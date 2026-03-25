Samsung onthult de Galaxy A57 5G en de Galaxy A37 5G

Samsung heeft vandaag 2 nieuwe smartphones aangekondigd in de Galaxy A-series: de Galaxy A37 5G en de Galaxy A57 5G. Beide toestellen zijn voorzien van diverse AI functies onder de noemer Awesome Intelligence. Hieronder vallen mogelijkheden als Spraaktranscriptie, AI Select (snel toegang tot relevantie acties), Object Eraser (verwijderen van ongewenste afleidingen in een foto), Best Face (ondersteuning van meer foto’s en continu-opnamen), Filters, Edit Suggestions, Auto Trim en Circle to Search met Google. De verbeterde virtuele assistent Bixby laat de gebruiker intuïtief Samsung Galaxy-instellingen en -functies bedienen met behulp van natuurlijke taal, terwijl Gemini complexe taken uitvoert in native Galaxy-apps en geselecteerde apps van derden om snellere, intuïtiever interacties te ondersteunen.

Specificaties

Scherm: 6,7 inch Super Amoled+, 120 Hz.

CPU: Exynos 1680 (A57) en Exynos 1480 (A37).

Camera: Ultragroothoekcamera 12MP (A57)/8MP (A37), 50MP brede camera, 5MP macrocamera en voorcamera van 12MP.

Batterij: 5000 mAh met Super Fast Charging 2.0.

OS: Android 16 met One UI 8.5 skin (support tot 6 grote Android-updates en 6 jaar beveiligingsupdates).

Beveiliging: Samsung Knox.

Certificering: IP68 water -en stofbestendigheid.

Prijzen en beschikbaarheid

De Galaxy A57 5G en A37 5G zijn vanaf 10 april online verkrijgbaar in de Benelux.

De Galaxy A57 5G heeft een adviesprijs van €529 (128GB), €589 (256GB) en €769 (512GB).

De Galaxy A37 5G heeft een adviesprijs van €429 (128GB) en €519 (256GB).