HelloTV versnelt groei met 4 nieuwe winkels in 2026

De tv-specialist groeide de afgelopen jaren naar 14 winkels, met recente openingen in Tilburg en Cruquius (Haarlemmermeer). In 2026 wordt de versnelling ingezet met vier nieuwe vestigingen in Alkmaar, Leeuwarden, Bergen op Zoom en Apeldoorn. De verwachte openingsmomenten zijn: Alkmaar eind april, Leeuwarden in mei, Bergen op Zoom in augustus en Apeldoorn in november. Daarmee werkt HelloTV doelgericht toe naar een landelijk netwerk van 25 winkels in 2028. De unieke winkels van omnichannel speler HelloTV vormen een belangrijke motor achter het succes van de retailer. In ruime winkels van minimaal 1000 m² met levensechte woonkamer-opstellingen krijgen klanten persoonlijk advies van tv-specialisten. Hier ervaren zij hoe haarscherp beeld, groot schermformaat en krachtig geluid samenkomen in de ultieme tv-beleving.

“Wij zien dat klanten steeds bewuster kiezen voor kwaliteit en beleving,” zegt Bjorn Willems, Sales Director bij HelloTV. “Met onze focus op onder andere OLED, grote schermformaten en premium audio helpen we klanten om de juiste keuze te maken. Onze winkels spelen daarin een cruciale rol.”

HelloTV heeft de ambitie om door te groeien zodat een winkel vol tv-beleving voor iedere Nederlander dichtbij is.

Over HelloTV

HelloTV is de enige tv-specialist in Nederland en staat garant voor de beste tv-beleving. Vanuit de overtuiging dat er voor iedere Nederlander maar één tv de beste is, zet de retailer in op persoonlijk contact en advies. HelloTV is officieel dealer van Samsung, LG, Philips, TCL en Sony. Ook audioapparatuur van onder andere Sonos die de tv-beleving nog intenser maken, is te vinden bij HelloTV.

De producten worden zowel online aangeboden als in de (nu nog) 14 winkels in Nederland. HelloTV beschikt altijd als eerste over de nieuwste innovaties op het gebied van tv en audio. De 150 specialisten denken, dromen en zijn tv. Dit maakt de retailer echt anders dan de rest. Niet voor niets wordt de dienstverlening door klanten beoordeeld met een 9.5. HelloTV is onderdeel van New Retail Company. Meer informatie: www.hellotv.nl

Winkelgegevens nieuwe vestigingen

Alkmaar

Huiswaarderplein 11A

1823 CP Alkmaar

Leeuwarden

De Centrale 26

8924 CZ Leeuwarden

Bergen op Zoom

Van Konijnenburgweg 23

4611 HK Bergen op Zoom

Apeldoorn

De Voorwaarts 738

7321 BT Apeldoorn