Nieuwe uitgave: Music Emotion mei 2026

Neem een abonnement of bestel een los exemplaar.

OP DE COVER:

MOON 371 – Deze versterker toont hoe het moet

Een geïntegreerde versterker die muziek en tv-geluid voor z’n rekening neemt én versterking op een hoger niveau biedt? Voor sommigen lijkt dat een contradictio in terminis. Alles-in-één-versterkers kunnen niet high-end zijn, luidt het. De MOON 371, als eerste telg van een nieuwe Compass Collection, wil bewijzen dat het wél kan…

TESTED

Canton Reference Alpha 2 – Een nieuwe mijlpaal in de rijke geschiedenis van Canton

Met de Reference series creëerde Canton in 2023 een meesterwerk dat aan de hoogste technologische en muzikale normen voldoet. In 2025 werden daar de Canton Reference Alpha 1 en 2 aan toegevoegd die de lat nog een stuk hoger leggen. Vandaag testen we voor u de Reference Alpha 2, een overweldigende high-end speaker met de focus op precisie en verfijning.

DALI SONIK 5 – Slank, rank en toch bas

Er zijn heel wat potige vloerstaanders te koop, maar DALIís SONIK 5 toont dat het ook anders kan. Dankzij zín slanke en hippe design kun je toch de prestaties van een grote speaker je woonkamer insmokkelen, zonder het interieur helemaal te overheersen.

Zanden Audio Systems 6000F – Japanse origami met samoerai-beheersing

In een jaar recenseren komt doorgaans een flinke hoeveelheid producten over de vloer van de luisterruimte. Sommige mooi en intrigerend, andere gewoon normaal en soms minder interessant. Natuurlijk zijn de leukste testproducten degenen waar je zelf wat mee hebt en daar horen wat mij betreft absoluut de producten van het legendarische Japanse boetiekmerk Zanden Audio bij. Want als iemand mijn respect verdient, is het wel de zeer begenadigde ontwerper Kazutoshi Yamada. Meester van het zo enorm moeilijk te vangen muzikaal realisme en een ware kunstenaar in het auditief ‘onzichtbaar’ maken van zijn elektronica. Aangezien ik zelf sinds 2015 zijn model 6000 geïntegreerde buizenversterker als referentie gebruik, moge het duidelijk zijn dat het testen van de letterlijke opvolger een jaarhoogtepunt zou kunnen zijn. Maakt deze nieuweling zijn beoogde superstatus opnieuw waar, of blijft het hangen bij mooi en anders?

Denon Home 200 – Draadloze speaker met een heel eigen insteek

Hetzelfde doen als Sonos, slim is het niet. Mensen kopen toch liever het origineel. Met de nieuwe Home-generatie toont Denon dat echt te hebben begrepen. Met een geluid trouw aan zijn 116 jaar geschiedenis, een modern design en slimme audioprocessing biedt de kleine Home 200 iets uniek. Dit alternatief belooft het anders te doen…

JK Acoustics Reference lijn – Nieuwsgierigheid, enthousiasme, in vervoering

Tegen het einde van 2025 schreef ik voor een ander platform al een kennismakingsverhaal over de nieuwe producten van de heerlijk nuchtere Nederlandse audiofabrikant JK Acoustics. Een gebeurtenis die voor mij opnieuw bevestigde waarom ik al sinds de jaren tachtig zo’n grote fan ben van de ontwerpen van eerst Johan en tegenwoordig Marthijn Ketelaar. Dit keer kwam de schrijfopdracht van ons lijfblad Music Emotion en besloot ik met Marthijn om de tafel te gaan met de vraag wat ik dan zo snel achter elkaar opnieuw zou kunnen recenseren.

REPORT

Bergmann, DS Audio en Grado – Analog Heaven in Zeewolde

We mogen ons als serieuze muziekliefhebbers gelukkig prijzen dat we in ons kleine land de beschikking hebben over een aantal uitstekende audio-zaken en ketens. Sommigen daarvan zijn gespecialiseerd in kleinere, maar o zo bijzondere audiofiele merken, en als je geluk hebt staat er zelfs een bijzonder topmodel opgesteld waarnaar je kunt luisteren. Maar wat nu als een groot muziekliefhebber in het midden van het land het anders aanpakt, een nieuwe hifi-zaak opricht en daarna een echt grote collectie topklasse draaitafels en elementen luisterklaar heeft opgesteld? En dan ook nog aangesloten op versterking en luidsprekers die vallen onder ‘het beste van het beste?’ Dan kom je echt terecht in de Analog Heaven. Bij Hifivestudio in Zeewolde.

AVNUE Eindhoven – Over luidsprekerplaatsing & akoestiek

Eind vorig jaar was ik voor Music Emotion te gast bij AVNUE, een gezellige, moderne en laagdrempelige hifi- en AV-winkel in mijn woonplaats Eindhoven. Toen hadden we het over hun specialisatie op het gebied van analoge muziekweergave vanaf vinyl, deze keer was ik uitgenodigd voor iets heel anders. Iets veel fundamentelers ook, namelijk een 1 op 1 ëworkshopí over het correct opstellen van luidsprekers. Dat lijkt een simpel onderwerp, onlosmakelijk verbonden met het uitzoeken en kopen van nieuwe luidsprekers, maar helaas zijn er nog steeds dealers waar dit stukje voor- en nazorg nog wel eens overgeslagen wordt. Ik sprak hierover met AVNUE medewerker Menno, die me uitlegde hoe hij en zijn collegaís dit aanpakken. Niet alleen om hun eigen expertise op dit gebied over het voetlicht te brengen, maar ook om de lezer van dit artikel iets op te laten steken waar hij of zij eventueel zelf mee aan de slag kan.

REVIEWS:

Muziektips Ruud Jonker Diverse (sa)cd/lp-recensies

Muziektips Theo Wubbolts Diverse (sa)cd/lp-recensies

PRODUCTNEWS

Radiant Acoustics Clarity 66 – Lancering eerste vloerstaander

Dynaudio Legend – Een ‘ongelimiteerde oplage van unieke exemplaren’

Matrix Audio MS-1c – Muziekstreamer met DAC

Aulo – Draaitafel

THE DEALER

Alpha High End Gent – “Audio en video met degelijk advies”

Zeg Alpha High End en veel mensen denken aan de winkel in Brasschaat, met dank aan de Cost No Object-shows. Er zijn echter meerdere Alpha-winkels, elk met zijn eigen aanbod en gedreven team. Sinds kort is er ook in het Gentse een Alpha te vinden.

Bekijk hieronder de volledige inhoudsopgave, en blader eens door op FWD.nl/audio/ verschenen publicaties van Music Emotion.