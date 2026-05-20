Edius van Grass Valley is al meer dan 20 jaar een begrip in de wereld van non-lineaire montage. Bekend om zijn hoogwaardige prestaties bij 4-8K video en audio, fraaie titels en effecten, robuustheid, slimme workflows, snelheid, flexibiliteit en niet te vergeten online groepswerk. Inmiddels zijn wij al aan versie 11 toe met een aantal interessante nieuwe uitbreidingen en verbeteringen. Reden genoeg om weer eens opnieuw stil te staan bij dit voor videomakers interessante en betaalbare NLE-pakket.
Edius mikt zowel op de gebruiker van een op zichzelf staande (stand alone) in de Pro als online samenwerkende Workgroup versie. De ontwikkelaar Grass Valley spreekt bij de recentelijk opgewaardeerde versie 11 van de volgende generatie niet-lineaire videobewerking. Interessant nieuws voor de fervente gebruikers zoals videohobbyisten, nieuwsredacties, documentairemakers, filmproducenten, videografen en mediaprofessionals. Van ouds is dit NLE-programma in de praktijk geliefd om zijn onbegrensde mogelijkheden voor het mixen van verschillende bestandsformaten en CODECs op één tijdlijn, zonder vooraf te hoeven converteren. Dankzij realtime verwerking en native ondersteuning voor diverse compressiestandaarden is Edius een krachtig instrument voor veeleisende projecten.
In de volgende generatie met AI en nieuwe gebruiksmogelijkheden is Edius 11 uiteraard niet de enige die door evolueert. Niettemin mag deze versie voor jouw montagestudio, netwerk met groupwork en in the Cloud editing er wezen. Het pakket vereist wel enig inzicht en ervaring met NLE-suites om het gehele potentieel te kunnen ontginnen. Vooral gebruikers die werken met uiteenlopende mediabestanden, tijdgevoelige producties of complexe workflows zullen baat hebben bij de nieuwste functies.
Systeemeisen en installatie
Edius 11 draait onder Windows 10/11 (64-bit) op een stevige desktopcomputer of notebook. Anders haal je er niet uit wat er inzit. Bij de processor een Intel Core i7 of i9 en daarnaast kan je tevens kiezen voor AMD Ryzen 7 of beter. In principe draait Edius 11 al aardig met 16 GB aan RAM-geheugen maar pas echt lekker gaat het bij 32 GB RAM: Zeker voor 4-8K.
Wees bij de opslag eveneens niet te zuinig. Minimaal 1 GB SSD en een extra interne of externe opslagschijf kan zeker geen kwaad. De grafische kaart blijft altijd cruciaal om de rendering-processen te ondersteunen. Grass Valley raadt in deze aan een NVIDIA GeForce RTX of AMD Radeon RX. Beslist een must met het oog op de benodigde hardware-acceleratie bij een aantal grafische functies.
Besteedt vooral ook aandacht aan het beeldscherm c.q. monitor. Hoe groter (diameter in inches), scherper, contrastrijker, helderder en voorzien van natuurgetrouwe kleuren des te beter. Op de notebook liefst 15-16 inch en bij de losse monitor 24-32 inch. Goedkoop kan duurkoop zijn!
Een snelle internetverbinding is een must. Dit zowel voor de Cloudfuncties en updates als licentiebeheer. De installatie verloopt geheel online. Er is geen disk of zo. Het inladen van de software op jouw computer gaat redelijk eenvoudig. Desgewenst is er een installatiehulp. Wij prefereerden echter de handmatige download en selectie van de onderdelen. Mede vanwege de uitgebreide veiligheidsmaatregelen met een account, serienummer en wachtwoord.
Nieuw gebruikersinterface
Het hart van het visuele gebruik berust bij NLE altijd bij een gebruiksvriendelijk, ergonomisch en intuïtief gebruikersinterface. Deze userinterface bij Edius 11 is opnieuw ontworpen met het oog op overzichtelijkheid en gebruiksgemak. Een strak design, betere kleurcodering en aanpasbare werkruimtes zorgen ervoor dat je sneller vindt wat je zoekt, waardoor het bewerkingsproces intuïtiever en persoonlijker wordt.
De opzet is klassiek voor NLE-software. Een apart viewer- en montagevenster (dual-modus), overzichtelijke tijdlijn. Aparte windows voor de beschikbare content, effecten, bewerkingen en instelmogelijkheden plus iconen voor tools en een taakbalk. Voor de nieuwe gebruiker is het een dag of twee wennen voor je het meeste onder de montageknie hebt. Ervaren gebruikers kunnen vrijwel direct met Edius 11 aan het monteren slaan.
Verbeterde prestaties
Zoals al eerder vermeld claimt Edius Edius 11 de volgende generatie NLE-software te zijn. Waar zitten deze verbeterde prestaties dan in? Ten eerste is dit NLE-pakket geoptimaliseerd voor de nieuwste Intel- en AMD-processors en ondersteunt nu nog meer GPU-acceleratie. In de praktijk betekent dat een snellere rendering, vloeiender afspelen van zware 4K- en 8K-bestanden, en betere prestaties tijdens het werken met complexe projecten.
Dan de kunstmatige intelligentie (AI). Daar kom je als moderne montagesuite echt niet meer onderuit. Gelukkig komt AI vaak ten goede aan de rekenprestaties, vele grafische mogelijkheden, het doorzoeken van de content en het ondersteunden van gebruiker bij de dagelijkse NLE-functies. Wij noemen voor Edius 11 automatische gereedschappen voor het herkennen en selecteren van gezichten, het verwijderen van achtergrondgeluid en het aanpassen van belichting en kleur. Daarnaast de slimme tools voor automatische ondertiteling, spraakherkenning en motion tracking, waardoor tijdrovende taken aanzienlijk versneld worden.
Het aantal ondersteunde AV-CODECs is nog meer uitgebreid. Nu ook volledige ondersteuning voor de nieuwste videoformaten zoals ProRes RAW, Blackmagic RAW, Canon Cinema RAW Light en H.265/HEVC. Heel welkom om te kunnen werken met materiaal opgenomen door verschillende camera’s zonder kwaliteitsverlies of conversieproblemen.
Voor de creatievelingen een behoorlijk aantal nieuwe effecten en transities. Visuele effecten van een hoge kwaliteit te over. Wij noemen de obligate LUT’s en geavanceerde transities zoals dynamische wipes, morphing en 3D-composities. Opmerkelijk zijn de innovatieve tools om titels en graphics te ontwerpen, waarmee videoproducties een unieke uitstraling krijgen.
Efficiënte collaboratieve workflows
In een professionele omgeving is samenwerking essentieel. Je ziet in deze steeds meer hybride workflows en het gezamenlijk monteren/bewerken in de Cloud. Edius 11 introduceert Cloud-integratie, projectdeling en versiebeheer. Hierdoor kunnen meerdere editors tegelijkertijd aan dezelfde productie werken, wijzigingen volgen en media eenvoudig synchroniseren.
Nieuw/verbeterd zijn: Project Templates, maak snel een nieuwe productie aan met vooraf ingestelde instellingen voor resolutie, framerate en audio.
Het voorkomen gegevensverlies met behulp van geautomatiseerde project-back-ups en herstelpunten. Het Media Management importeert, organiseert en plakt tags aan jouw media met ingebouwde bibliotheken en metadatabeheer.
De Realtime Color Grading is een verrukking. De videomaker past kleurcorrecties direct toe en bekijkt het resultaat zonder vertraging. De Proxy Editing bewerkt zware videobestanden soepel door gebruik te maken van geautomatiseerde proxy-generatie. Plug-in ondersteuning integreert populaire plug-ins zoals Neat Video, Red Giant en Boris FX voor extra functionaliteit.
Wat is verder nieuw?
Als eerste de Glitch effecten. Dat is het creatief aanbrengen van digitale fouten zoals pixel streaks, color splits, scanlines of statische ruis. Bij Edius 11 geschikt voor videoclips, logo’s, animaties, titels en afbeeldingen. Pictogrammen alleen zijn vaak niet genoeg om het te kiezen effect vooraf te beoordelen. Edius gebruik daarom nu geanimeerde pictogrammen.
AI verricht prima staaltjes bij de automatische kleurcorrectie gebaseerd op de menselijke waarneming en een sterk verbeterde ruisonderdrukking. Bij het geluid een professionele multitrack audio editor. Naast het monteren van geluid tevens analyse van, pro-effecten, premastering en het herstel van storende fouten. Een welkome aanvulling vormt AI spraak naar tekst. Die maakt onder andere (onder-)titels, bijschriften en markers.
De titelgenerator werd flink onder handen genomen. Gelikt ogend, keuze uit tal van voorbeelden en stijlen plus het branden van flitsende ondertitels. De maker van social media wordt op zijn/haar wenken bediend. Verticaal of horizontaal en ook vierkant. Direct toepasbaar op meerdere platforms.
