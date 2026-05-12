Nieuwe generatie partyboxes van JBL aangekondigd

JBL introduceert de PartyBox 330 en PartyBox 130, een volgende generatie van zijn bekende party speakers. Ten opzicht van de vorige generatie bieden ze een verbeterde sound, een vernieuwd design én lichtshow. Het golvende zijpaneel is opgebouwd uit mini JBL-hoorns en je kan rekenen op een lichtshow die meebeweegt met elke beat. De nieuwe hexagon-vorm die licht en geluid laat vloeien over de gebogen frontgrill. Bovenop vind je een volledig vernieuwd paneel met één centrale draaiknop. Volume, audiomodi, lichteffecten – alles is binnen handbereik. De JBL PartyBox 330 beschikt over 280W vermogen, voldoende voor een stevige bass en heldere hoge tonen. Hij heeft tot 18 uur afspeeltijd en dankzij Fast Charge is hij weer snel opgeladen.. Met een telescopische handgreep en brede wielen is hij makkelijk te vervoeren. Met dubbele inputs breng je live energie naar elk moment. Zing mee via de nieuwe optical TV input of ga voor lossless audio via USB-C. Met Auracast verbind je meerdere JBL-speakers. De JBL PartyBox 130 is het compacte model van de nieuwe generatie speakers en heeft 200W vermogen. De afspeeltijd van de JBL PartyBox 130 bedraagt maximaal 15 uur en is in 10 minuten weer opgeladen voor 80 minuten afspeeltijd. De vernieuwde inklapbare handgreep maakt ’m makkelijk mee te nemen en dankzij IPX4 is hij bestand tegen spatwater en onverwachte momenten.

Prijzen en beschikbaarheid

De JBL PartyBox 330 wordt in juli verwacht in de kleuren Black en White. De adviesprijs is €599.99.

De JBL PartyBox 130 wordt in mei verwacht, tevens in de kleuren Black en White. De adviesprijs is €399.99.