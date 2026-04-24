Streamingtips #17 – Apex, Downton Abbey, 28 Years Later en meer

Met de Streamingtips kijken we als FWD-redactie naar het nieuwe aanbod van voornamelijk Netflix, Amazon Prime Video en Disney+. Mochten diensten als Apple TV en Videoland ook iets tofs hebben in die week, dan maken we daar ook melding van. Veel tips zijn gebaseerd op voorkeur, maar we letten ook op zaken als populariteit of juist een bepaalde niche. Zodoende komen er veel verschillende soorten films, tekenfilms, series en documentaires aan bod. Heb je zelf ook nog streamingtips van de afgelopen week, deel die dan vooral in de reacties!
Temptation Island (Prime Video)
RTL/Videoland vond het programma niet helemaal gezond, maar Amazon haalt zijn schouders op: dat brengt Tempa terug en dat betekent dat we kunnen kijken naar de relatietest van vier koppels. In Thailand verblijven de mannen en de vrouwen los van elkaar in huizen met knappe vrijgezellen, om te kijken of ze elkaar wel trouw blijven. Het antwoord is eigenlijk altijd nee, het drama is altijd groot en de vraag blijft: is dit niet gewoon geacteerd? Uiteindelijk blijkt het echter op menig Nederlander net zoveel aantrekking te hebben als WWE op Amerikanen en wellicht dat Amazon daarom koos voor het terugbrengen van deze ‘reality’-show.
Verliefd op Curaçao (Prime Video)
Hoewel deze film als groot nadeel heeft dat stalking en ander griezelig gedrag wordt goedgepraat, is het er wel eentje die je even lekker meeneemt naar het eilandgevoel. Om die reden is het een lekkere film om aan te hebben in de achtergrond tijdens het koken, maar veel meer is het dus ook niet. Johan Nijenhuis heeft ons betere ‘Verliefd op’-films gebracht. Met Isa Hoes, Fedja Louman en Tarikh Janssen.
Apex (Netflix)
Apex is de grote nieuwe film van Netflix waarin we Charlize Theron als adrenalineverslaafde wildernistijgerin zien. Rotsklimmen, kanoën, maar alsof dat nog niet spannend genoeg is, wordt ze ook nog achterna gezeten door een seriemoordenaar met een duidelijk doel. Door regisseur Baltasar Kormákur uit IJsland, al maakt die prachtige beelden van Australië, waar deze film zich afspeelt.
https://www.youtube.com/watch?v=kgv8jf_8dm0
28 Years Later - Part 2: The Bone Temple
28 Years Later was recent al terug met een nieuw deel, maar dat bestaat ook uit delen. In dit deel zien we hoe Dr. Kelson een nieuwe vriendschap start die grote invloed kan hebben op de wereld. Ondertussen volgen we ook nog Spike die na zijn ontmoeting met Jimmy Crystal in de problemen komt. En zoals dat hoort bij een zombiefilm zijn het niet de ondoden, maar de levenden die de grootste dreiging vormen.
Chernobyl: Inside the Meltdown (Disney+)
Tsjernobyl is nog altijd een van de grootste ongelukken die onze wereld ooit heeft meegemaakt. Er was een aantal jaren geleden al een enorm sterke serie over op HBO, maar het blijft ook interessant om de docu’s te kijken die over deze ramp zijn gemaakt. National Geographic komt nu met een nieuwe docu om stil te staan bij de ‘verjaardag’ van de ramp, die nu 40 jaar geleden is. Onder andere de interviews met overlevenden zijn af en toe heftig om te zien.
Amsterdam Centraal 24/7 (Disney+)
Vind je de avonturen van Schiphol op Videoland ook leuk? Dan zal je Amsterdam Centraal 24/7 ook wel interessant vinden. Hier volgen we het reilen en zeilen op het belangrijkste treinstation van Nederland. Het historische pand, de toeristen en dan ook nog die enorme verbouwing: er is genoeg te vertellen over Amsterdam Centraal en dat is dan ook precies wat je in deze docureeks kunt zien.
Downton Abbey: The Grand Finale (SkyShowtime)
Het voelt af en toe alsof we al vier keer afscheid hebben genomen van Downton Abbey, maar aan de andere kant: willen we echt afscheid nemen? De drama, de prachtige kostuums en de accenten maken deze serie en films heerlijk om naar te kijken. Het is zo Brits, het is zo mooi gemaakt: hoewel deze film zeker niet kan tippen aan de serie, is het toch een mooie manier om af te zwaaien: of dat nou voor altijd is, of er toch nog een grandere finale komt.
