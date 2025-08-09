Review: Samsung QE65S95F (S95F-serie)

Er zit duidelijk nog flink wat groeipotentieel in de QD-OLED-technologie van Samsung. Ook dit jaar pakt hun top OLED-model, de 65 inch QE65S95F, uit met een vernieuwd paneel dat een flinke sprong van 30% extra helderheid belooft. Gezien het succes van het matte scherm op zijn voorganger is die keuze behouden, Samsung heeft die schermafwerking zelfs nog verbetert. Met ook nog flink wat gamingfuncties en een licht aangepast Tizen smart tv-systeem heeft deze OLED-tv heel wat te bieden.
Design: Een topmodel ten voeten uit. Het superslanke Infinity One Design is 11mm dun, en dat over het volledige oppervlak van het toestel. Deze zal er dus onwaarschijnlijk knap uitzien aan de muur. Maar ook op je tv-meubel is het een indrukwekkende verschijning. Opgelet wanneer je het toestel plaatst, de erg zware (10kg) voet gecombineerd met dat grote slanke scherm is behoorlijk moeilijk te hanteren. Eens opgesteld staat hij wel erg stevig.
Aansluitingen: 4x HDMI (4x v2.1 40Gbps, ARC/eARC, ALLM, 4K165 HFR, VRR), 3x USB, 1x optisch digitaal uit, 2x antenne, 1x Ethernet, WiFi 5, Bluetooth, Airplay2. Al deze aansluitingen zitten op de One Connect Box. Sluit je bronapparaten aan op de Box en verbindt hem met de tv met één 2,5m lange kabel die zowel stroom, data als beeld en geluid levert. Dat is bijzonder handig voor wandmontage, maar ook op het tv-meubel kan je zo voor een mooi opgeruimde opstelling zonder allerlei zichtbare kabels zorgen. De slanke module kan ook achteraan op de voet geplaatst worden als je meer conventionele opstelling wilt. In de rug van de tv zelf vind je een USB-C-poort die je kan gebruiken voor een webcam.
Gaming: De S95F biedt vier HDMI 2.1-poorten, en een input-lag van 10,3ms in 4K60 en 5,4ms in 2K120, gemeten in de Game-beeldmode. Dat zijn erg scherpe resultaten. Voor VRR ondersteunt hij zowel AMD FreeSync als NVIDIA G-Sync. De Game Bar geeft je heel wat opties om je spelervaring aan te passen. Je kan inzoomen op de minimap, gamen in uitrabreedbeeld (21:9 of 32:9), en beeldinstellingen aanpassen op basis van het gamegenre. Die laatste functie kan je zelfs overlaten aan AI die automatisch detecteert welk game je speelt en automatisch de optimale instellingen kiest.
Smart tv: Goed nieuws, ook Samsung belooft nu zeven jaar lang updates naar de nieuwste versie van Tizen smart tv. Een algemeen overzicht van de functies vind je in ons artikel over Tizen 8. Wat is er aangepast in de nieuwe versie? Samsung heeft de One UI stijl overgenomen bij de “Verbonden Apparaten” en “Instellingen”. Beide verschijnen in een klein paneel met zes items per scherm. Bij de instellingen krijg je eerst een snelmenu met de belangrijkste instellingen met daarboven de meest recent gebruikte instellingen. Dat zijn handige aanpassingen. Bij de Ambient Mode is een Daily Board toegevoegd waarop je widgets met informatie, zoals weer, een muziekspeler of nota’s kunt plaatsen. Het bord activeert als de bewegingssensor iemand in de kamer detecteert. Samsung biedt Airplay2 maar geen Google Cast, dat is iets dat we graag toegevoegd zouden zien.
Afstandsbediening: De kleine, slanke afstandsbediening die Samsung al enkele jaren gebruikt is niet veranderd. En met reden want we vinden deze remote erg handig. Hij beperkt het aantal toetsen tot een minimum, maar samen met de interface leveren ze toegang tot de belangrijkste functies zonder lange omwegen. Nog een voordeel, de remote gebruikt een oplaadbare batterij en een USB-C-poort. In de rug zit een fotovoltaïsch paneeltje, dus als je de remote omgekeerd neerlegt, blijft hij altijd opgeladen.
