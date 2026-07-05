Review: Google Home Speaker – Slimme speaker met Gemini for Home

Waarom gebruiken we eigenlijk nauwelijks nog een slimme speaker? Ze zijn eigenlijk in veel gevallen overbodig. Het slimme huis wordt aangestuurd middels Homey of Home Assistant en verder zoveel mogelijk geautomatiseerd. En als het echt moet pakken we de app er gewoon even bij. Alexa, de assistent van Amazon, is hier nooit echt een succes geweest en ook weinig mensen hebben een HomePod in huis, alhoewel Siri op de iPhone wel gebruikt wordt. Het grootste succes was de Google Assistent. Deze sprak al vrij vlot Nederlands en je kon het slimme huis met simpele commando’s aansturen. Via je telefoon, via de slimme speakers en via de Nest Hub-displays. De afgelopen jaren ging de Google Assistent echter fors achteruit. Simpele commando’s werden niet meer begrepen en zo verdween de slimme speaker langzaam naar de achtergrond. We wisten dat Google bezig was met Gemini, maar was het dan nodig om de Google Assistent (en vooral de gebruikers) zo in de steek te laten? Hoe dan ook, Google kwam met Gemini for Home, de opvolger van de Google Assistent voor je slimme speakers. Deze werkt ook op je oude speakers, maar toch was dit heugelijke feit voor Google ook het startsein om een nieuwe slimme speaker op de markt te brengen. Geen ‘Nest’ meer in de naam, maar de Google Home Speaker.
Even de vingers omhoog. Wie gebruikt er eigenlijk nog een slimme speaker? Hier op de redactie is er niemand meer te vinden, maar toch was het volgens Google de hoogste tijd voor een nieuwe smart speaker. Dit keer niet met Google Assistant, maar met Gemini for Home.
Dit is de Google Home Speaker
De oudere modellen zijn inmiddels niet meer in de winkel verkrijgbaar. Geen kleine Nest Mini meer en ook de Nest Audio is verleden tijd. Wil je een slimme speaker, dan kun je vanaf nu de nieuwe Google Home Speaker voor 119 euro kopen in de kleuren Porcelain of Hazel. De nieuwe speaker is een rond bolletje en lijkt wellicht een beetje op een HomePod van Apple. Op de foto’s lijkt het een redelijk formaat, maar in de praktijk valt dat toch een beetje tegen. Denk aan een Nest Mini, maar dan wat uitgerekt tot een bolletje. Intern is er wel het nodige verbeterd. De driver is twee keer zo groot als de Nest Mini en de bas is tweeënhalf keer zo sterk. Google belooft dit keer echt 360 gradengeluid en je kan twee van deze speakers met elkaar verbinden voor stereogeluid en ook naast je televisie zetten en verbinden met je Google TV Streamer om het geluid van je tv via deze speakers te laten verlopen.
De speaker zelf is dus een klein rond bolletje. Bovenop vinden we een zeer fraaie en hoogwaardige stof. Wij hebben de speaker in de Hazel-variant (in de volksmond ook wel zwart genoemd) en de stof is echt zeer luxe. Onderop het bolletje vinden we de nieuwe LED-ring. Deze kan verschillende kleuren weergeven en laat daarmee zien dat die aan het luisteren, nadenken of aan het praten is. Zo krijgt de communicatie met Gemini een nieuwe lading.
De speaker zelf heeft een vaste kabel uit de speaker. Je krijgt een stekkerblokje meegeleverd. De speaker is rondom voorzien van touchscreenbediening. Druk een keer bovenop de speaker en de muziek start of stopt. Links en rechts kun je het volume wijzigen. Je moet dus altijd even kijken waar de kabel uit de speaker steekt om te weten waar de touchbediening precies zit. Het werkt overigens prima, net als de installatie. Speaker uitpakken, stekker in het stopcontact en de Google Home Speaker start op. Vervolgens via de Google Home-app installeren, even de QR-code onderop de speaker scannen, wifi-netwerk selecteren en vervolgens nog wat voorkeuren aanvinken, een stem kiezen en welke data wel of niet doorgestuurd mag worden. Vervolgens kun je aan de slag. Goed om te weten wie met smarthomestandaard Matter aan de slag wil. Deze speaker is ook een Thread Border Router en Matter Controller.
