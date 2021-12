Review: Samsung QE65Q70A (Q70A-serie) lcd led-televisie

Functies

De QE65Q70A (Q70A-serie) beschikt over een dubbele tv-tuner voor digitale tv (DVB-T2/C/S2) en één CI+-slot. Kijken en tegelijk een ander kanaal opnemen kan enkel als een van beide kanalen onversleuteld is. Streaming neemt een steeds belangrijker aandeel van onze kijktijd in, en daar speelt Samsung op in met Samsung TV Plus. Dat zijn een aantal extra kanalen die geïntegreerd zijn in de Live tv omgeving, maar die je binnenstreamt via het internet. Ze hebben zelfs zendernummers gekregen. Samsung hoopt het huidige zenderaanbod in TV Plus nog uit te breiden, mogelijk zelfs met lokale content.

YouTube en Netflix kan je naar de tv casten via Google Cast, en voor iOS gebruikers is er ondersteuning voor Airplay 2. De mediaspeler is goed, maar kan niet overweg met het oudere Divx of Xvid en hij speelt geen DTS soundtracks (die hij dus ook niet via eARC doorgeeft). Ondertitels en HDR vormden geen probleem, en de audiospeler is volledig.

Samsung biedt op zijn tv’s een lange reeks speciale features aan. Zaken zoals Ambient Mode bijvoorbeeld die je tv een decoratieve functie geven als je geen tv kijkt. Of Multiview, waarmee je naar twee bronnen tegelijk kijkt (al dan niet naast elkaar of in een PiP-venster). Andere zijn bedoeld om het thuiswerken te vergemakkelijken. Bijvoorbeeld ‘PC on TV’ waarmee je je computerscherm op tv kan bekijken, eventueel zelfs van je werk pc. Werk via je smartphone op tv dankzij Samsung Dex of gebruik de Office365 integratie om je favoriete Excel-sheet op tv te bewonderen. En om in contact te blijven met vrienden, familie of collega’s kan je video chatten via Google Duo (met een optionele USB-webcam uiteraard).