Samsung QE65S95F - Beeldverwerking
Dit model gebruikt een nieuwe NQ4 Gen3-processor die dit jaar uitgerust is met 128 neurale netwerken. Voor alle basisbeeldverwerking mag je uitstekende resultaten verwachten. De upscaling creëert scherpe beelden, en de ruisonderdrukking lieten we gewoon in de ‘auto’ stand zijn werk doen. Zowel willekeurige ruis als blokvorming door overmatige videocompressie elimineert hij prima. Zelfs kleurstroken in zachte gradiënten werkt hij weg zonder veel detail te maskeren. De bewegingsscherpte is zeer goed, dat dankt de tv gedeeltelijk aan zijn QD-OLED-paneel met snelle pixelresponstijd, maar ook aan goede motion interpolation die relatief weinig beeldfouten introduceert als de scène erg complex is. DVD-content blijft onvermijdelijk wat te zacht, we hebben nog geen processor gezien die dergelijk lage kwaliteit beelden echt kan opwaarderen.
Al die neurale netwerken zet Samsung ook in voor nieuwe functies. Zo is er Color Booster Pro, die het ruime kleurbereik probeert te benutten. Dat is ok in sommige content, maar huidstinten worden al snel te rood, en dat lijkt gewoon fout. Samsung biedt ook een AI Mode aan voor de beeldverwerking, maar die ging naar ons gevoel veel te hard te werk waardoor het beeld een overmatige bewerkte indruk geeft. Kortom, alles aan AI overlaten is geen goed idee. Je kan die AI-mode personaliseren op basis van voorbeelden die Samsung je toont, maar die voorbeelden waren te klein en zelfs wat onscherp zodat het onmogelijk is om je keuze op een correcte manier te maken. Laat al die zaken daarom gewoon uitstaan.
Samsung QE65S95F - Beeldkwaliteit
Een nieuw jaar, een nieuw QD-OLED-paneel. Samsung claimt een nieuw electroluminescent materiaal en een nieuwe opbouw met vijf lagen die samen zorgen voor een hogere lichtefficiëntie.Het scherm van ons testsample heeft een nagenoeg perfecte uniformiteit. Enkel in donkere testbeelden zien we wat vage verticale strepen, maar die zijn nooit zichtbaar in gewone content. De kijkhoek is voorbeeldig, zelfs vanop ver opzij blijven contrast en kleuren bewaard.
De matte paneelafwerking is gebleven en is volgens Samsung nog verbeterd. We zien inderdaad iets betere prestaties. Kleine reflecties verdwijnen nagenoeg volledig, grote reflecties worden sterk gedimd en vervaagd. In ruil voor die eigenschap geef je wel wat contrast op, maar dat is vooral als er veel omgevingslicht is. In zelfs matige verduistering zijn er geen echte nadelen, terwijl je bij veel omgevingslicht geen last meer hebt van scherp afgelijnde reflecties. Het blijft een controversiële beslissing van Samsung, persoonlijk vinden we de voordelen voldoende om op te wegen tegen het contrastverlies.
De Filmmaker Mode bleek uitstekend gekalibreerd met een prima grijsschaal en erg accurate kleurweergave. Als enige opmerking zien we dat het allerdonkerste schaduwdetail lichtjes verborgen blijft, maar er is ruim voldoende schaduwnuance over om donkere beelden mooi te tonen. Met dergelijke bijna referentiekwaliteit is SDR dan ook absoluut geen uitdaging meer voor deze Samsung.
Wat levert dat nieuwe paneel op voor HDR? In HDR10 Filmmaker mode meten we een piekhelderheid van 2062 nits op het 10% venster en 391 nits op het volledig wit scherm. Daarmee bereikt hij geen 30% maar eerder 10-20% verbetering afhankelijk van testvenster. Maar dat betekent niet dat we ontevreden zijn. Want met 391 nits op het volledig wit scherm hoeft hij (net als de LG G5) veel minder gebruik te maken van de ABL (Average Brightness Limiter). Die dimt het beeld wanneer de gemiddelde helderheid erg hoog is, en hoeft nu dus nauwelijks nog in te grijpen (in SDR). De LG G5 kan op het 10% venster een iets hogere helderheid voorleggen, maar dat is in de praktijk nauwelijks belangrijk omdat die piekhelderheid zelden gebruikt wordt, en ons oog voor dat beperkte verschil niet erg gevoelig is.
Op vlak van kleurbereik scoort de S95F uitstekend, hij levert net geen 100% P3-dekking. De primaire kleuren zijn heel wat helderder dan op de LG G5 (die moet voor die hoge helderheden een witte subpixel inzetten), zodat intense HDR-beelden ook bij hoge helderheid veel kleur bewaren. Rijke kleuren nemen we bovendien helderder waar, waardoor de S95F nauwelijks achterstand heeft op de G5.