Gemini for Home
Geen Google Assistant meer, maar Gemini for Home. En gelukkig is ook de Nederlandse taal direct beschikbaar op de speaker. Je kunt zelfs uit een flink aantal stemmen kiezen om jouw nieuwe AI-assistent verder te personaliseren. Je merkt direct dat Gemini for Home veel meer kan dan de Google Assistent. Je kunt complexere vragen stellen, krijgt over het algemeen betere antwoorden en kunt zelfs meerdere commando’s tegelijk geven om je smarthome te bedienen. Een minpunt: het verwerken duurt soms behoorlijk lang. De LED-ring brengt je op de hoogte van de status en die blijft soms maar draaien als de slimme assistent even moet nadenken. Het kan soms zomaar tien of twintig seconden duren voordat je antwoord krijgt, terwijl je op andere momenten vrijwel direct antwoord krijgt. Dat werkt dus nog niet helemaal zoals het hoort. En die LED-ring zit in de praktijk gewoon echt op een lastige plek. Zit je net wat hoger dan de speaker? Dan zie je de LED-ring niet. Staat de Google Home Speaker net iets boven je op een kast? Ook dan zie je de LED-ring niet. Je weet dus vaak niet wat de speaker precies aan het doen is, want door de plek onderaan het bolletje is het niet altijd even goed zichtbaar. Is het stil in de kamer? Dan horen de microfoons je uitstekend. Is er een beetje geroezemoes? Dan heeft de nieuwe Google Home Speaker het direct lastig. Je wordt niet verstaan of er wordt helemaal niet gereageerd. De microfoons lijken wat moeite te hebben om de juiste stem uit geroezemoes te kunnen herkennen. Je kunt sowieso via de Google Home-app terugkijken wat er aan activiteit is geweest (en wat er dus gezegd is). Het is soms schrikbarend slecht en Gemini maakt er iets compleet anders van dan wat ik gezegd heb. En dan doe ik toch echt mijn uiterste best om ABN te praten.
Daarnaast zitten er functies achter de betaalmuur. Denk aan Gemini Live (voor het voeren van echte gesprekken met de AI), maar ook de samenwerking met je Nest-camera’s en videodeurbel waarbij Gemini for Home kan omschrijven wat er rond je huis aan de hand is. En over dat Gemini Live, daar heb ik wisselende ervaringen mee. Twee jaar geleden hebben we al een achtergrondartikel geschreven over Gemini Live en dat werkte toen best aardig. Nu kan dat rechtstreeks via deze Google Home Speaker. Het ene moment heb je goede gesprekken met Gemini Live en valt je mond open van verbazing (ten positieve!), maar op andere momenten krijg je nog net niet de slappe lach. Vanuit het niets kwam Gemini Live met een Bijbels verhaal en later kreeg ik een heel betoog te horen over computers. Waarom? Waarschijnlijk door wat achtergrondgeluid in de woonkamer, maar er werd op geen enkele wijze iets gevraagd over de Bijbel of een computer. Vragen wat de speaker dacht wat er gevraagd werd bracht ook niets. Hilarisch was het wel. Gemini Live zit nu heel erg op de interactie en stelt jou ook veel vragen. Wat mij betreft teveel en soms vragen die ook helemaal niet relevant zijn. Het meest vervelende is echter dat personalisatie en vooral geheugen ontbreken. ChatGPT laat zien dat geheugen echt van meerwaarde is, waarbij je gewoon kunt vragen naar een recept wat je vorige maand hebt gemaakt of een nieuw setje banden voor jouw auto (want ChatGPT weet precies welke auto je hebt). Die leert echt jouw leven kennen. Natuurlijk komt dit met de nodige beveiligings- en privacybezwaren, maar een AI-assistent kan wat mij betreft pas echt een succes worden als deze jou leert kennen en een toevoeging is aan jouw leven. Nu begin je bij Gemini weer bij ieder gesprek van voren af aan.
Daarnaast kan ik persoonlijk niet zoveel met de nieuwe Google Home-app. Ik vind het onoverzichtelijk, zoek me soms wezenloos naar bepaalde instellingen en het is soms ronduit lastig om oude producten te verwijderen die je niet meer gebruikt. Het lijkt soms alsof Google iets teveel wil. Ook Gemini for Home is veel geavanceerder dan eigenlijk nodig is, terwijl ik het waarschijnlijk niet voor meer zal gebruiken dan een timer, het licht aan of het weerbericht. Gemini Live heeft natuurlijk potentie, maar het duurt soms ook gewoon te lang voordat je antwoord krijgt, alsof het verwerken heel veel tijd kost. Laat Google eerst maar eens zorgen dat je naadloos en instant antwoord krijgt op vragen en niet dat het tot twintig seconden duurt. Dat is geen wederzijds gesprek. Je krijgt overigens zes maanden gratis Google Home Premium cadeau bij aanschaf waarbij je aan de slag kunt met Gemini Live en de geavanceerde functies voor je Nest-camera’s. Daarna kost Google Home Premium je een tientje per maand. Het is wel jammer dat Gemini Live, eigenlijk het leukste op deze Google Home Speaker, dan juist achter een betaalmuur zit.
