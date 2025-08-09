Review: Samsung QE65S95F (S95F-serie)

Samsung QE65S95F - Beeldverwerking

Dit model gebruikt een nieuwe NQ4 Gen3-processor die dit jaar uitgerust is met 128 neurale netwerken. Voor alle basisbeeldverwerking mag je uitstekende resultaten verwachten. De upscaling creëert scherpe beelden, en de ruisonderdrukking lieten we gewoon in de ‘auto’ stand zijn werk doen. Zowel willekeurige ruis als blokvorming door overmatige videocompressie elimineert hij prima. Zelfs kleurstroken in zachte gradiënten werkt hij weg zonder veel detail te maskeren. De bewegingsscherpte is zeer goed, dat dankt de tv gedeeltelijk aan zijn QD-OLED-paneel met snelle pixelresponstijd, maar ook aan goede motion interpolation die relatief weinig beeldfouten introduceert als de scène erg complex is. DVD-content blijft onvermijdelijk wat te zacht, we hebben nog geen processor gezien die dergelijk lage kwaliteit beelden echt kan opwaarderen.

Al die neurale netwerken zet Samsung ook in voor nieuwe functies. Zo is er Color Booster Pro, die het ruime kleurbereik probeert te benutten. Dat is ok in sommige content, maar huidstinten worden al snel te rood, en dat lijkt gewoon fout. Samsung biedt ook een AI Mode aan voor de beeldverwerking, maar die ging naar ons gevoel veel te hard te werk waardoor het beeld een overmatige bewerkte indruk geeft. Kortom, alles aan AI overlaten is geen goed idee. Je kan die AI-mode personaliseren op basis van voorbeelden die Samsung je toont, maar die voorbeelden waren te klein en zelfs wat onscherp zodat het onmogelijk is om je keuze op een correcte manier te maken. Laat al die zaken daarom gewoon uitstaan.