaspeler en TCL Channel) en een ingebouwde microfoon. De toets die je zelf kunt instellen (zoals op de C8L remote) missen we helaas. De toetsen hebben een lichte en duidelijke aanslag en de layout is goed, zodat hij makkelijk is in gebruik.
Adviesprijs: 1399 euro
TCL 65C7L - Beeldverwerking
Vermits de processor nog steeds gebaseerd is op de Mediatek Pentonic 700 die TCL al enkele jaren gebruikt, lost de tv de verwachtingen van solide beeldverwerking goed in. Uitstekende deinterlacing van 1080i-content (live tv) en prima ruisonderdrukking zorgen voor een net en zuiver beeld. Met extreme blokvorming zoals op lage kwaliteitsbronnen (dvd) heeft hij het iets moeilijker. Strookvorming houdt hij wel heel goed onder controle. In HDR-beelden is dat zo goed als onzichtbaar, in SDR-beelden kan dat wel nog opduiken. Stoort het je echt, activeer dan “Superieure Gradatie”, maar gebruik enkel de laag stand. Hogere standen maken het beeld wazig omdat er te veel detail verdwijnt. In de moeilijkste gevallen, zoals onze Game Of Thrones test, blijft de strookvorming licht zichtbaar. De upscaling is prima en met de Superresolutie-instelling kan je zelfs het detail heel licht accentueren zonder fouten. Dat doe je wel enkel met HD-bronnen en beter. In de dvd-test zette superresolutie, ondanks het gebruik van ruisonderdrukking, toch ook de compressiefouten wat extra in de verf.
De bewegingsscherpte van de C7L is typisch voor een modern VA-paneel. Je verliest wat fijn detail in snel bewegende beelden, maar opvallende dubbele randen of overmatige wazige randen zijn er niet. Heb je een hekel aan de 24fps judder in films, dan kan Motion interpolation dat eruit halen, al heeft die het soms moeilijk om alle stotter te verwijderen. Je kan dat verbeteren door over te schakelen naar een 240Hz-mode. De motion interpolation werkt dan perfect, en je wint licht aan bewegingsscherpte, maar in ruil geef je wat minimaal verticaal detail op. We vinden een degelijke optie voor sport, maar voor films zouden we het niet doen.
TCL 65C7L – Beeldkwaliteit
De 65C7L komt met een ander paneel dan de C8L, namelijk een HVA 2.0 Pro paneel. Dat heeft een minder goede kijkhoek dan het paneel van de C8L. Wie te ver uit het centrum zit, ziet het contrast duidelijk dalen, en kleuren verliezen dan aan intensiteit. Het glossy scherm reduceert het effect van reflecties wat, maar ze blijven wel zichtbaar, vaak wat breder uitgesmeerd en soms met een regenboog-effect.
Het paneel heeft een eigen ANSI-contrast van 6175:1, een uitstekend resultaat. De C7L verbetert dat verder met local dimming, daarvoor is de achtergrondverlichting onderverdeeld in 48 x 24 (1152) zones. Dat is een lichte verbetering tegenover het vorige model, de C7K, die 1008 zones had. Het ANSI-contrast stijgt daarmee tot 15.315:1, ook dat is een goed resultaat, maar het verschilt nauwelijks van de voorganger. Met ongeveer 10% extra zones is dat niet onverwacht. In de onze filmtesten zie je wel dat TCL met die ruim 1000 zones mooie resultaten kan leveren. Net als de C8L profiteert hij van een nauwkeurigere 26-bit aansturing, zodat zoneovergangen uitstekend vermeden worden. De dimming is snel en gaat nooit in de fout. Het lagere aantal zones (de C8L telt er meer dan 2000) maakt wel wat toegevingen noodzakelijk. In onze testscènes uit Gravity en Alien Romulus zien we dat de felle lichtaccenten meer invloed hebben op het duister van de ruimte. Ondertitels kunnen een gelijkaardig effect hebben. Maar algemeen is het contrast erg goed en bewaart hij prima diepte in het beeld. Enkel de erg donkere House of The Dragon strandscène zag er vaag uit, detail verdween en het beeld kreeg een wat uitgeveegd effect.
De Filmmaker mode is degelijk gekalibreerd, maar zeker niet perfect. De grijsschaal is neutraal maar te koel, wittinten neigen lichtjes naar blauw. De gammawaarde gaat meer richting 2,2 in plaats van het meer filmische 2,4. Dat maakt het beeld wat te helder. Er is veel zwartdetail zichtbaar, soms zelfs iets te veel al helpt dat uiteraard wel bij meer omgevingslicht. De kleurweergave is over het algemeen goed. Beelden ogen natuurlijk en correct, een kalibratie zou net dat beetje extra beeldkwaliteit opleveren.
De C7L zorgt voor een uitstekende piekhelderheid. Op het 10%-venster meten we 2702 nits, een zeer knappe prestatie. Het volledig wit beeld haalt nog steeds 751 nits, ook dat is erg goed. Met de Boost-functie kan hij zelfs kort 4000 nits aantikken op een 5%-venster. Die Boost-functie is echter niet nodig voor de beste resultaten, vooral omdat de impact onregelmatig is. De tv bepaalt immers op basis van allerlei parameters of hij kan boosten. Maar zelfs zonder Boost is een impactrijk HDR-beeld zeker mogelijk. Het toont hoe ver middenklassers gekomen zijn.
