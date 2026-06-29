Samsung lanceert nieuwe slimme Galaxy A27 5G

Samsung heeft op 25 juni de lancering van de Samsung Galaxy A27 5G aangekondigd. Dit nieuwe toestel is met zijn immersieve scherm, betrouwbare prestaties en slim geïntegreerde AI-functies nu nog prettiger in het dagelijks gebruik. Als opvolger van de populaire Samsung Galaxy A26 5G biedt de Samsung Galaxy A27 5G belangrijke verbeteringen die het toestel eenvoudiger en intuïtiever maken voor een grotere groep gebruikers. De Samsung Galaxy A27 5G is voorzien van een 6,7-inch Super AMOLED-scherm met een refresh rate van 120 Hz. Het toestel heeft bovendien een verbeterd Infinity-O-scherm met een minder zichtbaar cameragedeelte dankzij een onopvallend ‘punch hole’-ontwerp. Dankzij het Snapdragon 6 Gen 3 Mobile Platform1 reageert de Samsung Galaxy A27 5G de hele dag door een stuk sneller bij het switchen tussen apps of tijdens het multitasken. De Samsung Galaxy A27 5G beschikt bovendien over een 12 MP-camera aan de voorzijde met een grotere helderheid en rijkere kleuren. De bestaande AI-functies, zoals Circle to Search, Object Eraser en Voice Transcription zijn verder verbeterd om mobiele intelligentie toegankelijker te maken. Voortbouwend op het eerder geïntroduceerde ‘Awesome Intelligence’ondersteunt de Samsung Galaxy A27 5G verschillende AI-assistents, waaronder Google Gemini6 en Perplexity. De Samsung Galaxy A27 5G ondersteunt nu Bixby als spraakassistent, waarmee instellingen en functies naadloos kunnen worden bediend via natuurlijke taal. Samsung belooft zes generaties Android- en One UI-upgrades en tot zes jaar beveiligingsupdates vanaf de wereldwijde lancering.

Prijzen en beschikbaarheid

De Samsung Galaxy A27 5G is vanaf 25 juni beschikbaar in de Benelux en verkrijgbaar in de kleuren Black, Blue, en Light Pink. De 128GB variant is beschikbaar voor een adviesprijs van €349, en de 256GB variant voor een adviesprijs van €439.