We kiezen ook in HDR voor de Filmmaker Mode en die blijkt ook hier bijzonder goed gekalibreerd. De helderste wittinten hebben een lichte cyaantint, maar dat stoort niet. In tegenstelling tot in SDR zijn hier de donkerste (en midden) tinten wat te helder weergegeven. Je kan dat weg kalibreren, maar in een doorsnee woonkamer met wat omgevingslicht helpt dat de zichtbaarheid van schaduwnuances. Dankzij een knappe kleurweergave en prima tonemapping geniet je van uitstekende HDR-beelden. Samsung biedt naast HDR10+ ook ‘Dynamische toontoewijzing’ voor gewone HDR10-beelden. Die moet het beeld in real-time analyseren om zo een betere weergave te bereiken die aanleunt bij HDR10+. Maar het resultaat is vaak te helder en kan zelfs witnuance of kleurintensiteit kosten. Vermits de statische tonemapping prima is lieten we het gewoon uitstaan. Dolby Vision ontbreekt nog steeds, we zouden het de kers op de taart vinden als Samsung dit toch ondersteunt, maar met dergelijk goede prestaties voor HDR10 is het moeilijk om het nog als zwaar minpunt te benoemen.
Review-apparatuur
Voor de lag-meting gebruiken we een PiLagTesterPro en Leo Bodnar Display lag meter. Voor alle andere metingen vertrouwen we op een Jeti Spectraval 1501 Hi-Res spectroradiometer, een Portrait Displays C6 HDR2000 colorimeter, een VideoForge Pro patroongenerator, en de Portrait Displays Calman for Business software. Om eventuele HDR-problemen te analyseren gebruiken we een HDFury VRROOM. Ons projectiescherm is een Projecta Tensioned Elpro Concept met HD Progressive 1.1 doek. Hier vind je meer info over onze meetapparatuur.
Samsung QE65S95F – Geluidskwaliteit
Als we op een vlak wat teleurgesteld zijn in de S95F, dan is het dit wel. De audioprestaties zijn niet beter dan bijzonder middelmatig. Acht drivers in de rug en extra drivers aan de zijdes zijn niet in staat om echt indrukwekkende geluidskwaliteit te produceren zoals die zou passen bij het knappe beeld.
We vermoeden dat zijn hyperslanke profiel daar voor iets tussen zit. We halen genoeg volume en duidelijke dialogen uit de 4.2.2 70W configuratie, maar de bas is te zwak en de surroundervaring is te beperkt. Ja, hij ondersteunt Dolby Atmos, maar dat zal je nooit echt horen. Kortom, voor goede muziekweergave en echt bioscoopgeluid kijk je best uit naar een soundbar.
Samsung QE65S95F – Conclusie
De Samsung QE65S95F ziet er niet alleen uit als een topmodel, hij presteert ook zo. Er blijven een paar punten open voor verbetering. Zo mag je van het hyperslanke design niet meer dan middelmatige audioprestaties verlangen. En om het smart tv-plaatje echt volledig te maken zouden we graag Google Cast zien. Dolby Vision-ondersteuning blijft helaas ook op de verlanglijst staan, maar als we naar de beeldkwaliteit kijken, dan lijkt dat absoluut geen zwaar minpunt meer. De S95F levert immers topprestaties voor beeldkwaliteit, zowel in SDR als HDR, met uitmuntend contrast, uitstekende kalibratie en vooral een indrukwekkende piekhelderheid. De piekhelderheid op volledig wit scherm, een traditioneel zwakker punt bij OLED-tv’s, is sterk verbeterd. Het mat scherm is een troef als je kampt met reflecties in beeld, ook al kost het wat contrast. Met de One Connect Box is wandmontage of een netjes opgeruimde opstelling moeiteloos te realiseren. Gamers kijken naar de vier HDMI 2.1-poorten, 165Hz refreshrate en talrijke gaming features. Het One UI Tizen smart tv-platform levert rijke functionaliteit, een zeer ruim streamingaanbod en goed gebruiksgemak. Goedkoop is de S95F niet, maar hij is wat ons betreft zijn prijs waard.
9.5
Beoordeling Samsung QE65S95F
Pluspunten
Fantastische piekhelderheid
Mat scherm met verbeterde anti-reflectie eigenschappen
Knap slank design
One Connect Box, met vier HDMI 2.1-aansluitingen
Ruime gaming features en 165Hz refresh rate
Uitstekende bewegingsscherpte
Zeer goede kalibratie van de Filmmaker Mode
Uitmuntend contrast en goed zwartdetail
Zeer goede beeldverwerking
Nagenoeg perfecte kijkhoek
Gebruiksvriendelijk One UI Tizen smart tv
Minpunten
Geluidskwaliteit scoort maar matig
Geen Google Cast
Geen ondersteuning voor Dolby Vision of DTS
Prijs
Beoordeling Samsung QE65S95F
