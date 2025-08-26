Review: Samsung QE65S90F (S90F-serie) oled-tv

Samsung QE65S90F - Beeldverwerking
Goed nieuws wat beeldverwerking betreft, de krachtige NQ4 Gen3-processor van de S95F is ook gebruikt in de S90F. Die levert uitstekende resultaten op al onze basistesten, van deinterlacing, ruisonderdrukking en upscaling tot motion interpolation. We kunnen de processor niet op een fout betrappen, er zijn enkel nog een paar domeinen waar verdere verbetering mogelijk is. De ruisonderdrukking levert goed werk in de ‘auto’ stand, en verwijdert in de meeste gevallen ook kleurstroken in zachte gradiënten. Hier en daar blijven die zichtbaar, vooral in lastigere testgevallen dan, en een hogere instelling van ruisonderdrukking kan dan helpen maar kost te veel detail. De upscaling is goed, zeker als je vertrekt van HD-beelden, maar SD-content zoals dvd blijft een beetje te zacht. Dat is weliswaar een moeilijke opdracht, de balans tussen voldoende bewerking en een onnatuurlijk scherp en overmatig bewerkt beeld is delicaat.
De NQ4 Gen3-processor gebruikt 128 neurale netwerken voor al die taken. En er zitten ook nieuwe functies in de AI-ondersteunde beeldverbetering leveren. Color Booster Pro rekt het kleurbereik van SDR-beelden op voor een intensere, kleurrijkere ervaring. Auto HDR Remastering Pro geeft SDR-content een HDR-look, al focust die blijkbaar vooral ook op kleurintensiteit. Beide functies lieten maar een matige indruk. Het resultaat bleek erg afhankelijk te zijn van de content. Soms is het ok, maar in veel gevallen was het resultaat te sterk, zeker voor huidskleuren. Samsung heeft ook een AI-mode gemaakt die je op basis van getoonde voorbeelden kunt bijsturen, maar de interface maakt de beelden zo klein en onduidelijk dat je eigenlijk geen goede keuze kunt maken. Laat de AI-functies dan ook uitstaan. De S90F heeft ze niet nodig.
Samsung QE65S90F - Beeldkwaliteit
De QE65S95F is voorzien van een QD-OLED-paneel, maar let op, de andere schermformaten van dit model gebruiken een W-OLED-paneel. Dat kan je herkennen aan het volledige typenummer. De QE65S90FATXXN, ons testmodel, heeft een T na de S90FA, de andere schermformaten zoals QE55S90FAEXXN hebben een E, die wijst op een W-OLED-paneel. Je kan uiteraard ook een macro-foto nemen van het scherm, zie je het kenmerkende driehoekpatroon dan is het een QD-OLED-scherm. Opgelet, In andere regio’s kan het zijn dat er nog andere schermformaten het QD-OLED-paneel gebruiken.
Ons testmodel had een goede uniformiteit. In heldere beelden was het uitstekend, in donkere testbeelden waren wat vage verticale strepen zichtbaar, maar die stoorden niet bij gewone donkere scènes. Het QD-OLED-scherm heeft een voorbeeldige kijkhoek, zelfs vanop ver opzij blijven contrast en kleuren bewaard. De matte schermafwerking van de S95F is geruild voor een traditionele glossy afwerking, met anti-reflectie behandeling, en die levert ook prima werk. Sterke reflecties blijven uiteraard zichtbaar, die vermijd je best. Het QD-OLED-paneel verliest ook wat contrast in sterk omgevingslicht en zwart krijgt dan een licht magenta tint.
Schakel naar de Filmmaker Mode en je geniet onmiddellijk van prachtige beelden. De kalibratie is van referentieniveau, met een erg accurate grijsschaal, een goede kleurtemperatuur en uitstekende kleurweergave. Er is ruim voldoende schaduwdetail, al verbergt de tv de allerdonkerste tinten. Je kan overwegen om de gamma-waarde een stap te verlagen, maar echt nodig vinden we dat niet, tenzij je misschien bij veel omgevingslicht kijkt.
