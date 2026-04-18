Review: Husqvarna Automower Aspire R6V – slimme maaier voor een scherpere prijs

Installatie

De installatie van de Aspire R6V verloopt volledig via de Automower Connect-app en EPOS Cloud. Geen dealer nodig, geen grensdraad, geen referentiestation dat hoog in de tuin gemonteerd moet worden – een stuk eenvoudiger dan bij de eerder geteste 410XE NERA.

Het proces begint met het zelf rijden van de grenzen van het gazon. Via de knoppen in de app stuur je de maaier handmatig langs de randen van het gazon. Dat werkt verrassend soepel en intuïtief. Op deze manier wordt een ruwe kaart van je gazon opgebouwd, maar dit is nadrukkelijk een eerste schets. Daarna begint de echte fijnafstelling: je bekijkt tot waar de maaier daadwerkelijk rijdt op de grens, en past vervolgens in de app de virtuele grens aan. Zo zorg je ervoor dat de maaier – of beter gezegd, de maaischijf – zo ver mogelijk de rand van het gazon opzoekt, tenzij er een muur, border of ander object in de weg staat.

Husqvarna geeft aan dat de AI-camera de navigatienauwkeurigheid verbeterd heeft naar zo’n 5 cm, waar dat voorheen 10 cm was. Dat maakt met name op de randen een merkbaar verschil. De installatie kan volledig zelfstandig gedaan worden en is ook voor mensen zonder technische achtergrond goed te doen, maar reken op meer dan een uurtje – zeker als je de maaier de randen zo goed mogelijk wilt laten meenemen.

Voor de gemiddelde gebruiker die de grenzen wat ruimer instelt, is de installatie eenvoudig en snel gedaan. Wil je echter – zoals ik – de grenzen zo strak mogelijk instellen om de randen van het gazon zoveel mogelijk mee te pakken, dan wordt het een stuk intensiever. Het is dan een kwestie van itereren: rijden, kijken waar de maaier precies komt, de grens in de app verschuiven, opnieuw testen. Dat vraagt geduld en meerdere sessies. Die zoektocht heeft er in mijn geval ook voor gezorgd dat de maaier drie keer een border is ingereden en er vervolgens niet meer zelfstandig uitkwam. Eerlijk gezegd is dat begrijpelijk – de grens lag te dicht bij de border, en dat is een keuze die ik zelf gemaakt heb. Maar je zou mogen verwachten dat de AI-camera hier een rol in kan spelen. De camera detecteert obstakels op het gazon prima, maar voorkomt niet dat de maaier vastloopt in een border of verhoogd element langs de rand. Dat is een gemiste kans en een verbeterpunt voor een toekomstige software-update – los van hoe strak je de grenzen instelt.

Het laadstation heeft een vaste plek nodig met voldoende vrije ruimte rondom en een stopcontact in de buurt. Een groot pluspunt ten opzichte van de 410XE NERA: er hoeft niets hoog gemonteerd te worden en de totale installatietijd is een stuk korter.