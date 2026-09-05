TCL zet volgende stap op het gebied van smartphones met de P80-serie

TCL heeft tijdens IFA 2026 de nieuwe P80 Series gepresenteerd. De serie bestaat uit de P80 Ultra, P80 Pro en P80 en richt zich op mobiele fotografie, schermcomfort en dagelijks gebruik. De P80 Ultra en P80 Pro zijn de eerste smartphones ter wereld met NXTPAPER AMOLED, waarbij AMOLED-technologie wordt gecombineerd met TCL’s NXTPAPER-functies voor minder reflecties en een comfortabelere kijkervaring. De P80 Ultra is het topmodel en beschikt over een 50MP 3x periscoopcamera met OIS en EIS. Daarnaast zijn er een 50MP hoofdcamera, 8MP ultragroothoekcamera en 32MP selfiecamera. Het 6,83-inch 1.5K NXTPAPER AMOLED-scherm heeft een verversingssnelheid van 120Hz en een piekhelderheid van 3200 nits. De P80 Pro biedt hetzelfde scherm en combineert dit met een 50MP hoofdcamera, 8MP ultragroothoekcamera en 32MP frontcamera. Beide modellen hebben een 5800mAh-batterij, 45W laden en maximaal 512GB opslag. De P80 is het meest betaalbare model en onderscheidt zich met een slank profiel van circa 7,5 mm en een 6,83-inch 1.5K AMOLED-display.

P80 Ultra

6,83″ 1.5K NXTPAPER AMOLED, 120Hz.

50MP hoofdcamera + 50MP 3x periscoop.

Dimensity 7400 Elite.

8GB RAM, tot 512GB opslag.

5800mAh, 45W laden.

P80 Pro

6,83″ 1.5K NXTPAPER AMOLED, 120Hz.

50MP + 8MP + 32MP camera’s.

Dimensity 7400 Elite.

8GB RAM, tot 512GB opslag.

5800mAh, 45W laden.

P80

6,83″ 1.5K AMOLED, 120Hz.

50MP + 8MP + 32MP camera’s

Dimensity 7300 Elite.

8GB RAM, 128/256GB opslag.

5000mAh, 45W laden.

Alle drie beschikken over IP68, dual speakers met DTS, AI-functies en ondersteuning voor dual-sim/eSIM. Prijzen en beschikbaarheid verschillen per markt.