Review: Mission 778-serie – Kleine hifi waar veel in zit

Moet hifi altijd groot en zwaar zijn? Toch niet, zegt Mission, die met de 778 serie een reeks betaalbare apparaten presenteert die een interieurvriendelijke voetafdruk huwen aan veel functionaliteit. We bekijken het hele systeem, incluis de recent voorgestelde 778S-streamer die samen met Silent Angel ontwikkeld werd.
Zeg ‘Mission’ en veel hifi-liefhebbers denken spontaan aan luidsprekers. En inderdaad, daar staat het Britse merk al sinds de jaren zeventig echt om bekend. Recent is de naam op vlak van weergevers ook helemaal terug, dankzij een reeks speakers met een fraaie vintage-uiterlijk maar wel een actueel akoestisch design. Het topmodel bijvoorbeeld, de 770, kon op veel lof rekenen, met dank aan de inbreng van Peter Comeau, hoofd van akoestiek bij moederbedrijf IAG. Wat dan weer minder bekend is, is dat Mission in de jaren tachtig kort apparatuur produceerde. Compacte toestellen vaak, die gemaakt werden door een spin-off-afdeling die later zijn eigen weg op ging onder de naam Cyrus. In 2022 besloot Mission echter om terug te keren naar het segment met de 778X, een krachtige geïntegreerde versterker op schoendoosformaat. De naam verwijst naar de oorspronkelijke 778 uit 1983, de enige versterker die uitsluitend de naam ‘Mission’ droeg – alles wat daarna volgde droeg een Mission-Cyrus-logo.
Het is die vernieuwde 778X-versterker die we in deze review bekijken in combinatie met de gloednieuwe 778S-streamer en de 778CDT-cd-speler. Een kleine toren Mission-toestellen dus, wat je heel letterlijk mag nemen. Alle 778-apparaten pronken met hetzelfde design: niet zo hoog, niet zo breed, en wel diep. Een grote voetafdruk bezitten ze dus niet. En grote ogen zal je ook niet trekken als je de prijskaartjes ziet, tenzij in de positieve zin. De 778X-versterker kost 649 euro, de 778CDT 549 euro. Voor de streamer uit de 778-reeks betaal je wel meer, 949 euro, maar het bevat wel een betere DAC en is voorzien van veel streamingopties.
Mission 778X
Geïntegreerde versterker met DAC
Vermogen
2 x 45 Watt (bij 8 ohm) klasse AB
Streaming
Bluetooth
Ingangen
2 x cinch, phono (MM), 2 x optisch, coaxiaal, USB klasse B
Er is veel nostalgie naar hifi-spullen van decennia geleden, maar je mag niet alles met een te roze bril bekijken. Vroeger was niet alles mooi afgewerkt in hout en met verlichte VU-meters. Veel apparaten zagen er heel functioneel uit, met een afwerkingsniveau dat je tegenwoordig niet hoog zou inschatten. Dat was eigenlijk ook deels zo voor die oorspronkelijke 778. De lat ligt op dat vlak tegenwoordig veel hoger. De 778-toestellen springen er vlot overheen, met een betrouwbare bouwkwaliteit en grote knoppen die geruststellend ‘klikken’ als je ze draait. Echt enorm duur zijn deze onderdelen niet, al kunnen ze voor sommigen al een zekere investering vertegenwoordigen. Fijn om te zien dat je op dit vlak iets degelijk krijgt voor het geld.
Op designvlak tonen zeker de 778X en 778S een gesofisticeerdere lay-out, al blijven de matzwarte 778’s helemaal trouw aan de esthetiek van de jaren tachtig. Het is iets helemaal anders dan het hout en aluminium van pakweg Leak, nog zo’n Britse revival-merk. Wel allemaal netjes en doordacht getekend. De twee grote draaiknoppen per toestel waarmee je nagenoeg alles doet bijvoorbeeld, zijn op de 778X en 778S op precies dezelfde locaties geplaatst. Idem met andere bedieningselementen. Als je een torentje Mission bouwt, krijg je hierdoor een geheel dat visueel helemaal klopt. De 778-toestellen zijn er trouwens in het zwart of het zilver. We ontvingen de eerste uitvoering, maar op foto’s ziet de zilveren versie er wel echt heel fraai uit. Jaja, geluidskwaliteit is het belangrijkste natuurlijk, maar het mag er tegelijkertijd ook knap uitzien, toch?
