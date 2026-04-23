Dreame lanceert draadloze twee-in-één stofzuiger Z30 Pro Aqua

De nieuwe Dreame Z30 Pro Aqua doet het anders dan de voorgaande modellen zoals de Dreame H15 Pro Heat. Zo maakt dit model gebruik van de AquaCycle 2.0-borstel. Deze is speciaal ontworpen om zowel droog als nat vuil nauwkeurig aan te pakken en werkt met een gesynchroniseerd reinigingssysteem in vier stappen: sproeien, schrapen, dweilen en zuigen. Dit gecoördineerde proces maakt tot 40 minuten nat reinigen mogelijk met een dekking tot 290 m².

Een slim waterbeheersysteem met drie zones scheidt schoon water, vuil water en vaste deeltjes in aparte compartimenten. Dit zorgt voor een constante toevoer van schoon water en een betere hygiëne. Het bijhorende basisstation reinigt en droogt de rol automatisch met warme lucht tot 70 °C, waardoor de borstel steeds klaar is voor de volgende poetsbeurt en jij jouw handen niet hoeft vuil te maken. Dreame heeft ook de multi-oppervlakteborstels verbeterd. Deze zijn uitgerust met TangleCut-technologie en het CelesTect- verlichtingssysteem. Dit zorgt ervoor dat je de vlekken beter ziet en voorkomt dat haren verstrikt raken zodat je nog effectiever schoonmaakt. In plaats van traditionele anti-klitkammen, zet de Z30 Pro Aqua bovendien dubbele gemotoriseerde schrapers in die haren automatisch doorknippen tijdens het stofzuigen. De borstels blijven vrij van klitten en je hoeft niet langer haren met de hand te verwijderen.

Hoge zuigkracht van 28.000 Pa

De Dreame Z30 Pro Aqua is uitgerust met TurboMotor- technologie met een constante zuigkracht tot 28.000 Pa. Voorzien van een 5-laags filtersysteem draagt dit model bij aan een schonere lucht in huis door fijne deeltjes zoals pollen en schilfers van huisdieren op te vangen met een efficiëntie tot 99,99%. Net als de voorgaande modellen kun je ook de Dreame Z30 Pro Aqua buigen en strekken om overal onder te kunnen schoonmaken, ook dankzij de 180° draaibare kop.

Prijs en beschikbaarheid

De nieuwe Dreame Z30 Pro Aqua is per direct verkrijgbaar voor 599 euro. Tot en met 5 mei profiteer je van een lanceringskorting van 100 euro.