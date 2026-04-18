Review: Husqvarna Automower Aspire R6V – slimme maaier voor een scherpere prijs

18 april 2026
Robotmaaiers worden steeds toegankelijker, en Husqvarna speelt daar slim op in met de Automower Aspire R6V. Dit nieuwe model brengt veel van de geavanceerde technologie uit de duurdere NERA-lijn naar een aanmerkelijk lager prijspunt. Maar wat lever je daarvoor in? We testten de Aspire R6V uitgebreid en leggen hem ook even naast de eerder geteste 410XE NERA.

Wat is de Husqvarna Automower Aspire R6V?

De Husqvarna Automower Aspire R6V is een draadloze robotmaaier die is ontworpen voor gazons tot 600 m². De adviesprijs bedraagt € 1.099,–, waarmee hij een stuk toegankelijker is dan de topmodellen in het Husqvarna-assortiment. De Aspire R6V is standaard uitgerust met EPOS Cloud-navigatie, maakt gebruik van virtuele grenzen op basis van satelliettechnologie én beschikt over een AI-camera aan de voorzijde. Grensdraad is bij dit model niet meer van toepassing; alles verloopt volledig draadloos via de Automower Connect-app.

Nieuw in deze lijn is de AI-camera, die de maaier in staat stelt objecten te herkennen en te vermijden, en die tevens bijdraagt aan de navigatienauwkeurigheid. Een fysiek referentiestation (EPOS RS1) is bij dit model niet inbegrepen en ook niet vereist – mits er stabiele wifi-dekking over het gehele gazon aanwezig is.

Specificaties

Adviesprijs € 1.099,–
Maximaal maaioppervlak 600 m²
Navigatie EPOS Cloud (wifi + satelliet)
AI-camera Ja
EdgeCut Nee
Maaihoogte 20–50 mm (handmatig instelbaar)
Hellingsvermogen Tot 40%
Geluidsniveau ~56 dB(A)
Afmetingen 59 × 45 × 25 cm
Kleur Donkergrijs
App Automower Connect (iOS & Android)
Smarthome Google Home, Amazon Alexa, IFTTT

EPOS Cloud vs. EPOS Referentiestation

Voordat we verder gaan, is het goed om de twee EPOS-varianten toe te lichten. Belangrijk om vooraf te benadrukken: de keuze tussen Cloud en referentiestation is niet gekoppeld aan een specifiek model, maar aan jouw tuinsituatie. Beide opties zijn in principe beschikbaar voor alle Husqvarna EPOS-maaiers, inclusief de Aspire R6V.

EPOS Cloud werkt via een stabiele wifi-verbinding over het gehele gazon. De maaier ontvangt zijn GPS-correctiedata via de Husqvarna Cloud, wat een positienauwkeurigheid van doorgaans beter dan 5 cm oplevert. Er is geen extra hardware nodig: zolang je tuin overal wifi-dekking heeft, werkt dit systeem uitstekend en volledig autonoom. De Aspire R6V wordt standaard geconfigureerd voor EPOS Cloud, maar dat zegt niets over de beperkingen van het model – het is simpelweg de meest geschikte oplossing voor tuinen met goede wifi-dekking.

EPOS met referentiestation (RS1) is de aangewezen keuze wanneer de wifi-dekking in (een deel van) de tuin niet volledig of stabiel genoeg is. Het RS1-station wordt hoog in de tuin gemonteerd en stuurt zelf het GPS-correctiesignaal rechtstreeks naar de maaier, onafhankelijk van een wifi- of internetverbinding. Dat maakt het systeem robuuster in situaties met slechte dekking, en de nauwkeurigheid ligt met circa 2–3 cm ook iets hoger dan bij Cloud. Het referentiestation is als accessoire beschikbaar voor alle EPOS-maaiers, dus ook voor de Aspire R6V – al is dan dealerinstallatie vereist.

Kortom: heb je overal in de tuin wifi? Dan is EPOS Cloud de logische en kostenefficiënte keuze. Is de dekking wisselvallig of wil je maximale nauwkeurigheid? Dan is het referentiestation de veiligere optie, ongeacht welk model je kiest.

