Nieuws Smarthome Verlichting

Signify lijkt met goedkopere Philips Hue Sync Box te komen

25 augustus 2026 1 Minuut 0 Reacties
Philips Hue Play HDMI sync box 8K

Signify werkt schijnbaar aan een voordeligere variant van de Philips Hue Play Sync Box. Met dit apparaat koppel je Hue-lampen aan de televisie, zodat de verlichting in de kamer automatisch meekleurt met het beeld. Waar het huidige topmodel behoorlijk prijzig is, lijkt deze 'Lite-versie' een stuk toegankelijker te worden.

philips hue Hue

De lagere prijs brengt wel wat duidelijke concessies met zich mee. De Lite-variant beschikt over slechts één HDMI-ingang (HDMI 2.0), terwijl het duurdere model vier poorten heeft. Hierdoor kun je maar één apparaat tegelijk aansluiten, zoals een spelcomputer of mediabox. Ook is de verversingssnelheid begrensd op 4K met 60 frames per seconde. Voor films en series is dat ruim voldoende, maar fanatieke gamers die liever op 120Hz spelen leveren hierop in.

Het nieuwe apparaat werd gespot bij een Britse webwinkel voor 110 pond, wat neerkomt op ongeveer € 130,-. Daarmee is de Lite-versie meer dan de helft goedkoper dan de Sync Box 8K, die momenteel rond de € 290,- kost. Een officiële releasedatum is nog niet bekend.

Via Hueblog

Reacties (0)

Lees meer

Denon AVR-X2900H Audio
Reviews Audio Receivers en versterkers 14 juli 2026

Review: Denon AVR-X2900H – Instapper met serieus veel opties

14 juli 2026
Sennheiser MOMENTUM 5 Wireless Audio
Nieuws Audio Hoofdtelefoons 12 juni 2026

Sennheiser MOMENTUM 5 Wireless heeft Dolby Atmos en verbeterde ANC

12 juni 2026
winbot_header Smarthome
Nieuws Smarthome Huishoudelijke apparaten 10 februari 2026

ECOVACS komt met nieuwe huishoudrobots

10 februari 2026
blackview
ADV
Gesponsord Beeld Projectors 03 mei 2026

Blackview onthult officieel zijn eerste AI-vlaggenschipprojector: PV1000 Max (ADV)

03 mei 2026
Ontwerp zonder titel – 3
ADV
Gesponsord Smarthome Energie 15 juli 2026

Voorverkoop EcoFlow STREAM AC 5000 gestart bij Thuisbatterij.nl (ADV)

15 juli 2026
Michi Prestige Series X430 Q430 Audio
Nieuws Audio Bronnen en spelers Receivers en versterkers 19 maart 2026

Michi introduceert X430 geïntegreerde versterker en Q430 cd-speler

19 maart 2026
Samsung Beeld
Achtergrond Verslag Beeld Lcd led tv's Oled tv's 02 april 2026

Op bezoek bij Samsung: Micro RGB en Music Studio speakers

02 april 2026
Sony FX2_site_EVF look Create
Digital Movie Reviews Create 18 maart 2026

Review: Sony FX2 Cinemaline fullframe systeemcamera – Hoogwaardige 4K & sublieme AF

18 maart 2026