Cd-speler zonder DAC
De 778 CDT is een beetje een buitenbeentje in het gezelschap. Waar de 778X-versterker en 778S-streamer voorzien zijn van een ingebouwde DAC, is dit een cd-transport die je digitaal moet verbinden met de versterker. Het is een slimme zet van Mission, want hierdoor werd het prijskaartje gedrukt. En een DAC zit toch al in de versterker, dus waarom een overbodig component voorzien?
Waarschijnlijk is deze telg van het Mission-trio diegene die de minste mensen gaan kopen. Langs de andere kant is er wel een cd-revival aan de gang. Er zijn steeds meer lui die ontdekken dat (tweedehandse) muziek-cd’s veel te bieden hebben en weinig geld kosten, terwijl er daarnaast een stijgende interesse lijkt te zijn in fysieke media die je bezit in plaats digitale data dat je huurt. Enfin, het is positief dat de fabrikant je de optie geeft om een cd-speler toe te voegen.
Kleine remote voor alles
In gebruik is de 778CDT even eenvoudig te bedienen als elke speler. Een pluspunt als je de 778S koopt, is dat er bij de streamer een afstandsbediening zit waarmee je de drie Mission-apparaten kunt bedienen. Ook het CDT-model, wat opnieuw aangeeft dat de ontwerpers in hun achterhoofd dachten aan mensen die zouden kiezen voor een Mission-toren. De remote zelf is een kleiner ding, met relatief veel knoppen. Via X/CD/S-toetsen bovenaan kies je welk apparaat je juist wil aansturen, wat soms wel goochelen is als je bijvoorbeeld een track op de cd-speler wil verspringen en daarna het volume regelen. Qua aantal knoppen is druk, maar de belangrijkste zaken zijn via grote toetsen te bedienen. Er zit trouwens bij de 778X een eigen afstandsbediening, maar dat is echt een mini-ding.
Mission heeft gedacht aan een probleem bij kleine hifi-toestellen: de leesbaarheid. De schermen op de 778S en 778CDT zijn niet erg groot, maar wel contrastrijk; voor de meta-informatie ga je bij de 778S toch vooral op de app rekenen, lijkt me. Wel slim gevonden zijn de witte ledjes die de volume- en ingangregelaars omcirkelen. Zo zie je in een oogopslag welk niveau of bron je kiest.
Met dank aan Silent Angel
Om een streamer te gebruiken, wil je dingen kunnen selecteren en tekst invoeren. Je zoekt naar albums van een bepaalde artiest bijvoorbeeld. Een route die sommige streamerbouwers daarom kiezen is een groot aanraakscherm voorzien, maar Mission bewandelt een andere route. De 778S heeft nu eenmaal een kleiner voorpaneel, waar enkel plaats is voor een bescheiden monochrome display. Als je muziek wil streamen, moet je dat via een app doen. En daar valt wel wat over te vertellen…
De app die bij de 778S hoort is specifiek voor de Mission-streamer ontwikkeld, met hulp van Silent Angel. Het lijkt dan ook sterk op hun VitOS Orbiter, de app die je gebruikt om de streamers van Silent Angel te bedienen. Dat is helemaal niet erg, andere fabrikanten lenen op dezelfde manier wel eens technologie en software. Een voordeel is dat die app-code hierdoor een veel grotere gebruikersgroep kent, waardoor er ook meer feedback is van gebruikers en er sneller problemen worden gesignaleerd.
Uiteindelijk is de 778S-app vooral een geavanceerde afstandsbediening, met een beperkt aantal ingebouwde streamingopties. Mission zet vooral in op streamingfuncties die werken vanuit hun eigen app of omgeving. Voor Qobuz, Tidal en Spotify gebruik je bijvoorbeeld gewoon hun eigen apps. De 778S verschijnt daarin als een audiotoestel dat je kunt selecteren, zodat de gekozen muziek afspeelt. Airplay is er eveneens, waardoor je via een iPhone of iPad ook pakweg Apple Music kunt gebruiken. UPnP ontbreek niet, wat ik ook wel nuttig vindt. Zo kun je ook muziek afspelen via apps als BubbleUPnP of Audirvāna gebruiken. Ten slotte is de 778S ook uit de doos Roon Ready, een eigenschap die je minder vaak bij streamers in dit prijssegment ziet.
Het is duidelijk dat de 778S veel meer kan betekenen qua streaming, maar als je enkel occasioneel streamt heeft de 778X ook wat te bieden. Streamen over het netwerk kan niet, maar de versterker heeft wel Bluetooth aan boord.
