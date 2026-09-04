TCL komt met 11.1.4-soundbar van Bang & Olufsen en Mini LED-tv’s

Q95K: alles in één pakket

De Q95K plaatst geluid voor, naast, achter en boven de kijker en ondersteunt Dolby Atmos en DTS. TCL noemt een maximaal audiovermogen van 1.420 watt — een piekgetal dat weinig zegt over hoe hard het systeem in de praktijk klinkt. Concreter is de subwoofer: twee 7-inch drivers in push-push-opstelling, waarbij de speakers tegenover elkaar werken zodat de kast minder meetrilt.

De afstemming komt van Bang & Olufsen, dat ook beamforming inzet om dialogen te scheiden van muziek en effecten. Een inmeetfunctie (AI Sonic-Adaptation) stemt het geluid automatisch af op de kamer. Verder: HDMI 2.1 met eARC, ALLM, doorlussen van Dolby Vision, en draadloos muziek via Bluetooth, AirPlay 2, Spotify en Google Cast Lite. Op een compatibele TCL-tv kunnen de tv-speakers meespelen met de soundbar.

De Q95K is bedoeld voor televisies vanaf 65 inch en komt eind september 2026 in Europa. Een prijs is er nog niet.

A65K en Z100

Daarnaast staan er twee al bekroonde audioproducten. De A65K is met 50 millimeter een opvallend dunne soundbar met 3.1.2 kanalen, Dolby Atmos, DTS en eveneens afstemming door Bang & Olufsen. De Z100 is een draadloze speaker voor TCL-tv’s met Dolby Atmos FlexConnect: elke speaker is 1.1.1 met 170 watt piekvermogen, je kunt er tot vier plaatsen waar je wilt en een draadloze subwoofer toevoegen. Het systeem rekent zelf uit waar de speakers staan. De Z100 werd door EISA uitgeroepen tot Best Product 2026-2027 in zijn categorie.

De televisies in het kort

X11L — het vlaggenschip: tot 20.736 dimzones, een opgegeven piekhelderheid van 10.000 nits, 144 Hz, Dolby Vision én HDR10+. In 75, 85 en 98 inch.

— het vlaggenschip: tot 20.736 dimzones, een opgegeven piekhelderheid van 10.000 nits, 144 Hz, Dolby Vision én HDR10+. In 75, 85 en 98 inch. C8L — tot 4.032 zones en 6.000 nits, 144 Hz, B&O-geluid met Dolby Atmos. In 55 tot 98 inch.

— tot 4.032 zones en 6.000 nits, 144 Hz, B&O-geluid met Dolby Atmos. In 55 tot 98 inch. C7L — tot 2.176 zones en 3.000 nits, 144 Hz, HDMI 2.1 en VRR voor gamers. In 55 tot 98 inch.

— tot 2.176 zones en 3.000 nits, 144 Hz, HDMI 2.1 en VRR voor gamers. In 55 tot 98 inch. A400 Pro — lifestylemodel met houtlook-lijst en matte panelen, bedoeld om als schilderij aan de muur te hangen, met 448 dimzones en ruim 80 kunstwerken ingebouwd. In zeven maten, van 32 tot 98 inch.

— lifestylemodel met houtlook-lijst en matte panelen, bedoeld om als schilderij aan de muur te hangen, met 448 dimzones en ruim 80 kunstwerken ingebouwd. In zeven maten, van 32 tot 98 inch. P8L en P7L — het middensegment voor de tweede helft van 2026, respectievelijk QD-Mini LED (55–98 inch) en QLED (43–85 inch).

Bij die helderheids- en zonegetallen past een kanttekening: het zijn opgaven van de fabrikant, gemeten onder gunstige omstandigheden en meestal op het grootste schermformaat. Ze zeggen weinig over hoe een tv thuis presteert. Prijzen voor de Europese markt zijn niet genoemd.