Samsung QE65S90F - HDR
De S95F zette indrukwekkende helderheidscijfers neer. De S90F scoort iets lager, maar nog steeds uitstekend. In HDR10 Filmmaker mode haalt hij een piekhelderheid van 1508 nits op het 10% venster, en 262 nits op het volledig wit scherm? Ter vergelijking, de S95F haalt 2062 nits en 391 nits. Met zijn scores zit de S90F eerder in het territorium van concurrenten zoals de LG C5 of Philips OLED810. De maximale helderheid op het volledig wit scherm is goed, maar je zal de ABL (Average Brightness Limiter) toch nog af en toe zien ingrijpen om het beeld wat dimmen als de gemiddelde helderheid hoog is.
Het kleurbereik van het QD-OLED-paneel is uitmuntend, en bereikt net niet 100% P3-dekking en een ruime 85% Rec.2020. De primaire kleuren zijn erg helder, te danken aan het feit dat er geen witte subpixel is.
Dat Dolby Vision ontbreekt, is geen verrassing. Maar de HDR10 prestaties zijn bijzonder goed, zodat we er toch minder aan tillen. De HDR10 Filmmaker Mode is net als de SDR-versie uitstekend gekalibreerd. De enige afwijking is dat heldere tinten licht te helder worden weergegeven. De afwijking is al bij al beperkt zodat de impact op het beeld klein is. We kunnen volop genieten van het uitstekende OLED-contrast, rijke kleuren en bijzonder intense lichtaccenten. De tonemapping is uitstekend zodat kleuren en witdetails in de helderste scènes erg goed bewaard blijven. In donkere beelden is er veel schaduwdetail, ook in de erg moeilijke House of the Dragon scène. We hebben geëxperimenteerd met de ‘Dynamische toontoewijzing’, die HDR10-beelden in real-time aanpast voor een intenser resultaat. Maar net zoals op de S95F maakt de processor het beeld te helder, waar je zelfs witnuance of kleurintensiteit kunt verliezen. Kies daarom voor statische tonemapping, het resultaat is prachtig.
Review-apparatuur
Voor de lag-meting gebruiken we een PiLagTesterPro en Leo Bodnar Display lag meter. Voor alle andere metingen vertrouwen we op een Jeti Spectraval 1501 Hi-Res spectroradiometer, een Portrait Displays C6 HDR2000 colorimeter, een VideoForge Pro patroongenerator, en de Portrait Displays Calman for Business software. Om eventuele HDR-problemen te analyseren gebruiken we een HDFury VRROOM. Ons projectiescherm is een Projecta Tensioned Elpro Concept met HD Progressive 1.1 doek. Hier vind je meer info over onze meetapparatuur.
Samsung QE65S90F – Geluidskwaliteit
Het 2.1-systeem van 60W is wat kleiner dan op de S95F. Die laatste viel echter wat door de mand en kon niet echt overtuigen. In dat licht zijn de prestaties van de S90F veel meer in lijn met de verwachtingen. De audio is goed gebalanceerd met een mooie portie bas, voldoende volume en duidelijke dialogen. Voor muziek kon hij zelfs behoorlijk goed scoren. Wat je van de opstelling niet moet verwachten is pakkende surround, diep rollende bassen of imposante Dolby Atmos-effecten, daarvoor ben je aangewezen op een soundbar.
Samsung QE65S90F – Conclusie
De Samsung QE65S90F liet een bijzonder goede indruk na bij zijn passage in het testlab. Als belangrijkste minpunt zouden we aanstippen dat het QD-OLED-paneel enkel beschikbaar is op de 65 inch-versie. Daarmee bedoelen we niet dat de W-OLED-panelen inferieur zijn, maar eerder dat Samsung hierover wat duidelijker moet communiceren. Beide types hebben hun specifieke voor-en nadelen en als consument wil je dat eigenlijk wel weten. Afgezien daarvan kunnen we als minpunt enkel vermelden dat Samsung Google Cast, Dolby Vision en DTS zou moeten ondersteunen. Dealbrekers zijn dat echter niet. De beeldkwaliteit is fantastisch, de S90F levert alles wat je van een OLED mag verwachten, gekoppeld met uitstekende beeldverwerking, al laat je de AI-trukjes best links liggen. Ook gamers blijven niet op hun honger zitten, vier HDMI 2.1-poorten, 144Hz refreshrate en talrijke gaming features maken deze tv ook voor hen aantrekkelijk. Het smart tv-platform heeft talrijke functies, en vooral een zeer ruim streamingaanbod en goed gebruiksgemak. De prijs lijkt correct.
Reacties (0)