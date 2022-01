Google TV krijgt in 2022 functies voor smarthomebediening en fitness

Vorige week spraken we nog over Google TV dat later dit jaar ondersteuning krijgt voor Google Fast Pair, maar Google lijkt met nog meer mogelijkheden te komen in 2022. Zeker weten doen we het nog niet, en Google ook niet zo lijkt het, maar het bedrijf onderzoekt onder andere de mogelijkheden voor smarthomebediening en fitness voor Google TV.

Smarthomebediening op Google TV

Het bedrijf doet onderzoek naar betere integratie van smarthome binnen de user interface. Zo moet het straks mogelijk zijn om je slimme apparaten vanaf je tv-scherm te bedienen. Zo kies je routines en schakel je apparaten in en uit. Het bedrijf kijkt hiervoor af bij Android 11 en Android 12, die dergelijke knoppen voor apparaatbediening in het menu voor snelle instellingen hebben gekregen.

Fitness

Een ander punt waar het bedrijf meer mee wil gaan doen voor is fitness. Zoals waarschijnlijk bekend heeft Google de eigen Google Fit-app en heeft het ook Fitbit (bekend van de wearables) overgenomen. Op welke wijze dit precies geïmplementeerd moet gaan worden is onduidelijk.

Advertentie

Communicatie

Tot slot wordt er ook gekeken naar manieren om te communiceren via Google TV. Uiteraard is hier een camera voor nodig, maar onder andere Sony gaat al een webcam uitbrengen voor televisies in 2022. Samen met Google Duo kan je mogelijk straks via je televisie videobellen naar vrienden of familie.

Voorlopig is er nog geen functie officieel aangekondigd, maar 2022 lijkt een mooi jaar te gaan worden voor Google TV.