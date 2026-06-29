Nieuws Mobile Smartphones

Samsung lanceert nieuwe slimme Galaxy A27 5G

29 juni 2026 1 Minuut 0 Reacties
a27_header

Nieuw toestel in de Samsung Galaxy A-serie met Infinity-O-display voor een soepele kijkervaring, betrouwbare prestaties en slimme functies nu voor nog meer gebruikers beschikbaar.

Samsung heeft op 25 juni de lancering van de Samsung Galaxy A27 5G aangekondigd. Dit nieuwe toestel is met zijn immersieve scherm, betrouwbare prestaties en slim geïntegreerde AI-functies nu nog prettiger in het dagelijks gebruik. Als opvolger van de populaire Samsung Galaxy A26 5G biedt de Samsung Galaxy A27 5G belangrijke verbeteringen die het toestel eenvoudiger en intuïtiever maken voor een grotere groep gebruikers. De Samsung Galaxy A27 5G is voorzien van een 6,7-inch Super AMOLED-scherm met een refresh rate van 120 Hz. Het toestel heeft bovendien een verbeterd Infinity-O-scherm met een minder zichtbaar cameragedeelte dankzij een onopvallend ‘punch hole’-ontwerp. Dankzij het Snapdragon 6 Gen 3 Mobile Platform1 reageert de Samsung Galaxy A27 5G de hele dag door een stuk sneller bij het switchen tussen apps of tijdens het multitasken. De Samsung Galaxy A27 5G beschikt bovendien over een 12 MP-camera aan de voorzijde met een grotere helderheid en rijkere kleuren. De bestaande AI-functies, zoals Circle to Search, Object Eraser en Voice Transcription zijn verder verbeterd om mobiele intelligentie toegankelijker te maken. Voortbouwend op het eerder geïntroduceerde ‘Awesome Intelligence’ondersteunt de Samsung Galaxy A27 5G verschillende AI-assistents, waaronder Google Gemini6 en Perplexity. De Samsung Galaxy A27 5G ondersteunt nu Bixby als spraakassistent, waarmee instellingen en functies naadloos kunnen worden bediend via natuurlijke taal. Samsung belooft zes generaties Android- en One UI-upgrades en tot zes jaar beveiligingsupdates vanaf de wereldwijde lancering.

Prijzen en beschikbaarheid

De Samsung Galaxy A27 5G is vanaf 25 juni beschikbaar in de Benelux en verkrijgbaar in de kleuren Black, Blue, en Light Pink. De 128GB variant is beschikbaar voor een adviesprijs van €349, en de 256GB variant voor een adviesprijs van €439.

Reacties (0)

Lees meer

GreysAnatomy1 Entertainment
Tips en advies Entertainment Films en series 22 mei 2026

Streamingtips #21 – Kylie, Kneecap, The Bride! en meer

22 mei 2026
PSB_header Audio
Nieuws Audio Luidsprekers 24 juni 2026

PSB lanceert iQ-serie: alles-in-één streamingluidsprekers met echte hifi-prestaties

24 juni 2026
hond en ik Entertainment
Tips en advies Entertainment Films en series 10 april 2026

Streamingtips #15 – Maul: Shadow Lord, Malcolm in the Middle en meer

10 april 2026
BRITA LARQ iQ Smarthome
Reviews Smarthome Persoonlijke verzorging 28 juni 2026

Review: BRITA LARQ iQ – Slimme drinkfles met hydratatietracking, UV-C en filterreiniging

28 juni 2026
Hello tv Beeld
Nieuws Beeld Algemeen 29 april 2026

HelloTV versnelt groei met 4 nieuwe winkels in 2026

29 april 2026
AudioQuest_Brave Heart_Amp Side Lifestyle High End
Reviews High End 08 januari 2026

Review: AudioQuest Brave Heart – Moedige jonge strijder met een warm hart

08 januari 2026
Anker Solix 1 Smarthome
Achtergrond Tips en advies Smarthome Energie 08 februari 2026

Achtergrond: Power Stations – Wat is het en is het iets voor jou?

08 februari 2026
Adolescence (UK): Limited Series Entertainment
Achtergrond Tips en advies Entertainment Films en series 27 december 2025

Drie tv-series die je in 2025 gezien moest hebben

27 december 2025