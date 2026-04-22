Zendure introduceert drie thuisaccusystemen in SolarFlow Mix-serie

Zendure pakt uit met de SolarFlow 4000 Mix Pro, SolarFlow 4000 Mix AC+ en de SolarFlow 3000 Mix AC+. Drie thuisaccusystemen op één platform met een basiscapaciteit van 8 kWh en schaalbaar tot 50 kWh. Ze bieden een off-grid backup met 10ms UPS, 4 kW bidirectioneel AC-vermogen en gaan volgens het merk ongeveer 10.000 laadcycli mee. Dit komt neer op een levensduur van ongeveer 15 jaar. De drie nieuwe modellen delen een platform met HEMS 2.0, Zendure’s tweede generatie Home Energy Management System dat zonnepanelen, batterijen, warmtepompen en EV-laders integreert in één intelligent platform. ZENKI 2.0 AI Mode helpt in realtime ontladen en laden op basis van prijs, verbruik, weer en PV-productie en optimaliseert het proces. Zo zijn ze native compatibel met 840+ Europese energieleveranciers, waaronder Essent, Frank Energie, Pure Energie, Tibber en Next Energy.

Dit is de SolarFlow 4000 Mix Pro

De SolarFlow 4000 Mix Pro is een 4 kW bidirectioneel AC, AI-gestuurd thuisaccusysteem en is speciaal ontwikkeld voor de wat grotere huishoudens die een jaarlijks verbruik van ongeveer 7.000 kWh hebben. Dit model ondersteunt tot 8 kW DC-ingang (2×4.000W MPPT) en 5 kW AC-koppeling via de speciale PV-IN AC poort voor samen 13 kW totale PV-ingang. Volgens Zendure is dit het hoogste in het plug-in segment. Het levert 4.000W continue op de netgekoppelde AC-uitgang (uitbreidbaar vanaf de 800W standaardconfiguratie), 3.680W off-grid met 7,2 kW piek, en een uitbreidbare accucapaciteit van 8 kWh tot 50 kWh. In Nederland, voor huishoudens met een jaarlijks elektriciteitsverbruik van 7.000 kWh, in combinatie met zonnepanelen, kan de 4000 Mix Pro de energierekening volgens Zendure tot wel 91% verlagen. Dit komt neer op een beparing van 1.588 euro per jaar.

Dit is de SolarFlow 4000 Mix AC+

Dit is het nieuwe tussenmodel. De SolarFlow 4000 Mix AC+ een AC-gekoppelde opslaguitbreiding, ontworpen voor driepersoonshuishoudens met een verbruik van ongeveer 5.000 kWh per jaar in compacte tussen- en hoekwoningen. Het biedt 5 kW AC-ingang via de speciale PV-IN AC poort en is compatibel met alle grote omvormermerken die al op Europese daken staan. Het biedt 4.000W continue op de netgekoppelde uitgang (uitbreidbaar vanaf de 800W standaardconfiguratie) en 4.000W accu laden en ontladen. De capaciteit is uitbreidbaar van 8 kWh tot 50 kWh en groeit mee met de behoefte van het huishouden. Resultaat volgens Zendure: een ongeveer 89% lagere energierekening. Dit komt neer op een besparing van circa 1.107 euro per jaar.

SolarFlow 3000 Mix AC+

De SolarFlow 3000 Mix AC+ is het dual-use systeem van de serie: een compacte dakconfiguratie voor tweepersoonshuishoudens in appartementen en stadswoningen met een verbruik van ongeveer 3.000 kWh per jaar. Volgens Zendure is het tevens een robuust mobiel energiestation voor camper en reizen, buitenwerk, noodstroom en off-grid gebruik in regio’s met een instabiel net. Het biedt een bidirectionele AC-ingang van 3 kW, 3.000W continue netgekoppelde uitgang (uitbreidbaar vanaf de 800W standaardconfiguratie), 3.680W off-grid met 7,2 kW piek, en 4.000W accu laden en ontladen. Gebouwd op een vaste 8 kWh accu en volgens dezelfde IP65, −20 °C tot 55 °C, 25 dB standaard als de rest van de serie. Volgens het merk levert dit model een besparing van ongeveer 89% op de energierekening. Dit komt neer op circa 664 euro per jaar.

Prijs en beschikbaarheid

De SolarFlow Mix Serie is vanaf nu verkrijgbaar op zendure.nl en via geautoriseerde distributiepartners voor de volgende prijzen: