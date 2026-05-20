Systeemeisen en installatie

Edius 11 draait onder Windows 10/11 (64-bit) op een stevige desktopcomputer of notebook. Anders haal je er niet uit wat er inzit. Bij de processor een Intel Core i7 of i9 en daarnaast kan je tevens kiezen voor AMD Ryzen 7 of beter. In principe draait Edius 11 al aardig met 16 GB aan RAM-geheugen maar pas echt lekker gaat het bij 32 GB RAM: Zeker voor 4-8K.

Wees bij de opslag eveneens niet te zuinig. Minimaal 1 GB SSD en een extra interne of externe opslagschijf kan zeker geen kwaad. De grafische kaart blijft altijd cruciaal om de rendering-processen te ondersteunen. Grass Valley raadt in deze aan een NVIDIA GeForce RTX of AMD Radeon RX. Beslist een must met het oog op de benodigde hardware-acceleratie bij een aantal grafische functies.

Besteedt vooral ook aandacht aan het beeldscherm c.q. monitor. Hoe groter (diameter in inches), scherper, contrastrijker, helderder en voorzien van natuurgetrouwe kleuren des te beter. Op de notebook liefst 15-16 inch en bij de losse monitor 24-32 inch. Goedkoop kan duurkoop zijn!

Een snelle internetverbinding is een must. Dit zowel voor de Cloudfuncties en updates als licentiebeheer. De installatie verloopt geheel online. Er is geen disk of zo. Het inladen van de software op jouw computer gaat redelijk eenvoudig. Desgewenst is er een installatiehulp. Wij prefereerden echter de handmatige download en selectie van de onderdelen. Mede vanwege de uitgebreide veiligheidsmaatregelen met een account, serienummer en wachtwoord.