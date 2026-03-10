Reviews Smarthome Energie Beoordeling 8.5

Review: Zendure SolarFlow 1600 AC+ en 2400 AC+ thuisaccu’s

10 maart 2026 8 Minuten 0 Reacties
Zendure AC2400+
In de snelgroeiende markt van thuisbatterijen is stilstand achteruitgang. Waar we vorig jaar nog experimenteerden met de eerste generatie Hyper-systemen, kijken we nu naar de nieuwste stap van Zendure: de SolarFlow 1600 AC+ en de 2400 AC+. Deze nieuwe generatie belooft niet alleen eenvoudiger installatie, maar dankzij HEMS 2.0 en ZENKI 2.0 ook een intelligentie die daadwerkelijk het verschil maakt op de energierekening. In deze review onderzoeken we of deze 'retrofit' oplossingen de belofte van echte energieonafhankelijkheid waarmaken.

Design en plaatsing

Het ontwerp van de AC+ serie borduurt voort op de robuuste, industriële look die we van Zendure kennen. De behuizing is compact en vervaardigd uit materialen die tegen een stootje kunnen. Dankzij de IP65-certificering zijn de units stof- en waterbestendig. Dit biedt flexibiliteit; de accu’s kunnen in een garage of bijkeuken staan, maar montage aan een buitenmuur of op een balkon is technisch ook mogelijk. De systemen maken gebruik van passieve koeling. In de praktijk betekent dit dat de apparaten tijdens het laden en ontladen nagenoeg geluidloos zijn, wat een voordeel is bij plaatsing binnen de leefomgeving. Net als bij de eerdere AB2000-serie zijn de batterijen stapelbaar. Dit bespaart vloeroppervlak en maakt het mogelijk om de capaciteit stapsgewijs uit te breiden zonder dat de voetafdruk van het systeem groter wordt.

Installatie en monitoring

De installatie is sneller dan ruim een jaar geleden. We maken in onze testopstelling nog steeds gebruik van de Shelly Pro 3EM in de meterkast. Dit blijft de ‘gouden standaard’ voor nauwkeurigheid in onze optiek. De Shelly geeft in milliseconden door wat het huis verbruikt, en de Zendure reageert hier direct op.

Een grote frustratie in onze vorige review was de app-ervaring. Gelukkig heeft Zendure geluisterd: De voorheen matige Nederlandse vertalingen zijn flink opgepoetst en ook de responstijd vanuit de ondersteuning is merkbaar korter geworden. En positief voor de domotica-liefhebbers: Waar we voorheen moesten knutselen met Home Assistant, is er nu directe ondersteuning voor Homey. Je voegt de accu’s nu zonder omwegen toe aan je favoriete flows.

De hardware: 1600 AC+ vs. 2400 AC+

Hoewel beide apparaten dezelfde filosofie delen, is er een duidelijk verschil in wie ze moeten dienen:

Kenmerk SolarFlow 1600 AC+ SolarFlow 2400 AC+
Doelgroep Gemiddeld huishouden / Appartement Grootverbruikers / Villa’s
Max. Vermogen 1600 W 2400 W
Capaciteit ca. 1,6 kWh (uitbreidbaar) ca. 2,4 kWh (uitbreidbaar)
Batterijtype LiFePO₄ LiFePO₄
Prijs € 729 € 969

Welke moet je kiezen?

De 1600 AC+ is de instapper. Het vermogen van 1600 W is ruim voldoende voor de basislast van een huis (koelkast, verlichting, stand-by verbruik). De 2400 AC+ is de ‘krachtpatser’. Dankzij het bidirectionele vermogen van 2400 W kun je zelfs zwaardere apparaten, zoals een vaatwasser of wasmachine, grotendeels op accustroom laten draaien zonder dat er alsnog stroom van het net nodig is. Beide systemen maken gebruik van LiFePO₄-batterijtechnologie, wat momenteel de standaard is vanwege de stabiliteit en een levensduur van ongeveer 6.000 laadcycli.

