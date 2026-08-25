Signify lijkt met goedkopere Philips Hue Sync Box te komen

De lagere prijs brengt wel wat duidelijke concessies met zich mee. De Lite-variant beschikt over slechts één HDMI-ingang (HDMI 2.0), terwijl het duurdere model vier poorten heeft. Hierdoor kun je maar één apparaat tegelijk aansluiten, zoals een spelcomputer of mediabox. Ook is de verversingssnelheid begrensd op 4K met 60 frames per seconde. Voor films en series is dat ruim voldoende, maar fanatieke gamers die liever op 120Hz spelen leveren hierop in.

Het nieuwe apparaat werd gespot bij een Britse webwinkel voor 110 pond, wat neerkomt op ongeveer € 130,-. Daarmee is de Lite-versie meer dan de helft goedkoper dan de Sync Box 8K, die momenteel rond de € 290,- kost. Een officiële releasedatum is nog niet bekend.