Review: Zendure SolarFlow 1600 AC+ en 2400 AC+ thuisaccu’s

Intelligentie: HEMS 2.0 en ZENKI 2.0

Zendure heeft al een tijdje een eigen, slim HEMS (Home Energy Management System) voor zijn apparaten. HEMS biedt de mogelijkheid om in te spelen op dynamische energieprijzen én rekening te houden met het overschot aan zonne-energie. Voordat HEMS beschikbaar was moest je kiezen tussen optimalisatie op basis van energieprijzen of op basis van zonne-energie. Gecombineerd kan het systeem veel flexibeler werken en dus bijvoorbeeld bijladen bij lage (negatieve) prijzen terwijl er wel geen overschot is van de zon.

Met HEMS actief krijg je een compleet overzicht van het energiesysteem dat je creëert. Het homescherm toont het wattage van de zonnepanelen (indien aangesloten op je systeem), het verbruik van het huis (indien er geen zonne-energie overschot gebruikt wordt) en de status van de gekoppelde thuisaccu(‘s). Daaronder zie je het gebruikte energieplan en statistieken over het verdiende (of bespaarde) geld, de reductie van CO2 en de opwekking van zonne-energie (alleen indien aangesloten op het systeem). Tot slot wordt een grafiek getoond met per dag, week, maand of jaar de opwekking van van aangesloten panelen, het laden en ontladen van de batterij, het huisverbruik en het importeren van het net.

Dat is natuurlijk allemaal erg leuk, maar HEMS draait om de twee energieplannen waar je uit kunt kiezen; Zenki (AI) en de automatische modus (universeel). In de automatische modus kijkt het systeem naar de slimme meter (Shelly), slimme stopcontacten van Zendure (indien gekoppeld) en een zelf ingestelde basislast en een zelf ingesteld oplaadplan voor wanneer de energiemeter niet thuis geeft. Wel een leuk extraatje is dat je ook energieprijzen kunt meenemen en bij zeer lage prijzen het systeem zelf kunt laten omzetten naar de laadmodus om zo nog meer op je energierekening te besparen.

De Zenki AI modus gaat nog een stapje verder, mede dankzij het gebruik van artificial intelligence. Het AI-gestuurde optimalisatiemodel analyseert real-time gegevens zoals weersvoorspellingen, huisverbruik, batterijstatus en energieprijzen om het energieverbruik intelligent te beheren. Het enige dat je hoeft in te stellen is het maximale wattage voor laden en ontladen en je moet je energieleverancier koppelen (keuze uit vaste prijzen of dynamisch). Daarna doet het systeem zelf het werk.

In onze vorige test met de Hyper 2000 merkten we dat de softwarematige aansturing soms achterbleef bij de hardware. Met de introductie van HEMS 2.0 (Home Energy Management System) en de ZENKI 2.0 AI-engine zijn hier stappen gezet.

Voor gebruikers met een dynamisch energiecontract (zoals Tibber of Zonneplan) is de integratie verbeterd. Het systeem koppelt direct met de tarieven van meer dan 840 Europese aanbieders. De AI kan nu besluiten de accu te laden wanneer de prijzen laag of negatief zijn, ongeacht de opbrengst van de zon. En deze functie werkt nagenoeg perfect. De accu’s beginnen automatisch met laden bij lagere prijzen en ontladen juist bij hogere prijzen. Daarbij wordt de opbrengst van de zon (eigen panelen) niet vergeten, dat heeft altijd voorrang.

Via het MQTT-protocol kunnen de accu’s nu praten met andere slimme apparaten zoals warmtepompen en EV-laders. Hierdoor kan een overschot aan zonne-energie direct worden omgezet in warmte of mobiliteit, in plaats van opslag in de accu of teruglevering aan het net. Tot slot is de reactiesnelheid op schommelingen in het verbruik verbeterd. De ‘nul-op-de-meter’ wordt hiermee effectiever benaderd dan in de eerste generatie software.