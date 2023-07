Loewe lanceert bild i 77: 77-inch oled tv met 1TB harddisk

De bild line-up van Loewe bestaat al uit 48-inch, 55-inch en 65-inch formaten. Daar wordt nu een 77-inch formaat aan toegevoegd. Het nieuwe model maakt, net als de kleinere modellen, gebruik van een WOLED-paneel van LG Display. Dit paneel biedt de 4K-resolutie en ondersteuning voor HDR10 en Dolby Vision.

Een feature die we al van eerdere Loewe televisies kennen is de ingebouwde harddisk waarmee tv-programma’s gepauzeerd en opgenomen kunnen worden. De harddisk heeft een capaciteit van 1TB. Het smart tv-platform heft de naam Loewe OS7 meegekregen maar is gebaseerd op Vidaa platform van moederbedrijf Hisense. Het platform biedt toegang tot de meest populaire diensten, waaronder Apple TV+, Disney+, Netflix en Amazon Prime.

Verder is de televisie uitgerust met HDMI 2.1-poorten, inclusief ondersteuning voor HDMI eARC. De tv biedt een geïntegreerde soundbar en draadloze ondersteuning voor DTS Play-Fi, Apple AirPlay en Google Chromecast. Voor het plaatsen van de televisie biedt Loewe verschillende opties, waaronder een vloerstandaard en een plafondsysteem waarmee de tv met een paal aan het plafond bevestigd wordt.

De Loewe bild i 77 wordt in Europa uitgebracht voor een prijs van 6.000 euro.