Aspire R6V vs. Automower 410XE NERA

De eerder op FWD geteste Husqvarna Automower 410XE NERA was destijds een premium topmodel met een basisadviesprijs van € 2.749,–. De Aspire R6V komt binnen op € 1.099,–, wat al een aanzienlijk verschil is. In onze eerdere review hadden we de 410XE NERA uitgerust met het EPOS RS1-referentiestation (€ 749,–) en een garage (€ 239,–), wat het totaal op zo’n € 3.750,– bracht – maar die accessoires zijn optioneel en lang niet voor iedereen nodig. Wie de 410XE NERA alleen aanschaft, betaalt dus € 2.749,–. Nog altijd ruim het dubbele van de Aspire R6V, maar een eerlijker vergelijkingsbasis.

Kenmerk Aspire R6V 410XE NERA (losse maaier)
Prijs € 1.099,– € 2.749,–
Maaioppervlak 600 m² 1.000 m²
Navigatie EPOS Cloud EPOS Cloud of RS1
Nauwkeurigheid < 5 cm < 5 cm / ~2–3 cm
AI-camera Ja Nee
EdgeCut Nee Ja
Display op apparaat Nee (knoppen) Kleurendisplay + draaiknop
Maaihoogte instelling Handmatig (draaiknop onder kapje) Elektrisch via app
Koplampen Nee Ja

Het oudere model had functies die de Aspire R6V niet heeft – met name EdgeCut en het elektrisch verstelbare maaidek zijn gemisposten. Daar staat tegenover dat de Aspire R6V als nieuwer model beschikt over een AI-camera, wat de 410XE NERA niet had. De modellen bedienen duidelijk een ander publiek, maar het is nuttig om te begrijpen wat je voor je geld krijgt en wat je eventueel inlevert.

Design

Het design van de Aspire R6V is herkenbaar Husqvarna: strak, functioneel en met een solide bouwkwaliteit. De donkergrijze behuizing oogt strak en past bij de tijdgeest. De bouwkwaliteit is goed; het kunststof voelt degelijk aan, de wielen zitten stevig in de wielkasten en de onderdelen zijn goed beschermd.

Wel mis ik de iconische led-koplampen die de duurdere modellen zo’n aantrekkelijk uiterlijk geven. Toegegeven, die lampjes hebben geen enkel praktisch nut – maaien in het donker wordt niet aangeraden – maar ze zijn wel een echte eye-catcher die de Husqvarna robotmaaiers dat bijzondere tintje geven. De Aspire R6V moet het zonder stellen, en dat is af en toe voelbaar als je hem ziet rondrijden. Het is een mooie machine, maar net even minder spectaculair.

Nieuw en opvallend is de AI-camera aan de voorzijde. Die is goed geïntegreerd in het design en valt niet storend op.

Installatie

De installatie van de Aspire R6V verloopt volledig via de Automower Connect-app en EPOS Cloud. Geen dealer nodig, geen grensdraad, geen referentiestation dat hoog in de tuin gemonteerd moet worden – een stuk eenvoudiger dan bij de eerder geteste 410XE NERA.

Het proces begint met het zelf rijden van de grenzen van het gazon. Via de knoppen in de app stuur je de maaier handmatig langs de randen van het gazon. Dat werkt verrassend soepel en intuïtief. Op deze manier wordt een ruwe kaart van je gazon opgebouwd, maar dit is nadrukkelijk een eerste schets. Daarna begint de echte fijnafstelling: je bekijkt tot waar de maaier daadwerkelijk rijdt op de grens, en past vervolgens in de app de virtuele grens aan. Zo zorg je ervoor dat de maaier – of beter gezegd, de maaischijf – zo ver mogelijk de rand van het gazon opzoekt, tenzij er een muur, border of ander object in de weg staat.

Husqvarna geeft aan dat de AI-camera de navigatienauwkeurigheid verbeterd heeft naar zo’n 5 cm, waar dat voorheen 10 cm was. Dat maakt met name op de randen een merkbaar verschil. De installatie kan volledig zelfstandig gedaan worden en is ook voor mensen zonder technische achtergrond goed te doen, maar reken op meer dan een uurtje – zeker als je de maaier de randen zo goed mogelijk wilt laten meenemen.