Intelligentie: HEMS 2.0 en ZENKI 2.0

Zendure heeft al een tijdje een eigen, slim HEMS (Home Energy Management System) voor zijn apparaten. HEMS biedt de mogelijkheid om in te spelen op dynamische energieprijzen én rekening te houden met het overschot aan zonne-energie. Voordat HEMS beschikbaar was moest je kiezen tussen optimalisatie op basis van energieprijzen of op basis van zonne-energie. Gecombineerd kan het systeem veel flexibeler werken en dus bijvoorbeeld bijladen bij lage (negatieve) prijzen terwijl er wel geen overschot is van de zon. 

Met HEMS actief krijg je een compleet overzicht van het energiesysteem dat je creëert. Het homescherm toont het wattage van de zonnepanelen (indien aangesloten op je systeem), het verbruik van het huis (indien er geen zonne-energie overschot gebruikt wordt) en de status van de gekoppelde thuisaccu(‘s). Daaronder zie je het gebruikte energieplan en statistieken over het verdiende (of bespaarde) geld, de reductie van CO2 en de opwekking van zonne-energie (alleen indien aangesloten op het systeem). Tot slot wordt een grafiek getoond met per dag, week, maand of jaar de opwekking van van aangesloten panelen, het laden en ontladen van de batterij, het huisverbruik en het importeren van het net.

Dat is natuurlijk allemaal erg leuk, maar HEMS draait om de twee energieplannen waar je uit kunt kiezen; Zenki (AI) en de automatische modus (universeel). In de automatische modus kijkt het systeem naar de slimme meter (Shelly), slimme stopcontacten van Zendure (indien gekoppeld) en een zelf ingestelde basislast en een zelf ingesteld oplaadplan voor wanneer de energiemeter niet thuis geeft. Wel een leuk extraatje is dat je ook energieprijzen kunt meenemen en bij zeer lage prijzen het systeem zelf kunt laten omzetten naar de laadmodus om zo nog meer op je energierekening te besparen.

De Zenki AI modus gaat nog een stapje verder, mede dankzij het gebruik van artificial intelligence. Het AI-gestuurde optimalisatiemodel analyseert real-time gegevens zoals weersvoorspellingen, huisverbruik, batterijstatus en energieprijzen om het energieverbruik intelligent te beheren. Het enige dat je hoeft in te stellen is het maximale wattage voor laden en ontladen en je moet je energieleverancier koppelen (keuze uit vaste prijzen of dynamisch). Daarna doet het systeem zelf het werk.

In onze vorige test met de Hyper 2000 merkten we dat de softwarematige aansturing soms achterbleef bij de hardware. Met de introductie van HEMS 2.0 (Home Energy Management System) en de ZENKI 2.0 AI-engine zijn hier stappen gezet.

Voor gebruikers met een dynamisch energiecontract (zoals Tibber of Zonneplan) is de integratie verbeterd. Het systeem koppelt direct met de tarieven van meer dan 840 Europese aanbieders. De AI kan nu besluiten de accu te laden wanneer de prijzen laag of negatief zijn, ongeacht de opbrengst van de zon. En deze functie werkt nagenoeg perfect. De accu’s beginnen automatisch met laden bij lagere prijzen en ontladen juist bij hogere prijzen. Daarbij wordt de opbrengst van de zon (eigen panelen) niet vergeten, dat heeft altijd voorrang.

Via het MQTT-protocol kunnen de accu’s nu praten met andere slimme apparaten zoals warmtepompen en EV-laders. Hierdoor kan een overschot aan zonne-energie direct worden omgezet in warmte of mobiliteit, in plaats van opslag in de accu of teruglevering aan het net. Tot slot is de reactiesnelheid op schommelingen in het verbruik verbeterd. De ‘nul-op-de-meter’ wordt hiermee effectiever benaderd dan in de eerste generatie software.

