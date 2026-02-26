Samsung onthult de Galaxy Buds4-serie

Samsung heeft de nieuwste Galaxy Buds4 Pro en Galaxy Buds4 geïntroduceerd. Het zijn premium‑oordopjes op het gebied van zowel superieure hifi-audio als draagcomfort.

Ten opzicht van de Buds3 serie zijn er diverse verbeteringen aangebracht, zoals een bredere woofer, verbeterde ANC (actieve ruisonderdrukking), verbeterde adaptieve equalizer, (EQ) en Super Clear Call (gesprekstechnologie via super wideband). Voor Samsung Galaxy-gebruikers introduceert de Buds4-serie integraties die de ervaring van het Galaxy-ecosysteem verbeteren. Gebruikers kunnen AI-assistenten — waaronder Bixby, Google Gemini en Perplexity — met handsfree en spraakbediening starten, zodat zij betrokken blijven bij hun omgeving terwijl ze toch controle houden over hun audio-ervaring. De Buds4 Pro heeft ook Head Gesture-bediening om gesprekken te beheren en Bixby te bedienen, zodat gebruikers handsfree acties kunnen uitvoeren.

Specificaties:

Kleuren: Black, White (Buds4) en Black, White, Pink Gold (Buds4 Pro).

Audiokwaliteit: UHQ 24bit Hi-Fi 360 audio met directe meerkanaalsweergave.

Batterij: oordopjes 45mAh, laadhoesje 515 mAh (Buds4) en oordopjes 61mAh, laadhoesje 530 mAh (Buds4 Pro).

Muziektijd Buds4: Tot 5 uur/Totaal maximaal 24 uur (ANC aan) en Tot 6 uur/Tot 30 uur in totaal (ANC uit).

Muziektijd Buds4 Pro: Tot 6 uur/Totaal maximaal 26 uur (ANC aan) en Tot 7 uur/Tot 30 uur in totaal (ANC uit).

Connectiviteit: Bluetooth 6.1, codecs: SSC HiFi, SSC UHQ, AAC,SBC,LCS en Auracast.

Waterbestendigheid: IP54 (Buds4) en IP57 (Buds4 Pro).

Prijzen en beschikbaarheid.

De Galaxy Buds4-serie is vanaf 6 maart beschikbaar in de Benelux. De Galaxy Buds4 hebben een adviesprijs van €179, en de Galaxy Buds4 Pro een adviesprijs van €249.