Voor de gemiddelde gebruiker die de grenzen wat ruimer instelt, is de installatie eenvoudig en snel gedaan. Wil je echter – zoals ik – de grenzen zo strak mogelijk instellen om de randen van het gazon zoveel mogelijk mee te pakken, dan wordt het een stuk intensiever. Het is dan een kwestie van itereren: rijden, kijken waar de maaier precies komt, de grens in de app verschuiven, opnieuw testen. Dat vraagt geduld en meerdere sessies. Die zoektocht heeft er in mijn geval ook voor gezorgd dat de maaier drie keer een border is ingereden en er vervolgens niet meer zelfstandig uitkwam. Eerlijk gezegd is dat begrijpelijk – de grens lag te dicht bij de border, en dat is een keuze die ik zelf gemaakt heb. Maar je zou mogen verwachten dat de AI-camera hier een rol in kan spelen. De camera detecteert obstakels op het gazon prima, maar voorkomt niet dat de maaier vastloopt in een border of verhoogd element langs de rand. Dat is een gemiste kans en een verbeterpunt voor een toekomstige software-update – los van hoe strak je de grenzen instelt.

Het laadstation heeft een vaste plek nodig met voldoende vrije ruimte rondom en een stopcontact in de buurt. Een groot pluspunt ten opzichte van de 410XE NERA: er hoeft niets hoog gemonteerd te worden en de totale installatietijd is een stuk korter.

Mogelijkheden

De Aspire R6V maakt gebruik van dezelfde Automower Connect-app als de rest van de Husqvarna-lijn, en dat is een groot voordeel. De app is uitgebreid, overzichtelijk en biedt alles wat je nodig hebt om de maaier naar eigen wens in te stellen.

Op het hoofdscherm zie je de status van de maaier, kun je hem starten of terugsturen naar het laadstation, en bekijk je het actieve maaischema. Veeg je omlaag, dan zie je de actieve maai-instellingen, waaronder objecten vermijden en spiraalvormig maaien. Via een kaartweergave pas je de grenzen van je gazon aan, maak je werkgebieden aan en stel je tijdelijke uitsluitingszones in – handig als er buiten gespeeld wordt of tuinwerkzaamheden plaatsvinden.

Onderaan in de app vind je de Smart Connections, waarmee je koppelingen maakt met onder meer je agenda, weerdata of smarthome-platform. Ook de maaipatronen zijn instelbaar: naast willekeurig maaien zijn er opties voor baanmaaien of een schaakbordpatroon. Let wel: bij een strak patroon worden de randen van het gazon nog minder meegenomen dan bij willekeurig maaien – iets om rekening mee te houden.

Bediening op het apparaat zelf is eenvoudiger dan bij de premium modellen, maar vraagt even gewenning. Er is geen kleurendisplay; de pincode wordt ingevoerd via de bestaande knoppen voor onder andere ‘home’ en ‘bevestigen’. Dat werkt wat omslachtiger dan een draaiknop met scherm, maar functioneert prima. De maaihoogte stel je handmatig in via een draaiknop die zich verborgen onder een klein kapje bevindt. Niet zo elegant als de elektrische instelling via de app op de duurdere modellen, maar het doet wat het moet doen.

AI-camera: wat doet die precies?

Een van de grote nieuwigheden op de Aspire R6V is de ingebouwde AI-camera aan de voorzijde. Deze camera analyseert in real-time de omgeving van de maaier en herkent objecten zoals speelgoed, tuingereedschap of andere obstakels op het gazon. De beeldherkenning vindt lokaal plaats in de maaier zelf; er worden geen beelden opgeslagen of naar externe servers gestuurd.

Praktisch gezien betekent dit dat de maaier objecten op het gras ziet voordat hij er tegenaan rijdt, en daar automatisch een boog omheen maakt. Dat werkt in de praktijk goed – de maaier rijdt nergens tegenaan en detecteert ook grotere obstakels betrouwbaar. Kleine takjes of erg platte objecten vormen nog wel een uitdaging, maar dat is bij alle robotmaaiers zo.

Er is echter een belangrijk punt dat verbetering verdient: de camera reageert soms te sterk op scherpe schaduwlijnen op het gras, zoals een harde lichtgrens veroorzaakt door een muur of hek. De maaier interpreteert dit als een obstakel en stopt dan. Het gevolg is dat stukken gazon die regelmatig in een schaduwgrens liggen soms gemist worden. Daarnaast speelt de camera geen rol bij het voorkomen dat de maaier vastloopt in een border of verhoogd randelement – iets wat je, zeker bij strak ingestelde grenzen, zou verwachten. Op beide punten liggen kansen voor Husqvarna om via een software-update de camera slimmer te maken.

Hoe maait deze robotmaaier?

