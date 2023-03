LG maakt prijzen 2023 oled-televisies bekend

In Duitsland heeft LG de prijzen van zijn 2023 oled-televisies bekendgemaakt. Het bedrijf brengt het topmodel voor dit jaar – de 77-inch G3-serie – voor 6.299 euro op de markt. De goedkoopste oled-televisie in de B-serie krijgt een adviesprijs van 1.899 euro mee. Natuurlijk zijn het allemaal adviesprijzen en is de kans dus groot dat daar niet lang aan vastgehouden word.

De belangrijkste vernieuwing op het gebied van beeldkwaliteit zien we terug in de G3-serie. Deze modellen zijn namelijk voorzien van de MLA-techniek waarbij minuscule lenzen zorgen voor een hogere helderheid en betere kijkhoeken. Deze vernieuwing geldt echter alleen voor het 55-inch, 65-inch en 77-inch model in deze serie. De 83-inch variant komt nog met een ‘standaard’ OLED.EX-paneel.

Hieronder vind je een overzicht van alle modellen met de prijzen. Voor een overzicht van de modellen en specificaties kun je terecht in de LG 2023 tv line-up.

Advertentie

Zoals gezegd zijn dit de prijzen voor de Duitse markt. De prijzen voor Nederland en België kunnen sterk afwijken. Zo zagen we onlangs bij de prijzen van de 2023 Samsung-televisies prijsverschillen die oplopen tot 600 euro.