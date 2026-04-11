Review: Mission 778-serie – Kleine hifi waar veel in zit

Om een streamer te gebruiken, wil je dingen kunnen selecteren en tekst invoeren. Je zoekt naar albums van een bepaalde artiest bijvoorbeeld. Een route die sommige streamerbouwers daarom kiezen is een groot aanraakscherm voorzien, maar Mission bewandelt een andere route. De 778S heeft nu eenmaal een kleiner voorpaneel, waar enkel plaats is voor een bescheiden monochrome display. Als je muziek wil streamen, moet je dat via een app doen. En daar valt wel wat over te vertellen…

De app die bij de 778S hoort is specifiek voor de Mission-streamer ontwikkeld, met hulp van Silent Angel. Het lijkt dan ook sterk op hun VitOS Orbiter, de app die je gebruikt om de streamers van Silent Angel te bedienen. Dat is helemaal niet erg, andere fabrikanten lenen op dezelfde manier wel eens technologie en software. Een voordeel is dat die app-code hierdoor een veel grotere gebruikersgroep kent, waardoor er ook meer feedback is van gebruikers en er sneller problemen worden gesignaleerd.

Uiteindelijk is de 778S-app vooral een geavanceerde afstandsbediening, met een beperkt aantal ingebouwde streamingopties. Mission zet vooral in op streamingfuncties die werken vanuit hun eigen app of omgeving. Voor Qobuz, Tidal en Spotify gebruik je bijvoorbeeld gewoon hun eigen apps. De 778S verschijnt daarin als een audiotoestel dat je kunt selecteren, zodat de gekozen muziek afspeelt. Airplay is er eveneens, waardoor je via een iPhone of iPad ook pakweg Apple Music kunt gebruiken. UPnP ontbreek niet, wat ik ook wel nuttig vindt. Zo kun je ook muziek afspelen via apps als BubbleUPnP of Audirvāna gebruiken. Ten slotte is de 778S ook uit de doos Roon Ready, een eigenschap die je minder vaak bij streamers in dit prijssegment ziet.

Het is duidelijk dat de 778S veel meer kan betekenen qua streaming, maar als je enkel occasioneel streamt heeft de 778X ook wat te bieden. Streamen over het netwerk kan niet, maar de versterker heeft wel Bluetooth aan boord.