De zogenaamde adjustment-clip bespaart zowel tijd als moeite door het tegelijkertijd aanbrengen van effecten op meerdere clips in de tijdlijn. Er is een eigen ondersteuning van OFX plug-ins. Het samenwerken wordt bevorderd door een optionele Chorus Hub server. Een speciaal geconfigureerde pc-server waarmee meerdere Edius 11 editors in teamverband kunnen samenwerken aan projecten. De Chorus Hub Server biedt een Edius 11 database met project metadata, zoals de locatie van bestanden. Bovendien levert de Chorus Hub Server metadata van mediaclips van de geselecteerde projecten aan meerdere gebruikers voor efficiënte samenwerking. Alle Edius 11 clients zijn via standaard ethernet verbonden met de Chorus Hub Server. Editors kunnen dus zowel op afstand via internet als op locatie werken.
Vermeldingswaard is het tabbladvenster voor snelle editing Mync 11. Dit tabblad ondersteunt het beheer van mediabestanden (content), bereidt de geschoten opnamen voor op de volgende montage, zet in- en uit-punten, voegt markers, tags en commentaar toe plus het aanwijzen van clips op basis van kleur en classificatie. Nieuw/verbeterd zijn de functies voor het beheren van clips en sequenties, het transcoderen en een jobmonitor voor het bekijken van de draaiende achtergrondtaken.
De hardware ondersteuning geeft hem van Jetje. Niet alleen van de gastheer-GPU maar ook bij de I/O-hardware van Blackmagic en Aja. Neural processing ontbreekt natuurlijk niet.
Meegeleverd worden het audio Filter Plug-in Pack: Acon Digital EE voor Edius 11. Editor voor audio en bijschriften: Acon Digital Acoustica Edius Editie 7.5. Titler Plugin Pakket: VisTitle Express voor Edius 11. Video-overgang en filterplug-inpakket: ProDAD Vitascene V5 Edius Editie en last but not least, starten projecten nu sneller op dan voorheen.
Tips van Edius.nl
Goede tips voor het maken van goed ogende montageprojecten zijn nimmer weg. Edius.nl geeft de volgden praktische adviezen:
• Begin met een goed projectplan. Denk vooraf na over je gewenste eindresultaat, projectinstellingen en benodigde clips. Maak gebruik van de project templates om structuur aan te brengen.
• Gebruik AI-tools verstandig. Overdaad schaadt. Gemak dient echter de editor. En een beter resultaat valt niet te versmaden. Laat automatische functies het zware werk doen, zoals het selecteren van scènes, het verbeteren
van audio en het genereren van ondertitels. Controleer altijd het resultaat handmatig om de kwaliteit te waarborgen. Werk efficiënt met proxies, dat is snel en handig. Bij het monteren van grote bestanden (4K, 8K) kun je het beste proxy editing inschakelen. Dit versnelt het bewerkingsproces en voorkomt haperingen tijdens het afspelen. Maak gebruik van de geboden presets en plug-ins. Edius 11 beschikt over diverse ingebouwde presets voor kleur, audioniveau en effecten. Door externe plug-ins toe te voegen, breid je de mogelijkheden uit naar professionele standaard.
• Werk samen in de cloud. Met name bij teams die op verschillende locaties werken. Cloudintegratie biedt uitkomst bij het delen van projecten, media en versies. Dat verloopt eenvoudig en veilig.
• Maak voor ondersteuning gebruik van de actieve Grass gebruikerscommunity. Daar kan de gebruiker terecht voor tips, tutorials, troubleshooting en inspiratie. Daarnaast zijn er officiële trainingsprogramma’s, webinars en actuele documentatie beschikbaar om je op weg te helpen.
Praktijk en conclusie
Edius 11 biedt in de standaard Pro-uitgave een krachtige, flexibele en intuïtieve omgeving voor videobewerking in een professionele setting. Daarnaast zijn er speciale Pro- en Werkgroep-versies. Heel geschikt voor snelle nieuwsreportages, creatieve documentaires of zelfs een blockbuster voor de bioscoop. Een montagesuite met al het benodigde gereedschap om jouw cinematografische visie of storytelling een hoogwaardige vorm te geven. Wij probeerden met een fraai resultaat een proefmontage uit met de wagens van het Corso in Zundert.
De sterke punten zijn met name de snelle werking, de vele ondersteunde CODECs, goed gebruik van AI, een ergonomisch userinterface en optimalisaties van workflows en online samenwerking. Voor de verslinder van NLE-power is er een ook een BAT-server. Die gebruikt batch bestanden voor het automatiseren van streamlinen bij workflows, het overzetten van clips naar andere toepassingen en interlacing. De kleinere gebruiker zal echter meer dan genoeg hebben aan de gewone Pro-versie. Nederlandse ondersteuning is aanwezig.
Samenvattend een up to date NLE-suite van allure.
Prijzen & Info
Prijs bij permanent gebruik, geen abonnement:
Edius Workgroup EDU € 359,-
Edius Pro volledige versie € 479,-
www.ediushop.nl, www.edius.net