Een feest van in- en uitgangen
In deze review gaan we aan de slag met een 778-toren. De verschillende apparaten zijn natuurlijk eveneens alleenstaand te gebruiken. Ik kan me bijvoorbeeld goed inbeelden dat iemand bijvoorbeeld de 778S-streamer combineert met een oude versterker. Omdat er een hoofdtelefoonuitgang is en het toestel niet veel plek inneemt, zou het ook nog een desktop-oplossing kunnen zijn om naar koptelefoon te luisteren, nog een scenario. Op vlak van connectiviteit biedt de Mission-streamer voldoende opties waardoor je hem makkelijk kunt aansluiten. De aanwezigheid van gebalanceerde outputs, naast de klassieke cinch-uitgangen, is een ongewone troef op dit prijspunt. Misschien koestert Mission nog plannen voor de toekomst, want gek genoeg kun je de streamer niet via XLR met de 778X-versterker verbinden. Dat kan enkel via RCA-kabels. Aangezien de 778S een optionele volumeregeling bezit, zou je hem misschien via XLR-kabels met een eindtrap kunnen verbinden.
Je kunt de streamer ook puur als digitaal transport gebruiken, met een optische en coaxiale uitgang om de 778S met een DAC of geïntegreerde versterker te verbinden. Dat kan ook via USB. Externe toestellen aansluiten (zoals de 778CDT) is wat moeilijker, al is er wel een USB-C om een computer te connecteren. Een derde USB-poort kun je dan weer gebruiken voor opslag met eigen bestanden.
De 778X-versterker is even rijkelijk voorzien van in- en uitgangen. Toch wel verrassend hoeveel Mission op de achterzijde geperst heeft, gegeven dat de oppervlakte beperkt is. En toch vind je hier twee analoge cinch-paren plus een phono-ingang (voor MM-elementen), vier digitale ingangen (twee optisch, coaxiaal en USB klasse B), een pre-out, en – zie je niet vaak – twee digitale uitgangen.
Een keuze van DAC’s
De 778X is een geïntegreerde versterker mét DAC. Eentje op basis van de beproefde ES9018K2M-chip van ESS. Niets mee mis, maar in de 778S zit een DAC-oplossing die toch op een hoger niveau zit: de ESS ES9038Q2M. Naast de kosten die te maken hebben met software en streaming, is het wellicht ook die duurdere DAC-chip (plus bijhorende implementatie) die de 778S prijziger maakt dan de andere 778-componenten. Of je nu in een typische woonkamer echt de verschillen zou horen tussen die twee DAC’s, is een andere vraag. Combineer je de 778X en 778S, dan lijkt het wel logischer dat je die laatste analoog aansluit op de versterker zodat je de betere DAC laat spreken.
De versterker zelf is verrassend puristisch opgebouwd, met een analoge volumecontrole en een klasse AB-topologie. Een ringkerntransformator wordt ondersteund door twee grote condensators, waardoor het kleine toestel toch goed in staat moet zijn om dynamische pieken te verwerken. Volgens de fabrikant kun je rekenen op 45 watt per kanaal (bij 8 ohm speakers), wat zeker niet slecht is voor een versterker van 649 euro.
Neutraal, met kracht
Inmiddels zijn er wel meer kleine versterkers die veel vermogen bieden. Hierdoor is het verrassingseffect bij de 778-toren iets minder. Vaak gebruiken die kleine streamingversterkers wel goedkope klasse D-chipoplossingen die ook tekortkomingen hebben. Dat is hier niet het geval. De 778X kwam tijdens het testen nooit in ademnood, ook niet bij grootse John Williams-werken waarin pauken en hoorns voor felle dynamische pieken zorgen. Dat was ook zo bij het tv-kijken, nadat ik de Mission-versterker via een optische kabel op de televisie aansloot. Een HDMI-ARC was handiger geweest, maar op deze manier lukte het eveneens probleemloos.
