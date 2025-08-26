Review: Samsung QE65S90F (S90F-serie) oled-tv

Samsung QE65S90F - Beeldverwerking

Goed nieuws wat beeldverwerking betreft, de krachtige NQ4 Gen3-processor van de S95F is ook gebruikt in de S90F. Die levert uitstekende resultaten op al onze basistesten, van deinterlacing, ruisonderdrukking en upscaling tot motion interpolation. We kunnen de processor niet op een fout betrappen, er zijn enkel nog een paar domeinen waar verdere verbetering mogelijk is. De ruisonderdrukking levert goed werk in de ‘auto’ stand, en verwijdert in de meeste gevallen ook kleurstroken in zachte gradiënten. Hier en daar blijven die zichtbaar, vooral in lastigere testgevallen dan, en een hogere instelling van ruisonderdrukking kan dan helpen maar kost te veel detail. De upscaling is goed, zeker als je vertrekt van HD-beelden, maar SD-content zoals dvd blijft een beetje te zacht. Dat is weliswaar een moeilijke opdracht, de balans tussen voldoende bewerking en een onnatuurlijk scherp en overmatig bewerkt beeld is delicaat.

De NQ4 Gen3-processor gebruikt 128 neurale netwerken voor al die taken. En er zitten ook nieuwe functies in de AI-ondersteunde beeldverbetering leveren. Color Booster Pro rekt het kleurbereik van SDR-beelden op voor een intensere, kleurrijkere ervaring. Auto HDR Remastering Pro geeft SDR-content een HDR-look, al focust die blijkbaar vooral ook op kleurintensiteit. Beide functies lieten maar een matige indruk. Het resultaat bleek erg afhankelijk te zijn van de content. Soms is het ok, maar in veel gevallen was het resultaat te sterk, zeker voor huidskleuren. Samsung heeft ook een AI-mode gemaakt die je op basis van getoonde voorbeelden kunt bijsturen, maar de interface maakt de beelden zo klein en onduidelijk dat je eigenlijk geen goede keuze kunt maken. Laat de AI-functies dan ook uitstaan. De S90F heeft ze niet nodig.