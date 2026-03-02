Zendure-thuisbatterijen: slimme energieopslag voor zonnepanelen (ADV)

Gesponsord Smarthome Energie Gesponsord door Zendure

Met de opkomst van dynamische energieprijzen, dalende terugleververgoedingen en veranderingen in salderingsregelingen wordt energieopslag in huishoudens steeds relevanter. Zendure speelt hierop in met de SolarFlow-serie: flexibele thuisbatterijen die ontworpen zijn om overtollige zonne-energie op te slaan en later effectief te gebruiken, zonder ingewikkelde elektrische aanpassingen aan de woning. Deze systemen zijn geschikt voor bestaande PV-installaties en bieden verschillende ingangs- en prestatieopties, afhankelijk van je situatie en verbruik.

zendure thuisbatterij

Zendure SolarFlow 2400 Pro — hybride DC+AC systeem

Wat maakt het Pro-model anders?

De SolarFlow 2400 Pro is het meest veelzijdige model binnen Zendure’s SolarFlow-serie dankzij hybride DC- en AC-ingangsmogelijkheden. Dit betekent dat het systeem zowel rechtstreeks kan worden verbonden met zonnepanelen (DC-input via MPPT-ingangen) als via het net (AC-input) kan laden.

DC- en AC-ingang

De Pro-variant ondersteunt maximaal 3000 W DC-input via vier MPPT-ingangen, wat direct zonne-opbrengst omzet naar opgeslagen energie. Bovendien kan extra zonne-input worden toegevoegd via de AC-off-grid-poort, waardoor het totale opnamevermogen tot ongeveer 4800 W kan stijgen — een groot voordeel bij uitgebreide zonnepanelensystemen.

AC vermogen

Net als andere SolarFlow-modellen levert de Pro circa 2400 W bidirectioneel AC-vermogen, geschikt om grotere huishoudelijke belastingen te voeden met opgeslagen energie. Dit maakt het bruikbaar voor dagelijkse apparaten maar ook voor zwaardere verbruikers.

Batterij en prestaties

Het interne LiFePO₄-accupakket heeft een basiscapaciteit van ongeveer 2,4 kWh en vormt een stabiele basis voor energieopslag. LiFePO₄-cellen staan bekend om hun veiligheid en lange levensduur.

Hoge efficiëntie-MPPT-ingangen zorgen ervoor dat zonne-energie effectief wordt omgezet in bruikbare stroom. Zendure’s ontwerp met een 14 V laagstart-spanning maakt het systeem bovendien eerder actief bij zwakkere lichtomstandigheden, zoals tijdens schemering of lichte bewolking.

Installatie en slim beheer

De 2400 Pro kan plug-and-play worden geïnstalleerd door batterijen te stapelen en zonnepanelen of netstroom aan te sluiten. Via een app kun je energiebeheerfuncties instellen, waaronder tijdgestuurde laad- en ontlaadschema’s om zo te profiteren van goedkope stroomtarieven.

Zendure SolarFlow 2400 AC+ — retrofit-AC-gekoppelde opslag

AC-gekoppeld via het stopcontact

De SolarFlow 2400 AC+ is ontworpen als een eenvoudige AC-gekoppelde thuisbatterij die overtollige zonne-energie van bestaande omvormers kan opslaan via het elektriciteitsnet. Dit model vereist geen directe DC-aansluiting met zonnepanelen maar werkt samen met je bestaande installatie.

Het apparaat levert een bidirectioneel AC-vermogen tot circa 2400 W, wat hoog genoeg is om meerdere huishoudelijke apparaten tegelijk van energie te voorzien. Dit maakt het een aantrekkelijke retrofit-optie voor bestaande PV-installaties.

Veiligheid en batterijbeheer

Het systeem bevat Zendure’s ZenGuard™-beveiliging met meerdere beschermingslagen, waaronder predictieve analyses, eigen batterijzelfonderhoud en een ingebouwde aerosol-brandonderdrukkingsfunctie voor extra veiligheid.

Technische details

  • Batterijtype: LiFePO₄
  • Nominale capaciteit: circa 2,4 kWh
  • Maximaal laad-/ontlaadvermogen: 2400 W
  • Communicatie: Bluetooth en Wi-Fi voor monitoring en beheer
  • Behuizingsklasse: IP65 voor bescherming tegen stof en spatwater

Dankzij deze configuratie kan het systeem energie laden tijdens daluren en ontladen tijdens piekmomenten via de Zendure-app, wat kan bijdragen aan lagere energiekosten en meer zelf-consumptie.

Zendure SolarFlow 1600 AC+ — toegankelijke AC-opslag

Compacte en betaalbare optie

De SolarFlow 1600 AC+ richt zich op huishoudens met een gemiddeld verbruik. Zoals bij de 2400 AC+ werkt dit systeem via een AC-gekoppelde methode waarbij het via het stopcontact overtollige zonne-energie opvangt.

Het maximale AC-vermogen ligt rond 1600 W, wat voldoende is voor verlichting, elektronica, koelkasten en minder zware huishoudelijke apparaten.

LiFePO₄-chemie en batterijkeuze

Ook dit model maakt gebruik van LiFePO₄-batterijen, bekend om hun stabiliteit en lange levensduur, en deelt bepaalde compatibele batterij-accessoires met de hogere modellen.

Het compacte ontwerp maakt installatie eenvoudig en plug-and-play via een stopcontact mogelijk. Hierdoor is het een laagdrempelige manier om je zelfconsumptie te verhogen met zonne-energie, zonder complexe installatie.

Technologie en beheer

Alle genoemde SolarFlow-modellen delen een aantal belangrijke technologische kenmerken:

  • LiFePO₄-batterijtechnologie met hoge stabiliteit en vele laadcycli, wat bijdraagt aan duurzaamheid en veiligheid.
  • Bidirectioneel energiebeheer waardoor het systeem zowel kan laden als ontladen via het elektriciteitsnet of DC-input (in het geval van de Pro).
  • Draadloze connectiviteit via Bluetooth en Wi-Fi voor realtime monitoring en slimme planning via een app.
  • Behuizingsklasse IP65, waardoor installatie op diverse locaties binnen of buiten onder overkapping mogelijk is.
  • Deze technologische basis biedt gebruikers flexibiliteit, beheersbaarheid en de mogelijkheid om hun energieverbruik slimmer af te stemmen op productie en tarieven.

Toepassingsscenario’s

  • Verhoogde zelfconsumptie: sla overdag opgewekte zonne-energie op en gebruik deze ’s avonds of ’s nachts.
  • Kostenoptimalisatie: via tijdgestuurde laad- en ontlaadschema’s kun je profiteren van lagere energietarieven.
  • Plug-and-play installatie: vooral bij de AC+-modellen kan zonder ingrijpende aanpassingen snel een batterij worden toegevoegd aan een bestaande installatie.
  • Hybride DC-plus-AC-gebruik: de Pro-variant combineert directe zonne-energie-opslag met AC-netintegratie, wat geschikt is voor grotere systemen en zwaarder verbruik.

Prijzen

  • SolarFlow 1600 AC+ + AB2000X + P1 Reader: €1,367 (bekijk)
  • SolarFlow 2400 AC+ +  P1 Reader: €998. (bekijk)
  • SolarFlow 2400 AC+ + 2*AB3000L + P1 Reader: €2,456. (bekijk)
  • SolarFlow 2400 Pro +  P1 Reader: €1,238. (bekijk)
  • SolarFlow 2400 Pro + AB3000L: €1,938. (bekijk)