De C7L kreeg net als de C8L een nieuwe achtergrondverlichting op basis van Super Quantum Dots. Dat heeft vooral impact op het kleurbereik. Voor DCI-P3 is de verbetering zeer bescheiden, de C7L haalt 95,3% dekking. In Rec.2020 is er meer winst, daar reikt het kleurbereik nu tot 87,3%, waar de C7K nog 75% haalde. Die winst is stevig, maar vooral op papier. In praktijk wordt de meeste content in P3 gemastered.
De C7L ondersteunt HLG, HDR10, HDR10+ en Dolby Vision IQ. Gezien hij gebaseerd is op de oudere Pentonic 700 chipset krijgt hij geen upgrade naar Dolby Vision 2 Max. De HDR10 Filmmaker Mode blijk goed gekalibreerd te zijn. Net als in SDR is de grijsschaal een tikje te koel. De tv volgt de PQ EOTF redelijk, hij is iets te donker in de donkerste tinten en wat te helder in de helderste tinten. Daardoor verbergt hij een klein beetje zwartdetail. HDR-beelden behouden wel ruimschoots hun impact en intensiteit. De kleurweergave is prima en er is goed witdetail. Dynamische tonemapping leverde geen verbetering die het echt de moeite maakte. TCL maakt daarmee het beeld ook altijd iets helderder, zelfs in de laagste stand, en dat raden we alleen aan als je bij meer licht kijkt. We bespeuren geen echte fouten in de dynamische tonemapping, dus het kan wel nuttig zijn als je bij veel licht kijkt.
Review-apparatuur
Voor de lag-meting gebruiken we een PiLagTesterPro en Leo Bodnar Display lag meter. Voor alle andere metingen vertrouwen we op een Jeti Spectraval 1501 Hi-Res spectroradiometer, een Portrait Displays C6 HDR2000 colorimeter, een VideoForge Pro patroongenerator, en de Portrait Displays Calman for Business software. Om eventuele HDR-problemen te analyseren gebruiken we een HDFury VRROOM. Ons projectiescherm is een Projecta Tensioned Elpro Concept met HD Progressive 1.1 doek. Hier vind je meer info over onze meetapparatuur.
TCL 65C7L – Geluidskwaliteit
De C7L heeft een 2.1 60 W audioconfiguratie met B&O-tuning. Die levert niet meer dan redelijk middelmatige resultaten. Er is ondersteuning voor Dolby Atmos en DTS:X maar echte hoogte-effecten zijn er niet. Wat redelijke surround is wel mogelijk, maar daar blijft het bij. De set levert voldoende volume, maar een heel beperkte hoeveelheid bas. Daardoor klinkt hij al snel wat te schel en helder, zeker als je het volume verder opendraait. Voor dialogen en rustige muziek is de set prima, maar wil je echt filmgeluid dan is een soundbar verplicht.
TCL 65C7L – Conclusie
De TCL 65C7L representeert eerder een kleine upgrade tegenover vorig jaar. Op de C8L krijg je vier HDMI 2.1-poorten en een upgrade naar Dolby Vision Max 2. Dat zijn zaken die de C7L moet missen omdat hij dezelfde chipset gebruikt als vorig jaar. De beperkte kijkhoek en matige audioprestaties moet je er ook bijnemen. Over de beeldkwalteit zijn we echter meer dan tevreden. De 1152 zones in de local dimming gebruikt hij erg efficiënt zodat je mooi contrast, met prima zwartdetail en goede lichtaccenten krijgt. De beeldverwerking is prima en de kalibratie is niet studio perfect, maar goed genoeg om natuurlijke, knappe beelden te presenteren. Gamers kunnen ook aan de slag, al houden ze met een soundbar maar een HDMI 2.1-poort over. Google TV is en blijft een rijk ecosysteem zodat je al je streamingdiensten bij de hand hebt.De prijs is ok, maar we hebben de C8L al aan vergelijkbare prijzen gezien, en die is ontegensprekelijk beter. Vind je hem met een degelijke korting is het een aanrader.
8.0
Beoordeling TCL 65C7L
Pluspunten
Uistekende piekhelderheid
Prima Local dimming met 1152 zones,
Goed contrast en zwartdetail
Zeer goede beeldverwerking
Verbeterde bewegingsscherpte tot 288Hz
Dolby Vision IQ Precision Detail en HDR10+
HDMI 2.1 met goede gamer-features
Google TV, Airplay 2, Google Cast
Minpunten
Dynamische HDR Tonemapping maakt beeld te helder
ARC/eARC neemt een 48Gbps HDMI-poort in
Beperkte kijkhoek
Geen upgrade naar Dolby Vision Max 2
Matige audio
Beoordeling TCL 65C7L
De TCL 65C7L representeert eerder een kleine upgrade tegenover vorig jaar. Op de C8L krijg je vier HDMI 2.1-poorten en een upgrade naar Dolby Vision Max 2. Dat zijn zaken die de C7L moet missen omdat hij dezelfde chipset gebruikt als vorig jaar. De beperkte kijkhoek en matige audioprestaties moet je er ook bijnemen. Over de beeldkwalteit zijn we echter meer dan tevreden. De 1152 zones in de local dimming gebruikt hij erg efficiënt zodat je mooi contrast, met prima zwartdetail en goede lichtaccenten krijgt. De beeldverwerking is prima en de kalibratie is niet studio perfect, maar goed genoeg om natuurlijke, knappe beelden te presenteren. Gamers kunnen ook aan de slag, al houden ze met een soundbar maar een HDMI 2.1-poort over. Google TV is en blijft een rijk ecosysteem zodat je al je streamingdiensten bij de hand hebt.De prijs is ok, maar we hebben de C8L al aan vergelijkbare prijzen gezien, en die is ontegensprekelijk beter. Vind je hem met een degelijke korting is het een aanrader.
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