Als grote Roon-fans hebben we die software gebruikt bij het luisteren naar de 778-set. Dat werkte heel stabiel, enkel bij de eerste keer dat je een stream start heeft de streamer een paar seconden nodig om naar een Roon-modus te schakelen. Maar als je daarna iets in Roon doet, gebeurt alles zoals het hoort onmiddellijk. In deze modus kwam onder andere de lekker gemoedelijke popmuziek op The Very Best Of 1989-2023 van Texas een tikje laidback en vol uit de aangesloten DALI Rubicon 2-speakers. Heel aangenaam luisteren was dat, om hits als Black Eyed Boy en Summer Son op deze manier te horen langskomen. De 778S-778X doen het trouwens ook niet slecht met opnames die wel wat compressie kennen, zoals op het Purple-album van metalband Baroness die we via de app afspeelde vanaf een NAS. Geweldige nummers, maar dikwijls klinken ze helemaal verstopt. De evenwichtige aanpak van Mission geeft ze echter toch nog een kans, wat ook een aangename eigenschap is als je van genres houdt die niet altijd in de allerbeste kwaliteit worden opgenomen en gemasterd. Met The Bravest Man in the Universe kan de Mission-set echt tonen wat het kan. Bobby Womack blijft zonder twijfel een van de beste soulstemmen, en de Mission-set lichtte dat ook goed uit. Zijn lichtjes krakende stem klonk gewoon heel authentiek, en werd bij de titeltrack mooi geplaatst op een ruime soundstage. Het volgende nummer, Please Forgive My Heart, is heel wat droger afgewerkt: Womack, een synthesizer en een droge beat. De 778-set zorgt voor een donkere achtergrond, zodat de vocals met al hun textuur aan bod komen, terwijl de hoge percussiegeluidjes ver links en rechts verschijnen. Het is bijna omhullend! Het karakter van de speakers speelt in deze ook een grote rol natuurlijk, maar het is wel duidelijk dat de Mission-set het nodige aanlevert zodat die DALI’s kunnen presteren.
Schijfjes niet links laten liggen
Er zijn wel meer releases die de muziek van filmcomponist Hans Zimmer in de kijker zetten, zoals de Live in Prague-schijf die vaak wordt gebruikt bij surroundtests. De Sony Classical-cd van The World of Hans Zimmer mag er echter ook zijn, er komen een aantal werken op voor die elders minder vaak te horen zijn. Zoals het thema van Mission Impossible II, dat gek genoeg zowel een Oosterse als een Spaanse sfeer uitademt – helemaal anders dan de MI-muziek van de latere delen. Afgespeeld via de 778CDT zorgde het Mission-systeem voor een wel heel mooi plaatje. Het snelle getokkel op de Spaanse gitaar bijvoorbeeld, werd heel meeslepend gebracht, met voldoende delicate toetsen zodat je echt kunt geloven dat je een live-opvoering beluistert. Opwindend luisteren is het, want het nummer houdt doorheen een hoog tempo aan – en die snelheid bracht de 778X foutloos over via de DALI-speakers. En ook: als het orkest even gas gaf, stortte de weergave niet in elkaar. Dat wijst op voldoende krachtreserves om ook lastige muziek (of tv-geluid) te verwerken.
Hans Zimmer gebruikt graag lagen van instrumenten en (koor)zang om zijn muziek epische emotie mee te geven, alsof je getuige bent van een kantelpunt in de geschiedenis. Een mooi voorbeeld is Pearl Harbor, dat muzikaal stukken interessanter is dan de eigenlijke film. Het Mission-setje handelde die grootsheid qua beeldvorming uitstekend af. Het gezang van Lisa Gerrad werd heel ruimtelijk neergezet, net als het applaus achteraf in het Wiener Konzerthaus, en dat is hoe het hoort te zijn. De indruk was al gauw dat de DAC in de 778X z’n best deed om zo veel mogelijk muzikale informatie uit die cd te halen. Dat bleek ook bij het luisteren van Duende van Avishai Cohen die zich laat begeleiden door pianist Nitai Hershkovits. Hun versie van Thelonious Monk’s Criss Cross kwam fris en authentiek uit de speakers rollen. Zonder kleuring, het Mission-setje gaat voor een transparantere aanpak die me lieten genieten van alle nuances van het meesterlijke basspel van Cohen.
Conclusie
Met de 778-lijn presenteert Mission nostalgie maar ook talent. De kleinere toestellen nemen minder plaats in dan een hifi-systeem op volledige grootte, maar qua mogelijkheden ontbreekt er niets. De 778X-versterker is een ster in het gezelschap, voorzien van heel veel connectiviteit, een prima ingebouwde DAC en meer vermogen dan je zou verwachten. De klasse AB-versterking levert een evenwichtigere klank, ook bij moeilijkere speakers. De 778CDT erbij nemen is een no-brainer als je graag cd’s beluistert, de 778S is een grotere upgrade die veel goede streamingopties en een merkbaar betere DAC toevoegt aan wat een geweldig systeem kan zijn voor de prijs. Of hoe ook kleine bouwstenen iets groots kunnen opbouwen.
8.5
Beoordeling Mission 778-serie
Pluspunten
Kleine toestellen, kunnen veel
DAC op 778S en 778X
Neutralere versterker
Ruim aanbod ingangen
Prijs/kwaliteit
Minpunten
Remote is wat uitzoeken bij wisselen tussen toestellen
App is nodig om echt meta-informatie te zien
HDMI-ARC was mooi geweest
