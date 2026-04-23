Nieuws Smarthome Huishoudelijke apparaten

Dreame lanceert draadloze twee-in-één stofzuiger Z30 Pro Aqua

23 april 2026 2 Minuten 0 Reacties
Dreame Z30 Pro Aqua

Dreame lanceert een nieuwe twee-in-één stofzuiger die droog stofzuigen en nat reinigen combineert met de Dreame Z30 Pro Aqua.

Z30 Pro Aqua Dreame

De nieuwe Dreame Z30 Pro Aqua doet het anders dan de voorgaande modellen zoals de Dreame H15 Pro Heat. Zo maakt dit model gebruik van de AquaCycle 2.0-borstel. Deze is speciaal ontworpen om zowel droog als nat vuil nauwkeurig aan te pakken en werkt met een gesynchroniseerd reinigingssysteem in vier stappen: sproeien, schrapen, dweilen en zuigen. Dit gecoördineerde proces maakt tot 40 minuten nat reinigen mogelijk met een dekking tot 290 m².

Een slim waterbeheersysteem met drie zones scheidt schoon water, vuil water en vaste deeltjes in aparte compartimenten. Dit zorgt voor een constante toevoer van schoon water en een betere hygiëne. Het bijhorende basisstation reinigt en droogt de rol automatisch met warme lucht tot 70 °C, waardoor de borstel steeds klaar is voor de volgende poetsbeurt en jij jouw handen niet hoeft vuil te maken. Dreame heeft ook de multi-oppervlakteborstels verbeterd. Deze zijn uitgerust met TangleCut-technologie en het CelesTect-verlichtingssysteem. Dit zorgt ervoor dat je de vlekken beter ziet en voorkomt dat haren verstrikt raken zodat je nog effectiever schoonmaakt. In plaats van traditionele anti-klitkammen, zet de Z30 Pro Aqua bovendien dubbele gemotoriseerde schrapers in die haren automatisch doorknippen tijdens het stofzuigen. De borstels blijven vrij van klitten en je hoeft niet langer haren met de hand te verwijderen.

Hoge zuigkracht van 28.000 Pa

De Dreame Z30 Pro Aqua is uitgerust met TurboMotor-technologie met een constante zuigkracht tot 28.000 Pa. Voorzien van een 5-laags filtersysteem draagt dit model bij aan een schonere lucht in huis door fijne deeltjes zoals pollen en schilfers van huisdieren op te vangen met een efficiëntie tot 99,99%. Net als de voorgaande modellen kun je ook de Dreame Z30 Pro Aqua buigen en strekken om overal onder te kunnen schoonmaken, ook dankzij de 180° draaibare kop.

Prijs en beschikbaarheid

De nieuwe Dreame Z30 Pro Aqua is per direct verkrijgbaar voor 599 euro. Tot en met 5 mei profiteer je van een lanceringskorting van 100 euro.

Reacties (0)

Lees meer

Panasonic HC-X1600_27 Create
Digital Movie Reviews Create Filmcamera's 03 december 2025

Review: Panasonic HC-X1600 – 4K Camcorder voor de regisseur

03 december 2025
Anker Solix 1 Smarthome
Achtergrond Tips en advies Smarthome Energie 08 februari 2026

Achtergrond: Power Stations – Wat is het en is het iets voor jou?

08 februari 2026
Accustic Arts_6 High End
Reviews High End 11 december 2025

Review: Accustic Arts: Power III, PREAMP V, AMP VI en Player IV – Robuuste façade, overtuigende weergave

11 december 2025
Google Pixel 10a Mobile
Nieuws Mobile Android Smartphones 18 februari 2026

Google lanceert Pixel 10a voor 549 euro in Nederland en België

18 februari 2026
LG Sound Suite Audio
Nieuws Audio Luidsprekers Soundbars 19 maart 2026

LG lanceert Sound Suite: modulair audiosysteem met H7-soundbar

19 maart 2026
Temporal Coherence PA 030 H_A Audio
Music Emotion Reviews Audio 06 november 2025

Review: Temporal Coherence PA 030 H – Betaalbare en goed presterende update

06 november 2025
Monitor Audio Bronze 50 7G Audio
Reviews Audio Luidsprekers 01 november 2025

Review: Monitor Audio Bronze 50 7G – Kleintjes met hifi-ambities

01 november 2025
smarthome Smarthome
Achtergrond Tips en advies Smarthome Algemeen 31 december 2025

Smarthome: Terugblik op 2025 en vooruitblik op 2026

31 december 2025