Gebruikservaring en smarthome

Een belangrijk punt van kritiek in eerdere reviews was de geslotenheid van het systeem. De nieuwe generatie is toegankelijker. De Nederlandse vertalingen in de Zendure-app zijn geactualiseerd en de interface is overzichtelijker geworden. Voorheen was Home Assistant de enige serieuze koppelingsmogelijkheid. Nu zijn de accu’s direct toe te voegen aan Homey, waardoor ze onderdeel kunnen worden van bredere automatiseringsregels in huis. De responstijd van de klantenservice is verbeterd, al blijft de ondersteuning primair internationaal georiënteerd.

Veiligheid en duurzaamheid

Beide modellen maken gebruik van LiFePO₄-cellen, die bekend staan om hun veiligheid en lange levensduur (tot 6.000 cycli). Zendure heeft daarnaast de ZenGuard™-beveiliging toegevoegd. Dit omvat predictieve analyses en een ingebouwde aerosol-brandonderdrukkingsfunctie. Met een IP65-rating kunnen de units ook prima buiten of in een vochtige schuur staan.

Terugverdientijd

Door de lagere aanschafprijs van de AC+ serie verschuift de economische haalbaarheid, al moeten we rekening houden met seizoensinvloeden en conversieverliezen.

Rekenvoorbeeld (2400 AC+):

  • Investering: €969.
  • Gemiddelde besparing: Door slim te laden bij lage prijzen en zonne-overschot op te slaan, schatten we de gemiddelde besparing op circa €0,65 per dag (over het gehele jaar gemeten). In de zomer ligt dit hoger, in de winter lager.
  • Jaarbesparing: ca. €237.
  • Terugverdientijd: Circa 4,1 jaar.

(Ter vergelijking: de 1600 AC+ komt bij een investering van €729 en een geschatte dagbesparing van €0,50 uit op een terugverdientijd van ongeveer 4 jaar.)

Conclusie

De Zendure SolarFlow 1600 AC+ en 2400 AC+ zijn een logische doorontwikkeling. De overstap naar een volledig AC-gekoppeld systeem maakt de drempel voor installatie in bestaande woningen aanzienlijk lager. Waar voorheen de software de beperkende factor was, biedt HEMS 2.0 nu een werkbaar platform voor zowel prijsoptimalisatie als apparaatbeheer. Hoewel de financiële winst altijd afhankelijk blijft van de marktsituatie, biedt de verbeterde smarthome-integratie en de stille, modulaire opbouw een degelijke oplossing voor wie meer regie wil over de eigen energiehuishouding. En de lagere prijzen maken energie-opslag ook toegankelijk voor consumenten met minder energie-opwekking of een kleinere portemonnee.

Beoordeling
Zendure SolarFlow 1600 AC+ en 2400 AC+

Pluspunten
  • Eenvoudige installatie (Plug & Play)
  • Slimmere software (HEMS 2.0 & ZENKI 2.0)
  • Verbeterde smarthome-integratie (MQTT en Homey)
  • Veiligheid en duurzaamheid
  • Lagere aanschafprijs
Minpunten
  • Geen Nederlandse ondersteuning
  • Afhankelijkheid van Cloud/App

Beoordeling Zendure SolarFlow 1600 AC+ en 2400 AC+

De Zendure SolarFlow 1600 AC+ en 2400 AC+ zijn een logische doorontwikkeling. De overstap naar een volledig AC-gekoppeld systeem maakt de drempel voor installatie in bestaande woningen aanzienlijk lager. Waar voorheen de software de beperkende factor was, biedt HEMS 2.0 nu een werkbaar platform voor zowel prijsoptimalisatie als apparaatbeheer. Hoewel de financiële winst altijd afhankelijk blijft van de marktsituatie, biedt de verbeterde smarthome-integratie en de stille, modulaire opbouw een degelijke oplossing voor wie meer regie wil over de eigen energiehuishouding. En de lagere prijzen maken energie-opslag ook toegankelijk voor consumenten met minder energie-opwekking of een kleinere portemonnee.