De kern van de zaak: maait de Aspire R6V goed? Ja, zeker. De maaier doet zijn werk degelijk en betrouwbaar. Het gras wordt netjes afgesneden en de maaier werkt ook goed door bij dikkere grassen of onkruid – er is voldoende kracht aanwezig om ook wat taaihere stukken mee te nemen.

EPOS Cloud werkt goed en de maaier blijft nauwkeurig binnen de ingestelde grenzen. In de meeste gevallen heb je echt geen referentiestation nodig. Bij eenvoudige tot gemiddeld complexe tuinen met goede wifi-dekking is EPOS Cloud een prima oplossing. Alleen bij heel complexe tuinen, of wanneer de wifi-ontvangst in de tuin niet overal stabiel is, wordt het referentiestation een serieuze overweging. Zorg er dus voor dat je tuin overal minimaal een wifi-signaal heeft voordat je voor dit model kiest.

De maaier is ook opvallend stil – stiller dan de eerder geteste 410XE NERA, wat een prettige verrassing is voor een goedkoper model. Hij draait zijn ronden vrijwel onhoorbaar en veroorzaakt nauwelijks overlast. Ook het schoonmaken is iets eenvoudiger dan bij de duurdere modellen, mede omdat dit model geen EdgeCut-schijf heeft die apart gereinigd moet worden.

Wat betreft EdgeCut: dit is het grootste gemis. EdgeCut is een systeem dat Husqvarna toepast op duurdere modellen, waarbij een extra maaischijf aan de achterzijde van de maaier ervoor zorgt dat ook de randen van het gazon worden meegenomen. De maaier maakt daarvoor een kenmerkende beweging met zijn achterkant richting de grens. Het resultaat is dat je vrijwel nooit meer zelf de randen hoeft bij te werken.

De Aspire R6V heeft dit systeem niet, en dat merk je. De randen van het gazon worden overgeslagen, tenzij de maaier er toevallig dicht genoeg langs rijdt. In sommige tuinsituaties valt dit mee – als de grens overgaat in tegels of een vlonder waar de maaier iets overheen kan rijden, worden de randen nog redelijk meegenomen. Maar bij verhogingen, borders of muren waar de maaier niet een beetje in kan komen, zul je elke paar weken toch zelf de randjes bij moeten werken. Husqvarna heeft overigens wel twee modellen in het assortiment die zowel AI Vision als EdgeCut combineren (de 405VE en 410VE), maar die vallen in een hogere prijsklasse.

 

Smarthome-integratie

De smarthome-integratie van de Aspire R6V sluit volledig aan bij de rest van de Husqvarna-lijn. Via de app koppel je de maaier aan Google Home en Amazon Alexa voor spraakbediening, en via IFTTT zijn er verdere automatiseringsmogelijkheden. Husqvarna werkt ook met een open API, waardoor platforms als Home Assistant, Homey en SmartThings de maaier kunnen integreren.

In de praktijk betekent dit dat je de maaier kunt laten stoppen bij regen (via een weerstation of -dienst), kunt pauzeren via een knop in je smarthome-app, of kunt integreren in welk automatiseringsscenario je ook wilt bedenken. De mogelijkheden zijn ruim en Husqvarna verdient lof voor het open houden van dit ecosysteem.

Veiligheid en onderhoud

Husqvarna heeft ook bij dit model goed nagedacht over veiligheid. De maaischijf zit goed afgeschermd, waardoor vingers en poten van huisdieren nauwelijks bij de messen kunnen komen. Toch blijft het advies om kinderen en huisdieren van het gazon te houden wanneer de maaier actief is.

Qua diefstalbeveiliging is de Aspire R6V goed beschermd. Zodra de maaier wordt opgepakt, gaat het alarm af. Zonder pincode is het apparaat bovendien onbruikbaar, en via de app kun je de locatie van de maaier altijd volgen. Een geofence instellen – waarbij je een melding krijgt als de maaier zijn werkgebied verlaat – is ook mogelijk.

Het onderhoud is eenvoudig en beperkt. De behuizing en onderkant reinig je eenvoudig met een tuinslang; de afneembare afdekking maakt dat extra makkelijk. Omdat de Aspire R6V geen EdgeCut-systeem heeft, zijn er minder onderdelen die schoongemaakt moeten worden. De mesjes gaan gemiddeld twee tot drie maanden mee en zijn eenvoudig te vervangen. Tijdens het maaiseizoen is het verstandig om de maaier om de paar weken even te reinigen en de mesjes te controleren. Aan het einde van het seizoen haal je het laadstation naar binnen en kun je de maaier een grote beurt geven, eventueel via een dealer.

