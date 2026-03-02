Zendure-thuisbatterijen: slimme energieopslag voor zonnepanelen (ADV)

Zendure SolarFlow 2400 Pro — hybride DC+AC systeem

Wat maakt het Pro-model anders?

De SolarFlow 2400 Pro is het meest veelzijdige model binnen Zendure’s SolarFlow-serie dankzij hybride DC- en AC-ingangsmogelijkheden. Dit betekent dat het systeem zowel rechtstreeks kan worden verbonden met zonnepanelen (DC-input via MPPT-ingangen) als via het net (AC-input) kan laden.

DC- en AC-ingang

De Pro-variant ondersteunt maximaal 3000 W DC-input via vier MPPT-ingangen, wat direct zonne-opbrengst omzet naar opgeslagen energie. Bovendien kan extra zonne-input worden toegevoegd via de AC-off-grid-poort, waardoor het totale opnamevermogen tot ongeveer 4800 W kan stijgen — een groot voordeel bij uitgebreide zonnepanelensystemen.

AC vermogen

Net als andere SolarFlow-modellen levert de Pro circa 2400 W bidirectioneel AC-vermogen, geschikt om grotere huishoudelijke belastingen te voeden met opgeslagen energie. Dit maakt het bruikbaar voor dagelijkse apparaten maar ook voor zwaardere verbruikers.

Batterij en prestaties

Het interne LiFePO₄-accupakket heeft een basiscapaciteit van ongeveer 2,4 kWh en vormt een stabiele basis voor energieopslag. LiFePO₄-cellen staan bekend om hun veiligheid en lange levensduur.

Hoge efficiëntie-MPPT-ingangen zorgen ervoor dat zonne-energie effectief wordt omgezet in bruikbare stroom. Zendure’s ontwerp met een 14 V laagstart-spanning maakt het systeem bovendien eerder actief bij zwakkere lichtomstandigheden, zoals tijdens schemering of lichte bewolking.

Installatie en slim beheer

De 2400 Pro kan plug-and-play worden geïnstalleerd door batterijen te stapelen en zonnepanelen of netstroom aan te sluiten. Via een app kun je energiebeheerfuncties instellen, waaronder tijdgestuurde laad- en ontlaadschema’s om zo te profiteren van goedkope stroomtarieven.