Geluidskwaliteit
Bij het uitpakken was mijn eerste gedachte dat de nieuwe Google Home Speaker toch vrij klein is. Ik wist dat die kleiner was dan de Nest Audio, maar dat die slechts een fractie groter is dan de Nest Mini, dat had ik niet verwacht. Na de initiële teleurstelling valt de geluidskwaliteit gelukkig wel mee als je kijkt naar het formaat van de speaker. Een duidelijke bas ook dit keer en dat is een vooruitgang ten opzichte van de Nest Mini. De geluidskwaliteit van de Nest Audio? Ja, die ga je gewoon echt niet halen. Nu was dat al geen topspeaker qua geluid, maar wel echt beter ten opzichte van deze nieuwe Google Home Speaker. Dit keer klinkt het vooral vrij vlak, helemaal via een enkele speaker. Het 360-gradengeluid is een leuke twist en zorgt ervoor dat de speaker vanuit alle hoeken te horen is. Het zorgt ook echt voor ruimtelijkheid waardoor de speaker wel grootser klinkt dan hij eigenlijk is, maar het mist echt dynamiek en emotie. Dat 360-gradengeluid is met name handig voor stembediening als je de speaker in het midden van de kamer zet.
Google heeft ons gelukkig twee modellen gestuurd en via stereo is het echt wel een verbetering. Het stereogeluid werkt goed en de muziek krijgt direct wat meer body. Let wel dat een stereopaar instellen via de vernieuwde Google Home-app best lastig is. Niet via een speakergroep (dan blijft het mono), maar echt ingedrukt houden op de speaker, naar instellingen, naar audio en vervolgens een stereogroep maken. Toch blijft het knagen dat deze speaker 119 euro kost voor een geluidskwaliteit dat niet heel bijzonder is. Nu gaat het natuurlijk met name om Gemini for Home, maar de Google Home Speaker is nu met name geschikt voor achtergrondmuziek of een radiootje aan. Niet voor echt muziek luisteren.
Een leuke twist is dat je twee speakers kunt aansluiten op je Google TV Streamer. En het werkt ook verrassend goed. Is het beter dan de gemiddelde soundbar? Nee, dat zeker niet. Het is wel leuk als je weinig ruimte hebt en twee Google Home Speakers naast je tv kunt zetten. Het geeft het tv-geluid weldegelijk een boost. Google had deze functie ook al langere tijd in ontwikkeling voor andere speakers uit het assortiment. Voor de Nest Audio was dit beter geweest, want dat geluid is een stukje beter dan van dit nieuwe model. Maar helaas heeft Google hier verder niets mee gedaan en kun je hier alleen gebruik van maken met deze nieuwe Google Home Speaker.
Conclusie
Vaarwel Google Assistent. Hallo Gemini for Home. Het was voor Google ook het uitgelezen moment om een nieuwe slimme speaker te lanceren, maar was dat eigenlijk wel nodig? Je kunt duidelijk merken dat Gemini for Home veel geavanceerder is dan de Google Assistent. Je kunt veel complexere vragen stellen en krijgt ook een veel beter antwoord. Ook het slimme huis bedienen werkt gelukkig redelijk goed. Gemini for Home is aan de ene kant soms echt fantastisch en op andere momenten vreselijk buggy, traag en niet altijd even goed. Jammer dat de beste functies alleen achter een betaalmuur zitten. Google is gelukkig wel druk bezig met wekelijkse updates. Voor 119 euro mag je daarnaast ook wel wat meer verwachten van de geluidskwaliteit. De Google Home Speaker is leuk om te hebben als je met de veel geavanceerdere opvolger van de Google Assistent aan de slag wil, maar het heeft niet meer die impact die het jaren geleden had.
Beoordeling
Google Home Speaker
- Gemini for Home echt veel slimmer dan Google Assistent....
- Fraai design
- LED-ring een nuttige toevoeging
- Geluid beter dan Nest Mini
- Stereogeluid bij twee speakers
- Aansluiten op je Google TV Streamer
- .... maar nog erg buggy en traag
- Flink aan de prijs
- Betaalmuur voor geavanceerde functies
Beoordeling Google Home Speaker
Vaarwel Google Assistent. Hallo Gemini for Home. Het was voor Google ook het uitgelezen moment om een nieuwe slimme speaker te lanceren, maar was dat eigenlijk wel nodig? Je kunt duidelijk merken dat Gemini for Home veel geavanceerder is dan de Google Assistent. Je kunt veel complexere vragen stellen en krijgt ook een veel beter antwoord. Ook het slimme huis bedienen werkt gelukkig redelijk goed. Gemini for Home is aan de ene kant soms echt fantastisch en op andere momenten vreselijk buggy, traag en niet altijd even goed. Jammer dat de beste functies alleen achter een betaalmuur zitten. Google is gelukkig wel druk bezig met wekelijkse updates. Voor 119 euro mag je daarnaast ook wel wat meer verwachten van de geluidskwaliteit. De Google Home Speaker is leuk om te hebben als je met de veel geavanceerdere opvolger van de Google Assistent aan de slag wil, maar het heeft niet meer die impact die het jaren geleden had.
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