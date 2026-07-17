Nieuwe uitgave: Music Emotion juli 2026

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OP DE COVER:

Yamaha NX-70A – Actief met streaming op Japanse wijze

Een echt stereosysteem in je woonkamer zonder veel componenten en kabels? Yamaha schuift hiervoor de NX-70A naar voren, een stereopaar met versterking en streaming ingebouwd die even goed moet klinken als de hifi-spullen van het Japanse merk.

TESTED

AVM CS 2.3 all-in-one & MA 30.3 mk III mono eindversterkers – Verrassend highendig

Wanneer je maandelijks veel, soms hele mooie producten over de vloer van de luisterruimte krijgt, kan er gemakkelijk een vorm van gewenning ontstaan. Murw worden dekt de lading niet, maar je raakt wel op bepaalde wijze gewend aan een continu hoog niveau qua weergave. Wat is het dan leuk en bevrijdend wanneer blijkt dat de twee producten van deze test mij weer helemaal wakker schudden. Iets wat ik vooraf niet had zien aankomen en wat na het uitpakken van de dozen in eerste instantie ook niet veranderde. Maar ik ga te snel, want waar hebben we het hier eigenlijk over. Het betreft een combinatie van drie apparaten van het Duitse AVM, een naam die staat voor Audio Video Manufaktur, met daarachter een enorm ervaren fabrikant. Een producent die al sinds de jaren tachtig furore maakt in het high-end, maar (gelukkig) op heel andere wijze dan we gewend zijn in dit segment.

JBL Live 780NC – In alle stilte modieus

De over-ears Live 780NC is de ‘grote broer’ van de vernieuwde Live-lijn van JBL. Voorzien van grote kussens, hippe kleurtjes en verrassend veel functionaliteit voor de prijs, wil JBL aantonen dat je geen hoofdprijs moet betalen voor een NC-hoofdtelefoon.

Matrix Audio MS-1c – Streaming op topniveau als einddoel

De MS-1c is een streaming DAC die de knowhow van Matrix Audio naar een lager prijspunt brengt. Gebouwd rond de beste DAC-oplossing van AKM, zet deze premium streamer sterk in op geluidskwaliteit en eenvoudig gebruik.

Soulnote A-1 ver.2 – Zinvolle Evolutie naar de ziel van de muziek

Op de kop af bijna twee jaar geleden was ik voor een andere publicatie te gast bij Kreij Baumgartl van de Duitse importeur IAD GmbH, om naar de A-3 geïntegreerde versterker van het fraaie Japanse merk Soulnote te luisteren. Dat was logistiek gezien handiger omdat de versterker enkele dagen daarna mee moest naar de High End show in München. Dit keer zorgde de Nederlandse agent Theo Wubbolts er echter voor dat één exemplaar van de nieuwste telg – de geïntegreerde A-1 ver.2 – niet naar de High End show ging, maar in mijn luisterruimte terechtkwam. Wie mijn review van de A-3 heeft gelezen zal zich herinneren dat ik behoorlijk onder de indruk was van wat ik hoorde. De vraag was derhalve hoe die ervaring van toen zich zou vertalen naar nu, in mijn eigen systeem. Nou, ga er maar eens goed voor zitten, want dit was een memorabele audiofiele logeerpartij…

Perlisten S4b & D3is – 2.1 op de wijze van Perlisten

Perlisten heeft in korte tijd een ijzersterke reputatie ontwikkeld voor zijn luidsprekers en vanwege de subwoofers. Met de D3is en de bijhorende DSP1500 brengt het alles samen op een manier dat je ook met je traditionele stereoversterker een 2.1-systeem kunt bouwen.

Onkyo Muse Y-50 – Klein en toch heel talentrijk

Net op tijd voor z’n tachtigste verjaardag presenteert Onkyo de nieuwe Muse-reeks. Met een compact design en veel functionaliteit belooft de krachtigste Muse Y-50-versterker alles te doen vanuit één doos.

Devialet Astra – Een Statement

We schrijven eind 2010 wanneer ik voor het eerst kennismaak met het Franse merk Devialet. Als eerste recensent in Nederland mag ik een week, de versterker is een hot item, met de D Premier aan de slag. De innovatieve techniek, gecombineerd met een uiterlijk dat meer weg heeft van een design object dan een versterker, zorgde voor opschudding in Audioland. En liet bij mij persoonlijk een onuitwisbare indruk achter. Echter het prijskaartje van 11.900 euro was een niet te nemen horde om er één aan te schaffen. Gelukkig kwamen er na verloop van tijd betaalbaarder modellen bij. Een wat eenvoudiger kast en wat minder functionaliteit, maar nog altijd met de revolutionaire versterkertechnologie, en was ik in staat een exemplaar aan te schaffen. Deze Devialet Expert 220 Pro vormt nog altijd, tot volle tevredenheid, het hart van mijn referentie set. Helaas voor de hardcore audiofielen legde Devialet de afgelopen jaren de focus op de, eveneens zeer innovatieve en op dezelfde versterkertechniek geschoeide, Phantom all-in one luidsprekers. Echter nu is er dan in de vorm van de Astra een opvolger voor de Expert Pro serie.

