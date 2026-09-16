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Teufel T 10 Mk2: subwoofer van €420 die tot 31 Hz komt

16 september 2026 2 Minuten 0 Reacties
Teufel T MK2

Teufel vernieuwt zijn instapsubwoofer. De T 10 Mk2 is per direct te koop voor €419,99 in zwart of wit, alleen via de eigen webshop van het merk en daarnaast in bundels met andere Teufel-producten.

Teufel

In de kast zit een 25-centimeter woofer, aangedreven door een Class D-versterker van 150 watt. Teufel geeft een ondergrens op van 31 Hz bij -3 dB. Dat is een nette waarde voor dit prijspunt: je hoort er het gerommel in filmscènes mee, al blijft het bereik onder de 25 Hz waar echt voelbare bioscoopbas zit buiten beschouwing. Hoe hard hij dat kan, is niet te zeggen — een maximaal geluidsdrukniveau noemt Teufel niet, en dat is bij subwoofers minstens zo bepalend als de laagste frequentie.

Flexibel op te stellen

Praktischer is dat je de T 10 Mk2 zowel front-firing als down-firing kunt gebruiken: de woofer straalt de kamer in of richting de vloer. Dat laatste geeft een bredere, voelbaardere druk en is handig als de sub tegen een muur of in een meubel staat. De afmetingen zijn afgestemd op gangbare lowboards.

Afstemmen doe je met een instelbaar laagdoorlaatfilter, een faseschakelaar en een niveauregelaar — het standaardtrio, maar wel het gereedschap dat je nodig hebt om hem op je kamer af te stemmen. Verder: FSC-gecertificeerde houten kast, verstelbare rubberen voetjes, een afneembare stroomkabel van 1,5 meter en automatische stand-by.

Draadloos, maar let op de voorwaarde

De sub heeft een ingebouwde draadloze module en koppelt zonder kabel aan een reeks Teufel-producten, waaronder diverse CINEBAR-soundbars, de Ultima 25 Aktiv, de IMPAQ 8000 en de CoreStation. Heb je die niet, dan gaat het via een gewone cinch-kabel.

Wil je hem draadloos aan een receiver van Denon, Marantz, Yamaha of Pioneer hangen, dan is daar een aparte Subwoofer Wireless Transmitter voor nodig. Die wordt los verkocht en Teufel noemt er geen prijs bij — reken dus op een bedrag boven op de €419,99 als je geen Teufel-systeem hebt.

Kort gezegd: voor bestaande Teufel-bezitters is dit een logische aanvulling die je ook nog eens zonder kabel door de kamer kunt aansluiten. Voor wie met andere merken werkt, valt de rekensom net iets anders uit.

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