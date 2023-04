Loewe lanceert uitbreidbare 3.1-kanaals Klang bar 3 mr soundbar

De Loewe Klang bar 3 is een 3.1-kanaals soundbar met zeven front-firing speakers en twee ingebouwde subwoofers. De luidspreker biedt 360 watt aan vermogen en moet volgens Loewe een brede, indrukwekkende soundbeleving verzorgen. Gebruikers die echt surround willen hebben kunnen de soundbar draadloos of bedraad uitbreiden met twee surroundspeakers, waarmee een 5.1-kanaals opstelling gecreëerd wordt. Luidsprekers die Loewe Wireless Digital Audiolink ondersteunen kunnen hiervoor gebruikt worden, maar ook andere actieve luidsprekers worden ondersteund aangezien de soundbar over een ingebouwde 5.1-kanaals receiver beschikt.

Dolby Atmos en DTS:X worden ondersteund. Daarnaast kun je draadloos met de soundbar verbinden middels Appel AirPlay 2, Chromecast en DTS Play-fi. De soundbar beschikt over drie hdmi-poorten, inclusief hdmi e-arc en 4K-pass-trough. Voor het fysiek aansluiten van andere bronnen is een optische ingang aanwezig.

De Loewe Klang bar 3 mr is inmiddels in de markt verkrijgbaar met een adviesprijs van 999 euro.