NAD C 3030S – Verradelijke vintageverschijning

Liefhebbers van modern design vinden bij NAD veel apparaten, maar ook vintagefans worden op hun wenken bediend. De C 3030S is de nieuwste NAD-versterker met een retrosmoel, incluis – uiteraard – VU-meters. Maar qua functionaliteit is het allesbehalve old-school.

Sennheiser Momentum 5 Wireless – Beter geluid dat langer blijft duren

Met de Momentum 5 Wireless trekt Sennheiser ten strijde in het premiumsegment, de plaats in de markt waar je betere draadloze hoofdtelefoons vindt. Dat wil zeggen: met de beste noise-cancelling die je kunt kopen en waar je doorgaans 300 tot 500 euro kwijt bent. Het is een druk segment, waar Apple, Bose en Sony de plak zwaaien en met name Bowers & Wilkins en JBL het eveneens goed doen.

Monitor Audio Radius 3 4G – Klein kan ook groots zijn

De nieuwe Radius 3 4G is een budgetspeaker op miniformaat. Die combinatie belooft vaak weinig goeds, maar dankzij de R&D- en designafdelingen van Monitor Audio is het anders uitgedraaid. Of hoe een goedkope, compacte luidspreker meer kan verbazen dan een grote.

PRODUCTNEWS

Wharfedale Elysian R – Hernieuwde vlaggenschip luidsprekers

Bowers & Wilkins 800 Series Diamond D5 – Waar 60 jaar doorontwikkelen toe kan leiden…

Canor Audio Verto D3 & Asterion V3 – Uitbreiding op de Performance Line

REPORT

Fabrieksbezoek Octave – Buizenversterkers van topkwaliteit

De buizenversterkers van Octave zijn sinds kort toegevoegd aan het merkenpakket van Dynaudio Benelux, en om die aanwinst extra cachet te geven was ik door hen uitgenodigd om samen met een collega de fabriek in het Zuid-Duitse plaatsje Karlsbad te bezoeken. De ontvangst daar was allerhartelijkst, en in de fabriek bleef letterlijk geen deur gesloten. Alles mochten we zien, overal mochten we foto’s van maken. Dat is wel eens anders. Ik heb meermaals officiële documenten moeten ondertekenen om mijn stilzwijgen over bepaalde dingen te bekrachtigen, maar onze gastheer, Octave oprichter en directeur Andreas Hofmann was prettig zelfverzekerd in zijn overtuiging dat niemand anders kan wat hij doet.

High End Wenen 2026

Na 21 jaar residentie in München, verhuisde de High End-beurs dit jaar naar Wenen. Dat zorgde voor de nodige discussie vooraf, maar hoe draaide het in de praktijk uit? En wat blijft er nog over van het label ‘high end’?



REVIEWS

Muziektips Ruud Jonker Diverse (sa)cd/lp-recensies

Muziektips Theo Wubbolts Diverse (sa)cd/lp-recensies



INTERVIEW

Jeroen Hilhorst – Power en projectie van de gitaar

Deel 25 is voorlopig het laatste interview uit een gesloten reeks die twee jaar in beslag heeft genomen. Dat wil niet zeggen dat er geen interviews in Music Emotion meer zullen volgen. De interviews uit deze reeks zijn, samen met achtergrondinformatie, een aantal extra interviews en aanvullende content, in het najaar beschikbaar in boekvorm. Volg daarvoor de aankondigingen in Music Emotion.

Terry Medalen – Primare – “Alles moet in 2027 gebeuren”

Primare viert dit jaar zijn veertigste jubileum. Voor het merk dat opgericht werd in Denemarken en na een paar jaar verhuisde naar Zweden, is het een grote mijlpaal. Tijdens de High End-show spraken we af met marketingdirecteur Terry Medalen om te ontdekken welke verrassingen we dit jaar kunnen verwachten.

COLUMN

Weense Wals

Haai end in Wenen

Bekijk hieronder de volledige inhoudsopgave, en blader eens door op FWD.nl/audio/ verschenen publicaties van Music Emotion.