Conclusie

De Husqvarna Automower Aspire R6V is een goede robotmaaier die de bekende Husqvarna-kwaliteit naar een veel lager prijspunt brengt. De bouwkwaliteit is goed, de app is uitgebreid en overzichtelijk, EPOS Cloud werkt nauwkeurig, en de maaier is opvallend stil en gemakkelijk schoon te maken. De installatie is voor de meeste gebruikers eenvoudig zelfstandig te doen.

Er zijn wel compromissen. Het ontbreken van EdgeCut is het grootste bezwaar – de randen van je gazon worden niet meegenomen, en als je die randen wilt bijhouden, zul je dat zelf periodiek moeten doen. Wie de grenzen wél zo strak mogelijk wil instellen om toch zoveel mogelijk van de randen mee te pakken, moet rekenen op extra tijd en geduld bij de fijnafstelling – maar dat is een bewuste keuze die niet voor elke gebruiker speelt. De AI-camera werkt goed voor object-detectie, maar heeft nog ontwikkeling nodig: de gevoeligheid voor schaduwlijnen zorgt soms voor gemiste stukken, en de camera voorkomt niet dat de maaier vastloopt in een border langs de rand.

Als je zelf de randen van je gazon wilt bijhouden, is de Aspire R6V een solide keuze voor een eerlijke prijs. De maaiprestaties zijn goed, de smarthome-integratie is uitstekend en de app biedt alles wat je nodig hebt. Ikzelf zou toch altijd kiezen voor een model mét EdgeCut, want dat neemt echt al het werk uit handen. Maar voor wie die functie minder zwaar weegt, levert de Aspire R6V waar het beloftes doet.

De Husqvarna Automower Aspire R6V is verkrijgbaar voor een adviesprijs van € 1.099,– en is beschikbaar via Husqvarna-dealers en geselecteerde webshops.

Husqvarna Automower Aspire R6V

Pluspunten
  • Scherpe adviesprijs (€ 1.099,–)
  • Goede bouwkwaliteit
  • Installatie zonder dealer mogelijk
  • EPOS Cloud werkt nauwkeurig (< 5 cm)
  • AI-camera werkt goed voor object-detectie
  • Stille werking
  • Uitgebreide app
  • Goede smarthome-integratie
  • Eenvoudig schoon te maken
Minpunten
  • Geen EdgeCut
  • Fijnafstelling grenzen kost extra tijd voor wie randen maximaal wil benutten
  • AI-camera gevoelig voor schaduwlijnen en voorkomt niet vastlopen in borders
  • Geen koplampen
  • Geen display op het apparaat
  • EPOS Cloud vereist stabiele wifi over het hele gazon

Lees meer

Michi Prestige Series X430 Q430 Audio
Nieuws Audio Bronnen en spelers Receivers en versterkers 19 maart 2026

Michi introduceert X430 geïntegreerde versterker en Q430 cd-speler

19 maart 2026
Bosch Spotless Smarthome
Nieuws Smarthome Huishoudelijke apparaten 13 oktober 2025

Update: Bosch introduceert Spotless-robotstofzuigers in twee verschillende modellen

13 oktober 2025
Matter header Smarthome
Nieuws Smarthome Bediening 21 november 2025

Matter 1.5 brengt ondersteuning voor camera’s en deurbellen met zich mee

21 november 2025
rode-wireless-micro-colours-campaign-orange Create
Nieuws Create Accessoires 08 oktober 2025

RØDE onthult nieuwe look voor de Wireless Micro: nu ook in kleur

08 oktober 2025
Marstek review 9 Smarthome
Achtergrond Tips en advies Smarthome Algemeen 30 december 2025

De best gelezen artikelen, reviews en tips van 2025 (smarthome)

30 december 2025
Sensor Cleaning_12_Aurora Camera Sensor Cleaning Kit Create
Achtergrond Digital Movie Create 04 maart 2026

Beeldensor reinigen – Wel of niet en hoe dan?

04 maart 2026
Ring intercom Smarthome
Nieuws Smarthome Veiligheid en beveiliging 19 maart 2026

Ring breidt functies Ring Intercom uit met video-updates en privacyopties

19 maart 2026
IKEA_backgrnd Smarthome
Nieuws Smarthome Sensoren Verlichting 06 november 2025

IKEA lanceert nieuwe smarthome producten met Matter-ondersteuning

06 november 2025