Streamingtips #6 – The Lincoln Lawyer, Together, Lubach en meer

06 februari 2026 3 Minuten 0 Reacties
In de rubriek Streamingtips kijken we naar het nieuwe aanbod van Netflix, Amazon Prime, Disney+ en andere videostreamingdiensten.

Met de Streamingtips kijken we als FWD-redactie naar het nieuwe aanbod van voornamelijk Netflix, Amazon Prime Video en Disney+. Mochten diensten als Apple TV en Videoland ook iets tofs hebben in die week, dan maken we daar ook melding van. Veel tips zijn gebaseerd op voorkeur, maar we letten ook op zaken als populariteit of juist een bepaalde niche. Zodoende komen er veel verschillende soorten films, tekenfilms, series en documentaires aan bod. Heb je zelf ook nog streamingtips van de afgelopen week, deel die dan vooral in de reacties!

The Lincoln Lawyer (Netflix)

De serie gebaseerd op de film Lincoln Lawyer kijkt lekker weg. In deze serie zien we Manuel Garcia-Rulfo in de rol van de gewiekste advocaat die het inmiddels dus al vier seizoenen volhoudt (en het vijfde wordt al gemaakt). Wie bij is met kijken weet dat er nogal wat is gebeurd en dat de raadsman nu voor zijn grootste uitdaging ooit staat. Er zijn niet veel ‘langlopende’ series als deze meer op Netflix, maar ook de kwaliteit is een reden om The Lincoln Lawyer te bekijken.

The Muppet Show (Disney+)

Kijk je het omdat het echt leuk is, of vooral uit nostalgie? Het maakt niet uit, het is simpelweg heerlijk dat The Muppets nog steeds in ons leven blijven. Ditmaal met een komedie waarin Kermit en zijn vrienden terugkeren in de nieuwe versie van hun show. Met daarin onder andere Seth Rogen en Sabrina Carpenter. En natuurlijk Kermit, Rolf en Miss Piggy.

Augurk aan Zee (Prime Video)

Deze door Frank Lammers geregiseerde film draait om Patrick, een 47-jarige eenvoudige man die in een augurkenfabrikek werkt. Op een dag krijgt hij een brief waarin staat dat zijn vader er nog is, terwijl hij dacht dat hij overleden was. Reden voor Patrick om naar Bonaire te gaan, wat letterlijk en figuurlijk een ver-van-zijn-bed-show is.

Together (Prime Video)

Alison Brie en Dave Franco zijn toptalenten uit Hollywood en samen spelen ze een koppel (al zijn ze dat in het echt ook) dat van de stad naar het platteland verhuist. Heel lekker loopt het niet tussen de twee, en al helemaal niet als ze door een bovennatuurlijke gebeurtenis een soort samensmelting plaatsvindt waardoor de twee echt ‘stuck together’ zijn. Kunnen ze elkaar terugvinden, of is dit vooral een nachtmerrie? 

Lubach (Videoland)

Lubach is terug met zijn avondshow voor alweer zijn derde seizoen op RTL. Het is satire, het is een late night show en het is vooral doordrenkt van de humor. Al heeft Lubach er een handje van om zich ook veel tot de politiek te richten en dat maakt hem misschien niet de showhost naar iedereens hart. Tegelijkertijd heeft hij ontzettend veel fans en kan hij vaak op gigantische kijkcijfers rekenen, mede dankzij zijn enorme creativiteit en die van zijn team. 

 

What It Feels Like For A Girl (Videoland)

Zin om in de Britse clubscene van begin deze eeuw te duiken? Doe dat dan samen met Byron, een jongeman die in Nottingham zichzelf ontdekt. Het is een nostalgische serie, maar ook een serie met een boodschap die we nu misschien wel heel goed kunnen gebruiken. Met geweldige rollen van Ellis Howard, Hannah Jones en meer. 

Outlander: Blood of my Blood (HBO Max)

Fans van Outlander kunnen genieten van de prequel: deze sereie vertelt ons wat er gebeurde voordat het liefdesverhaal van Jamie Fraser startte. We kijken namelijk naar wat zich ontvouwde tussen de ouders van Jamie. Met onder andere Jeremy Irvine, Hermione Corfield en Harriet Slater.

