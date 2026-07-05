Review: Google Home Speaker – Slimme speaker met Gemini for Home

Gemini for Home

Geen Google Assistant meer, maar Gemini for Home. En gelukkig is ook de Nederlandse taal direct beschikbaar op de speaker. Je kunt zelfs uit een flink aantal stemmen kiezen om jouw nieuwe AI-assistent verder te personaliseren. Je merkt direct dat Gemini for Home veel meer kan dan de Google Assistent. Je kunt complexere vragen stellen, krijgt over het algemeen betere antwoorden en kunt zelfs meerdere commando’s tegelijk geven om je smarthome te bedienen. Een minpunt: het verwerken duurt soms behoorlijk lang. De LED-ring brengt je op de hoogte van de status en die blijft soms maar draaien als de slimme assistent even moet nadenken. Het kan soms zomaar tien of twintig seconden duren voordat je antwoord krijgt, terwijl je op andere momenten vrijwel direct antwoord krijgt. Dat werkt dus nog niet helemaal zoals het hoort. En die LED-ring zit in de praktijk gewoon echt op een lastige plek. Zit je net wat hoger dan de speaker? Dan zie je de LED-ring niet. Staat de Google Home Speaker net iets boven je op een kast? Ook dan zie je de LED-ring niet. Je weet dus vaak niet wat de speaker precies aan het doen is, want door de plek onderaan het bolletje is het niet altijd even goed zichtbaar. Is het stil in de kamer? Dan horen de microfoons je uitstekend. Is er een beetje geroezemoes? Dan heeft de nieuwe Google Home Speaker het direct lastig. Je wordt niet verstaan of er wordt helemaal niet gereageerd. De microfoons lijken wat moeite te hebben om de juiste stem uit geroezemoes te kunnen herkennen. Je kunt sowieso via de Google Home-app terugkijken wat er aan activiteit is geweest (en wat er dus gezegd is). Het is soms schrikbarend slecht en Gemini maakt er iets compleet anders van dan wat ik gezegd heb. En dan doe ik toch echt mijn uiterste best om ABN te praten.

Daarnaast zitten er functies achter de betaalmuur. Denk aan Gemini Live (voor het voeren van echte gesprekken met de AI), maar ook de samenwerking met je Nest-camera’s en videodeurbel waarbij Gemini for Home kan omschrijven wat er rond je huis aan de hand is. En over dat Gemini Live, daar heb ik wisselende ervaringen mee. Twee jaar geleden hebben we al een achtergrondartikel geschreven over Gemini Live en dat werkte toen best aardig. Nu kan dat rechtstreeks via deze Google Home Speaker. Het ene moment heb je goede gesprekken met Gemini Live en valt je mond open van verbazing (ten positieve!), maar op andere momenten krijg je nog net niet de slappe lach. Vanuit het niets kwam Gemini Live met een Bijbels verhaal en later kreeg ik een heel betoog te horen over computers. Waarom? Waarschijnlijk door wat achtergrondgeluid in de woonkamer, maar er werd op geen enkele wijze iets gevraagd over de Bijbel of een computer. Vragen wat de speaker dacht wat er gevraagd werd bracht ook niets. Hilarisch was het wel. Gemini Live zit nu heel erg op de interactie en stelt jou ook veel vragen. Wat mij betreft teveel en soms vragen die ook helemaal niet relevant zijn. Het meest vervelende is echter dat personalisatie en vooral geheugen ontbreken. ChatGPT laat zien dat geheugen echt van meerwaarde is, waarbij je gewoon kunt vragen naar een recept wat je vorige maand hebt gemaakt of een nieuw setje banden voor jouw auto (want ChatGPT weet precies welke auto je hebt). Die leert echt jouw leven kennen. Natuurlijk komt dit met de nodige beveiligings- en privacybezwaren, maar een AI-assistent kan wat mij betreft pas echt een succes worden als deze jou leert kennen en een toevoeging is aan jouw leven. Nu begin je bij Gemini weer bij ieder gesprek van voren af aan.

Daarnaast kan ik persoonlijk niet zoveel met de nieuwe Google Home-app. Ik vind het onoverzichtelijk, zoek me soms wezenloos naar bepaalde instellingen en het is soms ronduit lastig om oude producten te verwijderen die je niet meer gebruikt. Het lijkt soms alsof Google iets teveel wil. Ook Gemini for Home is veel geavanceerder dan eigenlijk nodig is, terwijl ik het waarschijnlijk niet voor meer zal gebruiken dan een timer, het licht aan of het weerbericht. Gemini Live heeft natuurlijk potentie, maar het duurt soms ook gewoon te lang voordat je antwoord krijgt, alsof het verwerken heel veel tijd kost. Laat Google eerst maar eens zorgen dat je naadloos en instant antwoord krijgt op vragen en niet dat het tot twintig seconden duurt. Dat is geen wederzijds gesprek. Je krijgt overigens zes maanden gratis Google Home Premium cadeau bij aanschaf waarbij je aan de slag kunt met Gemini Live en de geavanceerde functies voor je Nest-camera’s. Daarna kost Google Home Premium je een tientje per maand. Het is wel jammer dat Gemini Live, eigenlijk het leukste op deze Google Home Speaker, dan juist achter een betaalmuur zit.